El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha presidido el acto de lectura de la declaración institucional de la administración andaluza con motivo del Día Internacional de las Mujeres acompañado por los delegados territoriales de las Consejerías en Jaén, así como por las coordinadoras del Instituto Andaluz de la Mujer y del Instituto Andaluz de la Juventud. Un evento al que también han asistido representantes de diferentes administraciones, así como de entidades y colectivos de la mujer.

Jesús Estrella ha señalado que se trata de “un día para reflexión, que nos haga conscientes de la necesidad de seguir trabajando todos y unidos para eliminar y remover los obstáculos y barreras que dificultan la igualdad”, así como “un día para la reivindicación de los derechos de las mujeres, como la equiparación salarial, la ruptura de los techos de cristal o la diferencia en tasa de actividad y empleo”. En el mismo sentido, el delegado del Gobierno ha reiterado que “en esta lucha no caben trincheras ideológicas ni hacer de ella una causa partidista, porque la igualdad real y efectiva es una causa justa y no una causa política”.

Paralelamente, el delegado reiterado el compromiso del Gobierno andaluz que, según ha señalado, “trabaja sin tregua, de forma continua y transversal, para que esta comunidad sea una tierra de igualdad”. Un punto en el que ha subrayado los avances impulsados por la Junta de Andalucía: “avances que vienen a demostrar que las políticas públicas funcionan y están dando sus frutos”. Así, ha recordado que la brecha salarial entre mujeres y hombres se ha reducido casi cinco puntos en Andalucía, pasando de un 24,44% a un 19,78%. “La cifra sigue siendo elevada, pero este Gobierno lucha cada día para seguir reduciéndola”, ha explicado.

En el mismo sentido, Jesús Estrella ha hecho hincapié en el aumento de mujeres ocupadas en los últimos 5 años en Andalucía, un 15,8% más, y un 11,2% menos de mujeres paradas, al mismo tiempo que ha recordado que Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más mujeres en puestos de dirección.

“Impulsamos, además, políticas pioneras que sitúan a Andalucía en abanderada de la igualdad, como el primer pacto andaluz por la conciliación y la corresponsabilidad, que sitúa a los ayuntamientos como agentes decisivos de la lucha por igualdad, o la puesta en marcha del primer Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2022-2028, marco de trabajo común para todos los poderes públicos de Andalucía con el reto de reducir las desigualdades y las brechas de género en Andalucía”, ha subrayado el delegado del Gobierno. Igualmente, ha puesto en valor el impulso a la I Estrategia de conciliación en Andalucía 2022-2026, cuya finalidad es concebir la conciliación como un derecho de la ciudadanía y como una condición para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y la aprobación del anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales: “una legislación pionera en España, un avance histórico para lograr la equidad real entre hombres y mujeres en la actividad agroalimentaria, en cuya elaboración hemos ido de la mano del sector”.

Además de resaltar la regulación por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía de una prestación económica para los hijos menores de mujeres víctimas de violencia de género, Jesús Estrella ha destacado “los avances producidos en coeducación, sensibilización y concienciación social en igualdad”. “La igualdad que defendemos se sustenta en políticas, proyectos y actuaciones con los que se pone de manifiesto la responsabilidad que tenemos, que no es otra que llevar la bandera de la igualdad a cada rincón de nuestra geografía”, ha detallado el delegado del Gobierno. Políticas que, como ha explicado, cuentan con el Instituto Andaluz de la Mujer como motor de cambio de “las estructuras sociales que mantienen las desigualdades, trabajando en conciliación y corresponsabilidad, y modificando los prejuicios, estereotipos y modos relacionales instaurados mediante un aprendizaje de siglos”.

Así, el delegado del Gobierno detallado que el IAM, en este último año, ha aumentado su inversión “destinando más de 1.1 millones de euros al apoyo a las asociaciones de la mujeres e intensificado las acciones pertinentes para facilitar una prestación universal, que llegue a todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia, manteniendo una red de 20 centros municipales de información a la mujer, que presta apoyo a más 10.500 mujeres por año y en los que ofrecen servicio más de medio centenar de profesionales que ponen recursos, materiales, guías, realizan campañas y prestan asesoramiento y formación”. “En este día, el Gobierno andaluz quiere reivindicar y reconocer el protagonismo de todas y cada una de ellas; su legado, su valentía, su talento, su fortaleza nos impulsa a seguir. Son Mujeres Por Bandera”, ha concluido.

El delegado del Gobierno, la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer en la provincia de Jaén han sido los encargados de dar lectura al manifiesto de la Junta de Andalucía en este acto que también ha contado con la actuación musical del cuarteto de alumnos del Conservatorio Superior de Música de Jaén Saxofón Hemiolia Sax Quartet.

