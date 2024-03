El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Linares para el ejercicio 2024 presentado por la Concejalía de Hacienda ha sido aprobado esta mañana en la sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada en la Estación de Madrid. El equipo de Gobierno ha dado su aprobación, con doce votos favorables, al proyecto de cuentas públicas frente a los diez votos en contra de los grupos políticos de la oposición (siete del PSOE, dos de Vox y uno de IU-Para la Gente). El Pleno se ha celebrado con dos concejales del PSOE ausentes y sin opción a votar telemáticamente.

Así, la Administración local linarense se dotará para este año de un presupuesto que supera los 64 millones de euros.

La alcaldesa de la ciudad, Auxi del Olmo, ha intervenido antes de finalizar la sesión para mostrar su satisfacción por la aprobación, señalando que “hoy es un día importante para Linares”. “Se está comprobando que, poco a poco, hay un cambio en nuestra ciudad, un cambio en positivo, un cambio que este equipo de Gobierno está intentando hacerlo lo mejor posible”. “Creo que estos presupuestos son el inicio de poner unas mimbres para que, poco a poco, vayan dando sus frutos todos los proyectos que el equipo de Gobierno tiene”. “Pienso que los linarenses se están dando cuenta de que algo está cambiando. Y creo que estos son unos presupuestos acordes a lo que la ciudad necesita, y que llevan incorporados enmiendas de todos los grupos políticos. Unos presupuestos que pretenden avanzar, desarrollar y que piensan mucho en el futuro de la ciudad”.

Asimismo, Del Olmo ha lamentado que la oposición no haya respaldado el proyecto del Área de Hacienda: “Es una pena que el resto de grupos políticos no se haya sumado al completo a estos presupuestos, que son necesarios para esta ciudad”. “Creo que se han hecho unos presupuestos responsables, serios y que pueden dar un buen fruto durante este año 2024”. “Estos presupuestos llevan enmiendas de todos los grupos políticos y me gustaría decir que nos hemos reunidos con todos, que hemos hablado en diferentes ocasiones, pero muchos de ellos se han dejado llevar por su propia ideología y no por lo que la ciudadanía necesita”, ha manifestado.

La alcaldesa de Linares ha reiterado su satisfacción por la aprobación de hasta doce enmiendas registradas por los diferentes grupos municipales (siete de IU-Para la Gente, dos de Vox y tres del PSOE) y su consiguiente introducción en los presupuestos. “Lo dijimos desde el principio, que queremos intentar llegar a acuerdos, al consenso, por el bien de la ciudad. No ha sido posible tener un presupuesto acorde con el resto del grupos, pero como alcaldesa sí quiero dar las gracias al equipo de Gobierno, a mis compañeros, y en especial al concejal de Hacienda, Antonio Garrido, que ha tenido que soportar en las últimas fechas comentarios bastante desagradables e hirientes por parte de algunos miembros de la Corporación, a los que les pido que reflexionen”.

En esa línea, Auxi del Olmo ha afirmado que “no todo vale en política; a la política se viene a ayudar, a compartir, a trabajar, a dar lo mejor de cada uno, y creo que todos debemos de hacerlo”. “Esa es la manera que tenemos que trabajar, creo que todos somos buenas personas porque, si queremos ser buenos políticos, debemos ser buenas personas. Es lo que, en definitiva, creo que se necesita para gobernar. Hoy no ha ganado el equipo de Gobierno, hoy ha ganado Linares”, ha sentenciado la dirigente municipal.

El PSOE de Linares habla de «Festival de Irregularidades»

El Partido Socialista de Linares expresa su profundo rechazo y denuncia tras la celebración del pleno extraordinario de hoy, en el cual el Partido Popular ha aprobado el presupuesto para la ciudad de Linares. Consideran este acto como un claro desprecio a la legalidad y una afrenta a los principios democráticos más básicos.

