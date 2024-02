El primer teniente de alcalde, Raúl Caro-Accino, ha informado en rueda de prensa sobre algunos de los puntos del orden del día de la sesión plenaria ordinaria correspondiente a febrero, que está prevista para este jueves.

Entre los asuntos que se abordarán, el edil ha destacado un proyecto de mucha importancia, como es la renovación de la flota de autobuses urbanos “para prestar un mejor servicio público de transporte”. Según ha detallado, se propondrá la adquisición de vehículos eléctricos, puesto que los actuales “son muy obsoletos, tienen muchos kilómetros y no dan el servicio que se merece la ciudadanía”. “Ha habido momentos en que nos hemos quedado sin servicio en determinadas líneas, en momentos importantes que eran de pico dentro de la escala de uso del transporte público, y no podemos consentirlo”.

El primer teniente de alcalde ha indicado que esta iniciativa de renovación de la flota se basa en informes técnicos que propones incorporar vehículos eléctricos para no emitir gases contaminantes. “Además, en este momento somos beneficiarios de 1.300.000 euros para el cambio de la flota y no podemos perder esta oportunidad. Creo que no se puede seguir consintiendo lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos: demasiadas averías y gastos en reparaciones y mantenimiento. Este es un proyecto que va a propiciar un cambio importante en el sistema de transporte público de la ciudad”, ha puntualizado Raúl Caro-Accino.