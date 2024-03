El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Linares, Enrique Mendoza ha querido aclarar diversos asuntos vertidos desde la oposición en torno a los Presupuestos municipales 2024.

Mendoza ha comenzado mostrando la satisfacción del Grupo Municipal del PP “porque nuestra ciudad cuente ya con un Presupuesto responsable, serio y acorde con las necesidades de Linares”. En este sentido, el portavoz ha destacado “el talante del Partido Popular que aun sabiendo que tanto el PSOE como VOX e IU iban a votar en contra y que a dicho Pleno faltarían 3 concejales socialistas algo que garantizaba la aprobación del Presupuesto, el equipo de Gobierno del PP incorporó enmiendas de todos los Grupos de la oposición, algo que tanto el Partido socialista como Izquierda Unida no hicieron en los anteriores presupuestos, cuando rechazaron en su totalidad las casi 40 enmiendas que el Partido Popular había presentado”.

Por otra parte, Mendoza ha querido mostrar su sorpresa ante las críticas de la oposición por la contratación de una empresa para ayudar en la confección del Presupuesto, vertiendo estas críticas con medias verdades, como ejemplo “que por primera vez se haya contratado a una empresa para su confección”, lo que es completamente falso “ya que el capítulo 1 del Presupuesto lo lleva realizando una empresa externa desde hace muchos años algo que por cierto externalizó el Partido Socialista, por lo que no entendemos que ahora critiquen lo que ellos hicieron antes”. Del mismo modo “queremos aclarar que esta empresa no decide las inversiones que se van a realizar, y es que a nuestro parecer desde la oposición lo que se está intentando hacer, es engañar a los linarenses para que crean que esta empresa va a decidir el futuro inmediato de nuestra ciudad, algo completamente falso, ya que quien decide el contenido y las inversiones del Presupuesto es el Equipo de Gobierno.

En este sentido, Mendoza ha mostrado “la pena que nos produce la actuación del Partido Socialista en el Pleno, desentendiéndose del futuro de Linares y negándose a participar en el debate, yendo solo a votar en contra” “si esta es la forma que tienen de hacer oposición, van mal”, “lo peor ha sido su intento de justificación con medias verdades y mentiras enteras”.

En este sentido Mendoza les recuerda que la alcaldesa preguntó al secretario general del Ayuntamiento si el informe estaba completo, y la respuesta fue afirmativa, por lo que no cabe más que hablar”.

Otra cuestión que el portavoz popular ha querido aclarar, es la crítica de la oposición a la falta de diálogo previo a la presentación del Presupuesto “Esa es otra falsedad, ya que hemos mantenido muchas reuniones con todos los Grupos de la oposición en un intento de incluirlos en los Presupuestos, pero ha sido imposible, con unos porque sus enmiendas iban dirigidas intencionadamente a que fuera imposible aprobarlas, con otros porque su única pretensión era conseguir a través del Presupuesto lo que las urnas les negaron, buscando solo sus intereses personales, y con otro porque han querido jugar al gato y al ratón con el Equipo de Gobierno, proponiendo enmiendas que aceptábamos para a los pocos días sorprendernos con nuevas peticiones que nada tenían que ver con dicho Presupuesto” “nosotros no vamos a contarlo, pero animamos a la oposición a decirles la verdad a todos los linarenses, y que expliquen a la ciudadanía todas las peticiones que han realizado y nada tienen que ver con el Presupuesto”.

De igual forma, Mendoza ha querido destacar “que ante la postura de los socialistas quienes han afeado al Gobierno municipal el hecho de convocar el Pleno con la ausencia de 3 concejales del PSOE y no admitir su asistencia telemática, la ciudadanía debe saber que el pasado 26 de febrero se celebró la Comisión de Hacienda, por lo que sabían que tras esa Comisión se iba a convocar el Pleno de los Presupuestos, como siempre ha sido”. “La facultad de convocar los Plenos es exclusiva de la alcaldesa como recoge el (artículo 80 del ROF), pudiendo haberlo convocado al siguiente día por la vía de urgencia, pero no lo hizo, siendo el 1 de marzo la fecha fijada, otorgando a los concejales 4 días para organizar sus agendas y asistir, algo que por otra parte es su obligación ya que cobran por ello”. Mendoza ha destacado que “ante la convocatoria del pleno, el Equipo de Gobierno se encontró con el hecho de que 3 concejales del PSOE presentaron escritos para solicitar la asistencia telemática, pero ninguno de ellos aporto justificante alguno de lo que decían es sus escritos”. Es un hecho “que al inicio del periodo corporativo, la Alcaldesa aclaró que no se iba a admitir la asistencia telemática en Plenos y Comisiones, ya que pasada la pandemia, es obligación de los concejales asistir presencialmente, de hecho cobramos por ello y en los 9 meses de periodo corporativo municipal a nadie se le ha admitido esa participación telemática, es decir, que sabían de sobra que no está permitido pero además el art. 46 de la Ley de Bases de Régimen Local, solo prevé dicha asistencia en causas de fuerza mayor como riesgo colectivo o catástrofes públicas y siempre y cuando el concejal se encuentre en territorio nacional, es decir que si algún concejal se encontraba fuera de España, la Ley le prohibía esa asistencia”. Queremos destacar que “los concejales tienen derecho a ir donde quieran, pero no a paralizar el funcionamiento de un Ayuntamiento por que tengan un viaje, una comida familiar y demás cuestiones personales”. Del mismo modo, Enrique Mendoza ha recordado que hace unas semanas se llevó a otro Pleno el contrato de la flota de autobuses “siendo aprobado por la ausencia de un edil socialista ya que VOX, IU y 9 concejales del PSOE votaron en contra”. “Lo que nos sorprende es que en esa ocasión el señor Perales no solicito la asistencia telemática, ¿Acaso querían que se aprobara la adquisición de esta flota, pero tenían que votar no y ese fue el motivo de la ausencia de Javier Perales? ¿O es que el Partido Socialista sabía que no se permite la asistencia telemática y por eso ni siquiera la solicitó? De cualquier forma, lo que demuestran con esta actitud es que lo que ha ocurrido ahora es una simple pataleta o una estrategia del PSOE de Linares para que se aprobaran los presupuestos con su voto en contra”.

Enrique Mendoza ha concluido destacando que “a pesar de la irresponsabilidad de la oposición, sus contradicciones y falta de seriedad, Linares cuenta con un Presupuesto en el que se ha intentado contar con todos, prueba de ello es que el Equipo de Gobierno ha incluido enmiendas de la oposición lo que demuestra el talante de unos y otros”.

Desde el Partido Popular esperamos que la oposición reflexione y se una a la ciudadanía, anteponiendo a Linares y dejando a un lado los intereses partidistas y particulares, aparcando estrategias de mal jugador de póquer y pataletas de niño consentido”, “esperamos que se unan al proyecto de ciudad que propone el Partido Popular y se dejen de crear batallitas de tirachinas que no conducen a nada bueno”. En definitiva, Mendoza concluye instando a la oposición “a que aparquen su decepción con el resultado en las pasadas elecciones municipales y se dediquen a sumar, al menos hasta mayo de 2027 cuando tendrán la oportunidad de ser evaluados por los linarenses”.