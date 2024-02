Investigadores del grupo de investigación ‘Avances en Dirección de Operaciones y Gestión de la Tecnología’ (SEJ627) en la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL) de la Universidad de Jaén acaban de publicar uno de los primeros estudios que demuestran el impacto significativo que la computación cuántica ejerce en la mejora de las capacidades operativas de flexibilidad y agilidad de las empresas.

El estudio titulado ‘Quantum-inspired computing technology in operations and logistics management’, ha sido publicado en la revista International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Dicha revista científica dispone de una gran reputación a nivel internacional, localizándose tradicionalmente entre las revistas localizadas en el 25% de las de mayor índice de calidad según el prestigioso índice de Journal Citation Index (JCR).

El estudio, realizado por Miguel Núñez Merino de Fujitsu/Universidad de Jaén, junto con Juan Manuel Maqueira Marín, José Moyano Fuentes de la Universidad de Jaén y Carlos Alberto Castaño Moraga de Fujitsu, destaca el potencial transformador de la Computación de Inspiración Cuántica en la gestión de las operaciones. Los investigadores han examinado la aplicación de Digital Annealer, una plataforma de inspiración cuántica desarrollada por Fujitsu que ofrece una alternativa a la tecnología de computación cuántica, que en la actualidad es muy cara y difícil de ejecutar. Utilizando un diseño de circuito digital inspirado en los fenómenos cuánticos, Digital Annealer se centra en resolver rápidamente complejos problemas de optimización combinatoria sin las complicaciones y costes añadidos que suelen asociarse a los métodos de computación cuántica. Este simulador cuántico desarrollado por Fujitsu se encuentra en estado operativo y está diseñado para resolver problemas de optimización combinatoria a gran escala que son irresolubles con los ordenadores clásicos actuales. Entre los problemas complejos a resolver, los investigadores han puesto el foco en aplicaciones a problemas reales de empresas en las operaciones y la logística.

Los resultados sugieren que la Computación de Inspiración Cuántica tiene el poder de optimizar los procesos de fabricación y logística, brindando a las empresas una mayor capacidad para adaptarse a los cambios del mercado. El estudio propone un modelo exploratorio que ilustra la relación entre la flexibilidad, la Computación de Inspiración Cuántica y la agilidad operativa, brindando una perspectiva innovadora sobre cómo esta tecnología puede transformar las operaciones empresariales y los procesos de las cadenas de suministros. Este avance en la investigación destaca el papel crucial de la Computación Cuántica en el impulso de la rapidez de respuesta, la eficiencia, la calidad y la competitividad en las organizaciones, siendo uno de los primeros trabajos científicos que pone de manifiesto el potencial de esta tecnología innovadora para resolver problemas empresariales asociados a la dirección de operaciones. Los resultados alcanzados tienen implicaciones más allá de las académicas, pues permitirá que los directivos de distintos sectores empresariales identifiquen los resultados que se pueden derivar a partir del uso de esta tecnología emergente.

Este trabajo forma parte de una colaboración Universidad-Empresa, entre la Universidad de Jaén y Fujitsu, mediante la cual se está realizado una tesis industrial por Miguel Núñez en el seno de Fujitsu que versa sobre el papel que las Tecnologías de la Información emergentes desempeñan en la flexibilidad y agilidad de las empresas. Esta tesis está dirigida por los profesores José Moyano y Juan Manuel Maqueira, de la Universidad de Jaén y Carlos Alberto Castaño de Fujitsu. La tesis está parcialmente financiada por el Plan Operativo de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Jaén y por la empresa Fujitsu.