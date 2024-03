La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén ha convocado la XXVIII edición de los Premios Facultad de Fotografía, Poesía y Relato 2024. En las tres modalidades, podrán participar estudiantes y demás miembros de la UJA, así como personas nacidas o residentes en la provincia de Jaén. En cada modalidad se establece un primer premio Facultad consistente en 705 euros y un segundo premio de 353, así como una acreditación. Los trabajos serán publicados en el plazo y forma que la organización estime conveniente.

En la modalidad de Poesía, los trabajos deberán ser en verso, con tema y estilo libres. La extensión máxima del trabajo será de 100 versos en una o en varias composiciones y deberán ser inéditos y no haber sido galardonados. En Fotografía, éstas deberán ser inéditas, en blanco y negro o color, con técnica, procedimiento y tamaño libre y con un máximo de 2 por autor; sólo se admitirán aquellas que vayan montadas sobre passe-partout de 40×50 centímetros, no pudiendo superar la fotografía el tamaño del soporte. Por último, en Relato, el tema será libre y la extensión máxima del trabajo será de 10 folios DIN A-4 mecanografiados a doble espacio por una cara. También deberán ser inéditos y no haber sido galardonados o hallarse pendientes del fallo en cualquier otro concurso.

El plazo de presentación de los trabajos finaliza a las 14 horas del 11 de marzo. A los autores de los trabajos premiados les será comunicada la noticia y el medio para la recogida del premio. Las bases del concurso se pueden consultar en la sección de ‘Actividades y concursos’ de la página web de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Se puede obtener más información consultando la página web de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UJA.