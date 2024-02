La Diputación Provincial de Jaén ha puesto en marcha un programa de actividades conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el próximo 8 de marzo. La vicepresidenta primera y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, han presentado este programa que incluirá más de quince iniciativas que se prolongarán hasta el próximo mes de abril.

La conmemoración de este 8 de marzo girará en torno a la campaña consensuada por las ocho diputaciones andaluzas que lleva como lema “Incansables. No pararemos” y que ha coordinado este año la Diputación jiennense. “Después de tres siglos de feminismo, en los que se ha luchado por la igualdad entre hombres y mujeres, que se ha hecho desde el respeto absoluto al otro sexo, se siguen escuchando afirmaciones que creíamos haber desmontado, por eso ese lema de ‘Incansables. No pararemos’, porque no vamos a parar ante esas agresiones que se producen a diario, como muestran los casos de violencia de género, la brecha digital y salarial o la falta del reparto equitativo del tiempo”, ha remarcado Francisca Medina para subrayar el labor que realiza la Administración provincial, especialmente a través de los ayuntamientos, en materia de igualdad. Desde la Diputación de Jaén “no vamos a parar hasta que esa igualdad entre hombres y mujeres sea real”, ha subrayado Medina.

Con el contenido del cartel y la campaña de este año “se ha querido resaltar la importancia de las mujeres jóvenes en este 8 de marzo, para que éstas se incorporen a la lucha por la igualdad”, un objetivo en el que se sustenta la programación de actividades de este 8 de marzo, que ha sido desgranada por la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz.

Una de las iniciativas novedosas de esta programación será IgualArt, una actividad que supondrá la realización durante los meses de marzo y abril de talleres dirigidos a la juventud con el objetivo de fomentar la igualdad a través del arte, además de un time line por la historia del arte con mujeres relevantes en este ámbito “con lo que pretendemos hacer un homenaje a esas mujeres del mundo del arte que han sido silenciadas”, ha apuntado Ruiz.

Además, el próximo 6 de marzo, se desarrollará una mesa redonda sobre “Ecofeminismo” –que correrá a cargo de Dina Garzón Pacheco, de la Red Ecofeminista, e Isabel Balza, profesora titular de Filosofía Moral de la Universidad de Jaén– y el 8 de marzo la Diputación de Jaén celebrará por la mañana un acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres y se sumará por la tarde a la manifestación organizada por la Comisión de Igualdad y Contra la Violencia de Género que partirá, a las 17.30 horas, de la Plaza de las Batallas de Jaén.

Asimismo, el 18 de marzo, el Hospital de Santiago de Úbeda acogerá la gala de entrega de los I Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino, que organiza Combo Comunicación junto a la Administración provincial y al Ayuntamiento de Úbeda y a los que mujeres emprendedoras y profesionales pueden presentar sus candidaturas hasta el 10 de marzo a través de la web www.unimostalento.com.

En abril, el día 4, se iniciará el curso “Historia de la historia de la teoría feminista, siglos XVIII-XXI”, que impartirá de manera online la investigadora y escritora Rosa Cobo Bedía, mientras que el 19 de dicho mes se llevará a cabo, a las 19.00 horas, en el Teatro Darymelia de Jaén, la segunda edición del encuentro de cantautoras de la provincia de Jaén titulado “Voces de mujer”, que tendrá como artista invitada a la cantante Nia. Además, el 25 de abril se celebrará en el Aula de Cultura de la Diputación, a las 18.30 horas, una tertulia literaria feminista, con la participación de mujeres escritoras que se postulan como feministas y lo reflejan en su obra.

A estas iniciativas se sumará la presentación del IV Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación Provincial, así como la celebración en distintas localidades de la provincia de un cine fórum con los trabajos ganadores del XI Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género que convoca la Administración provincial.

La conmemoración del Día Internacional de las Mujeres por parte de la Diputación también ha incluido la realización de una campaña audiovisual especial con motivo el pasado 11 de febrero del Día de las mujeres y las niñas en la ciencia, así como la celebración de una mesa redonda sobre igualdad salarial que tuvo lugar el pasado 21 de febrero.