Manifiesto del Gobierno andaluz con motivo del 8M

El Gobierno andaluz conmemora el Día Internacional de las Mujeres reivindicando el lugar esencial de la mujer en la construcción de Andalucía y reafirmando su firme compromiso de perseverar en el empeño por alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La consecución de la igualdad, más allá de los avances en su dimensión legal, es condición inexcusable de las sociedades libres y constituye hoy el principal desafío para el logro de una democracia plena.

Todo cuanto discrimina o repudia a las mujeres nos descalifica a todas las personas como sociedad. Millones de mujeres en todo el mundo continúan hoy amenazadas por una desigualdad que se manifiesta en forma de barreras, prejuicios y ostracismo; de obstáculos que se interponen en el reconocimiento de sus derechos, desprotegen su integridad física, psíquica y sexual y les impiden acceder, ascender y mantenerse en el empleo.

Andalucía ha reducido la brecha salarial entre mujeres y hombres en casi cinco puntos con respecto a 2018, situándose por debajo del 20%. Hoy hay un 15,8% más de mujeres andaluzas ocupadas que hace cinco años y un 11,2% menos de mujeres en paro, datos que nos indican que estamos en la senda correcta, aunque lejos todavía del objetivo. El legítimo entusiasmo por las conquistas y avances alcanzados no debe impedir que seamos plenamente conscientes de las muchas injusticias que aún quedan por superar. Reconocerlo juntos y actuar en consecuencia es fundamental para que ese objetivo irrenunciable de la igualdad no sea una utopía, algo que se tiene como ideal de aspiración pero que nunca se alcanza, sino nuestro inequívoco destino como sociedad civilizada.

Sin lugar a dudas, la expresión más despiadada y extrema de la desigualdad de género es el asesinato de mujeres por el mero hecho de serlo. Una barbarie que desde 2003 se ha cobrado la vida de 1.245 mujeres, de las que 258 son andaluzas, y ha teñido de luto las vidas de huérfanos, familiares y amistades. El profundo dolor que la lacra de la violencia de género produce en cada rincón de Andalucía nos convoca a la unidad de los poderes públicos y la ciudadanía. Solo desde la unión sin fisuras conseguiremos desterrarla. El llamamiento a la unidad incluye a hombres y mujeres. El camino hacia la igualdad real no es exclusivo solo de una parte ni excluyente del 50% de la población andaluza. La construcción de una Andalucía más justa, inclusiva e igualitaria implica a todas las personas, sin distinción. Porque una sociedad que tenga como eje a las personas y en la que la presencia equilibrada de mujeres y hombres se haga realidad en todas las esferas de la vida será, sin duda, más justa, próspera y amable. Y, en definitiva, una sociedad mejor.

La conciliación de la vida laboral, personal y familiar es hoy uno de los grandes desafíos del Estado del Bienestar en tanto en cuanto impide a las mujeres alcanzar la igualdad. Y ello es así a causa del doble papel de la mujer que aún persiste en la estructura social, en la que ejerce de cuidadora familiar principal

a la vez que ocupa un papel como profesional cada vez más relevante en la estructura de la empresa y de la Administración. Por ello, resulta fundamental impulsar un liderazgo entre iguales, una corresponsabilidad real como tarea de toda la sociedad para conseguir que la igualdad sea plena. Solo así avanzaremos mejorando el bienestar de las personas y asentaremos un modelo de roles compartidos que favorezca la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

En esta tarea está firmemente comprometido el Gobierno andaluz, consciente de que la conciliación y la corresponsabilidad son herramientas claves para llegar a una igualdad real y efectiva; para la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral y a los puestos de dirección; así como para hacer frente a las brechas de género y techos de cristal que todavía existen.

El 8 de marzo es un día de reivindicación para situar la igualdad entre mujeres y hombres en el centro de la acción política y social. La igualdad entre mujeres y hombres nos ocupa y preocupa todos los días del año. La asumimos como lo que es, una cuestión de Estado, y desde el convencimiento de que hay que seguir dando pasos con determinación para hacer de Andalucía una tierra de iguales.

En esta efeméride tenemos presentes a las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, que son la fuerza del futuro, y a nuestras mujeres mayores, de las que recibimos un legado esencial. Y recordamos y homenajeamos a todas las mujeres que trabajaron y trabajan por la igualdad desde sus hogares, sus

puestos de trabajo o desde el voluntariado, tal y como mostramos en la campaña institucional de la Junta de Andalucía con motivo del Día Internacional de las Mujeres, con el lema ‘Mujeres Por Bandera’.

El Gobierno andaluz proclama, una vez más, su determinación firme de combatir con todos los medios a su alcance las desigualdades y discriminaciones por razón de género, y trabajar sin tregua para que Andalucía sea la tierra de la igualdad. La tierra de las mujeres y hombres libres e iguales.