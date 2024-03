El próximo lunes, día 11 de marzo, la Dirección General de Tráfico va a poner en marcha una nueva campaña de vigilancia y control del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, que se prolongará hasta el domingo, día 17 de marzo.

Durante los siete días que durará la campaña se dispondrá de todos los equipos y personal disponible y habrá un importante incremento de los controles de vehículos por parte de la Guardia Civil de Tráfico. Igualmente, desde la Jefatura Provincial de Tráfico se ha pedido la colaboración de los ayuntamientos de la provincia para el control de vehículos en las zonas urbanas de sus respectivos municipios, al ser en las poblaciones donde se detecta un mayor incumplimiento en el uso del cinturón de seguridad.

En esta campaña se van a intensificar las labores de inspección del uso de los cinturones de seguridad, tanto por parte de los conductores, como de los ocupantes, independientemente, de que viajen en el asiento delantero, bien en los asientos traseros. Así mismo, será objeto de atención especial el correcto uso de los sistemas de retención infantil para los menores que deban utilizarlo.

Los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil se encuentran entre las medidas más eficaces para proteger a los ocupantes de vehículos motorizados de lesiones producidas en relación con los siniestros en la carretera. Los sistemas de retención están diseñados para prevenir o minimizar las lesiones de los ocupantes cuando ocurre un choque, bien una salida de vía.

El uso del cinturón de seguridad por parte de los conductores reduce el riesgo de lesiones mortales o graves en alrededor del 60% de los casos.

Además, el uso del cinturón de seguridad también afecta a la seguridad de los demás ocupantes, ya que los ocupantes no sujetos pueden convertirse en un proyectil que sale por el parabrisas, bien en el caso de los pasajeros de los asientos traseros que impacta contra el propio conductor, bien contra el ocupante del asiento delantero. Los pasajeros que no usan cinturón de seguridad duplican el riesgo de lesiones si van sujetos en la parte delantera. Los sistemas de retención infantil adecuados y utilizados correctamente pueden reducir el riesgo de que los niños mueran o resulten heridos graves entre un 55% y un 60%.

El porcentaje de no uso del cinturón de seguridad es relativamente bajo, pero la prevalencia entre fallecidos y heridos graves, permite afirmar que insistir en su uso, y aumentar el porcentaje de conductores y ocupantes que lo utilizan puede contribuir de forma importante a salvar vidas.

Razones para usar el cinturón de seguridad y SRI

• Reducen el riesgo de muerte un 50% en caso de accidente.

• El cinturón alcanza su máxima efectividad en los siniestros de tráfico con vuelco del vehículo, donde los sistemas de retención reducen un 77% el riesgo de muerte.

• En las vías de circulación urbanas, la posibilidad de fallecer o resultar gravemente herido en un siniestro de tráfico urbano es 5 veces menor utilizando adecuadamente los sistemas de retención, cinturones de seguridad y sillas infantiles.

• El uso del cinturón de seguridad no reduce solamente los riesgos de lesiones graves e incluso el riesgo de fallecer en el caso de los conductores, su capacidad de protección es igualmente efectiva respecto de todos los ocupantes, pasajeros que viajen en los asientos delanteros, y también en los asientos traseros.

• El cinturón de seguridad protege de salir despedido del habitáculo del vehículo, pero también evita los impactos más severos del cuerpo humano contra el parabrisas y otros elementos del habitáculo de los vehículos, incluso contra el cuerpo de otros ocupantes del vehículo.

• No utilizar los cinturones de seguridad por parte de los ocupantes de los asientos traseros del vehículo es tan peligroso como no utilizarlos en los asientos delanteros.

• Los conductores y pasajeros de los vehículos se desplazan a la misma velocidad que los vehículos que conducen y ocupan, en los supuestos de una frenada violenta con detención del vehículo.

• En una colisión frontal de un vehículo que circula a una velocidad de 80 km/h y cuando su conductor o pasajeros viajan sin utilizar el cinturón de seguridad, el resultado de muerte o lesión grave se aproxima al 100% de los casos.

• El cinturón de seguridad funciona de forma complementaria con el airbag, dichos dispositivos sin utilizar los cinturones de seguridad pierden la mayor parte de su eficacia.

• No utilizar los cinturones de seguridad es junto con la velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores más frecuentes en la producción de lesiones graves.

• En un vehículo llevar siempre al niño sujeto en un sistema de retención infantil adecuado a su tamaño y peso, por corto que sea el trayecto.

• Utiliza siempre sillas homologadas, y si es posible, opta por la normativa más actual, ya que las exigencias de seguridad son mayores. Comprueba la etiqueta de homologación, en la que se debe indicar la talla y/o el peso para los que se ha homologado el producto.

• Para comprar un sistema de retención infantil, acude a un centro especializado en el que te asesorarán sobre las necesidades del niño, y te explicarán las características de cada silla y su instalación.

• No compres sillas de segunda mano, ni aceptes aquellas que han sido utilizadas previamente durante un largo periodo de tiempo. Y tras un accidente, la silla debe ser sustituida.

• El vehículo y la silla infantil actúan de forma conjunta. Antes de comprar una silla infantil, verifica el sistema de anclaje de tu vehículo (i.Size, ISOFix y/o cinturón de seguridad), y busca una silla que se adapte al sistema de anclaje de que dispone tu vehículo.

• Coloca siempre al niño en las plazas trasera del vehículo. Y recuerda subir y bajar al niño por la parte segura de la vía (como la acera).