Durante la sesión, se ha impedido la asistencia telemática, a pesar de que el PSOE había hecho uso de este recurso durante su anterior legislatura. Además, el PSOE ha optado por no participar en un debate que consideraba completamente irregular, dado que aseguran que «el presupuesto aprobado hoy es cuestionable en términos de legalidad y transparencia, y es muy probable que sea detenido en el proceso de tramitación».

«El PSOE no ha intervenido en el pleno porque consideramos que no se trataba de una sesión legítima, sino más bien de una pantomima. Desde el inicio, la convocatoria de este pleno, a las siete y media de la mañana, ha sido una clara muestra de falta de respeto hacia el derecho a la conciliación de los concejales y concejalas», manifiestan en un comunicado.

«Es importante resaltar que, a pesar de haber comunicado con antelación la imposibilidad de asistencia de algunos concejales, conforme a la normativa establecida en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento (ROF), el pleno se llevó a cabo de todas formas. Esta situación se agrava aún más con la impugnación presentada por nuestro partido, la cual fue ignorada por el equipo de gobierno», reprochan.

La impugnación del pleno se basa, dicen, «en la falta de documentación y en la modificación de documentos presentados después de la Comisión». Además, dicen haberse encontrado con que el dictamen emitido en la Comisión de Hacienda del lunes 26 «fue incompleto y se modificaron enmiendas durante el pleno, sin tener en cuenta la legalidad y transparencia requeridas».

El PSOE de Linares reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y el buen gobierno municipal. Exigiendo «respeto a los procedimientos establecidos y la garantía de un proceso presupuestario justo y transparente para todos los ciudadanos de Linares».

VOX en contra

Gragera se ha referido al informe negativo de Intervención: “pone de manifiesto el descontrol de las cuentas de Linares, que no cumple el equilibrio presupuestario, cuestiona préstamos innecesarios y reprocha la falta de

numerosa documentación”. Por otro lado, el edil de VOX ha afeado al equipo de Gobierno volver a enviar unos presupuestos enmendados y “sin tiempo suficiente para su estudio, cuando ustedes han tenido no solo tiempo sino ayuda exterior, curiosamente una empresa de Villacarrillo y no de Linares”.

Gragera ha insistido, además, en tres condiciones que estableció su GM para aprobar los presupuestos: aceptación de las enmiendas de VOX, dirigidas a favorecer la creación de empleo, mayor seguridad y limpieza y conservación del municipio; supresión de las imposiciones ideológicas de izquierdas; y colaboración en el Gobierno local desde dentro para asegurar el cumplimiento de lo pactado. “No han cumplido ninguna”, ha criticado Gragera. Por último, el portavoz de la formación liderada por Santiago Abascal ha justificado su voto en contra a los presupuestos por su carga ideológica de izquierdas: “son continuadores de los presupuestos elaborados por el PSOE; más de lo mismo”.

Izquierda Unida ‘Más País’ – Verdes Equo habla de «paripé»

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida ‘Más País’ – Verdes Equo en el Ayuntamiento de Linares, se ha emitido una valoración sobre el reciente pleno de presupuestos, destacando diversas preocupaciones respecto al proceso y la transparencia del mismo.

El pleno, que tuvo lugar a las siete y media de la mañana, fue objeto de críticas por parte del grupo, quienes lamentaron lo que consideraron un proceso poco transparente y carente de un verdadero debate democrático. El grupo expresó su preocupación por la legalidad de los presupuestos aprobados, así como por el hecho de que una empresa externa haya sido contratada para la elaboración completa de los mismos, lo que consideran una situación inédita en la historia de Linares. Además, se destacó la discrepancia entre las enmiendas aceptadas en la Comisión y las presentadas en el pleno. Se mencionó que el interventor municipal expresó dudas sobre la legalidad de la base de ejecución de los presupuestos, lo que añade preocupación sobre la transparencia y legitimidad del proceso. El grupo lamentó que sus preguntas durante el pleno no fueran respondidas adecuadamente, y denunció lo que consideraron un discurso previamente preparado por parte del equipo de gobierno municipal.