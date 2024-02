El Partido Popular de Jaén va a presentar una moción en todos los Ayuntamientos de la provincia para instar al Gobierno de España a que establezca un diálogo permanente con el Gobierno de la Junta de Andalucía, tal y como reclama este último, de la mano de las entidades y organizaciones del sector primario, para reclamar a la Unión Europea más financiación para la PAC y más acceso a mecanismo excepcionales de ayuda a fin de minimizar las pérdidas económicas para el sector primario andaluz.

El campo andaluz es uno de los principales garantes de la soberanía alimentaria de Europa. Según ha informado la secretaria general, Elena González, nuestros agricultores y ganaderos alimentan a más de 500 millones de ciudadanos europeos y otros mercados internacionales del resto del mundo, con productos de alta calidad y conforman uno de los sectores productivos más importantes y estratégicos de Andalucía, al representar el 13% del Producto Interior Bruto de la Comunidad y generar el 10% del empleo en nuestra tierra.

En la provincia de Jaén el sector agropecuario “representa mucho, no solo un alto porcentaje del Producto Interior Bruto, además es un gran motor del empleo y sobre todo un elemento fundamental para fijar la población a nuestros municipios”. Hoy en día la situación en el campo jiennense está siendo “muy crítica”, ha lamentado González, de hecho, las organizaciones agrarias han alertado de las pérdidas durante el 2023, del descenso de los ingresos por la PAC y del aumento de los costes, unido todo ello a la pertinaz situación de sequía, lo que ha generado como consecuencia una “dramática situación de nuestros agricultores y ganaderos”.

En los últimos tiempos los agricultores y ganaderos andaluces han expresado en varias ocasiones las dificultades por las que atraviesa el sector a causa de diversos factores, como el aumento de los costes de producción, la falta de rentabilidad, la grave sequía que estamos sufriendo, la creciente competencia desleal de terceros países, así como, unas políticas erráticas por parte de la Unión Europea que no hacen sino lastrar la sostenibilidad de esta importante actividad económica. Fruto de ello son las últimas manifestaciones del campo andaluz en demanda de soluciones que se han podido ver en las últimas semanas en diversos municipios de la provincia, pero que se han repetido en distintos puntos del país porque su demanda es similar.

Así, a través de la moción el Ayuntamiento en cuestión se compromete a apoyar las peticiones de los agricultores y ganaderos solicitando al Gobierno de España la puesta en marcha de medidas que permitan un mejor equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la rentabilidad de los sectores agrícola y ganadero, así como, una simplificación y flexibilización de la normativa para no comprometer su futuro. Asimismo, respaldará las peticiones de los agricultores y ganaderos sobre la actualización de los acuerdos de la Unión Europea con terceros países y la aplicación de cláusulas espejo para conseguir una necesaria igualdad de condiciones entre agricultores y ganaderos europeos con los de estos países para evitar situaciones de competencia desleal.

Igualmente, mostrarán su apoyo a las “reclamaciones legítimas” del sector en relación a una mayor flexibilización y simplificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en aspecto como los ecorregímenes de las cubiertas vegetales, especialmente dada la dificultad de darle cumplimiento en plena sequía o con las unidades de ganado mayor en el caso de la ganadería extensiva, también comprometidas con el déficit hídrico.

En definitiva, ha explicado la dirigente popular, con el “difícil panorama de nuestro campo”, el objetivo de la moción es que “de manera unánime mostremos todos los partidos nuestro apoyo al campo andaluz y, en concreto, a la agricultura y ganadería jiennense que tan mal lo están pasando en los últimos tiempos”. Al menos el Partido Popular es consciente del esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía, haciendo frente, con mecanismos de auxilio y ayudas para afrontar situaciones extraordinarias y excepcionales como la guerra de Ucrania con los incrementos de costes de producción asociados, o la sequía que estamos sufriendo y respecto a la cual se han venido estableciendo medidas, tales como, ayudas de mínimos o las relativas a poder invertir en material de transporte de agua para ganado, además de impulsar ayudas como las relativas a la modernización del sector agrario, ayudas agro-ambientales y a jóvenes agricultores. No obstante, hay que seguir apoyando al sector primario en nuestra tierra. Se ha puesto de relieve la necesidad de que el peso del sector agrario de Andalucía, en el conjunto de nuestro país, sea respetado en el Plan Estratégico de la PAC de España y por eso en su momento se plantearon las alegaciones realizadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía, junto con las organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas en unidad de acción, a fin de que nuestros agricultores no se viesen perjudicados en la aplicación de la nueva PAC. Finalmente la realidad ha venido a dar la razón a quienes señalábamos que Jaén perdería mucho dinero con la PAC negociada y aplicada por el gobierno de Sánchez.

Muchos de los problemas del campo andaluz son comunes a todo el campo español, por lo que se hace necesario que las políticas agrarias, ganaderas se aborden como un asunto de Estado y como tal, requiere del compromiso de todas las administraciones públicas para garantizar la viabilidad y el futuro del sector.

“Lo que está claro es que nuestro campo es uno de los pilares que garantiza nuestra alimentación diaria, por lo que se merece el respaldo de todas las instituciones y administraciones públicas, así como la puesta en marcha de políticas efectivas que defienda sus intereses ante la delicada situación por la que atraviesan y el PSOE de Pco Reyes tiene la oportunidad única de demostrar del lado de quien está, de los trabajadores del campo jienense o de Pedro Sánchez, y la orden que dé a sus alcaldes y portavoces lo demostrará”, ha concluido.