El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Jaén ha programado un centenar de actividades culturales, que se desarrollarán hasta final de curso, “una oferta cultural abierta, inclusiva y participativa, que se visibilice y que genere impacto social, para que la UJA siga siendo un referente cultural”, ha asegurado la Vicerrectora de Cultura Marta Torres, que ha calificado de “crucial” la colaboración y coordinación con otras instituciones.

En la presentación, Marta Torres, que ha estado acompañada por la Directora de Secretariado de Actividades Culturales y Aula Abierta, Isabel Abad, y el Director de Secretariado de Editorial Universitaria y Proyección de la Cultura, Javier Marín, ha sido la encargada de adelantar la programación relativa al patrimonio y a las convocatorias previstas.

En lo que respecta al primero, ha dado a conocer un amplio programa de exposiciones, formado por un total de 15. En la antigua Escuela de Magisterio de Jaén, en el espacio ‘Obra Invitada’, ‘Influencias de Picasso en la Colección de la UJA’, que puede visitarse hasta el 3 de abril y a la que sucederá la muestra ‘Ingeniería Eléctrica’, comisariada por los profesores de la UJA Blas Ogáyar y Pedro Gómez. En la sala de exposiciones hasta el 3 de abril puede visitarse la muestra del VIII Premio de Pintura Manuel Ángeles Ortiz; en el mismo espacio, del 25 de abril al 25 de junio, ‘Libro de Artista 2024’. En la sala Multifuncional, la exposición ‘Foto Poética 23’. Por otro lado, en el Campus Las Lagunillas puede visitarse ‘Contemporarte 2022’ (Sala Zabaleta hasta el 23 de febrero), del 5 de marzo al 1 de abril el proyecto cultural ‘Exposición fotográfica y sonora Mujeres de agua’, coordinada por M.ª Paz López-Peláez., y el proyecto cultural exposición de cerámicas ‘Arcillas del sabor. Memorias femeninas de la cocina’ coordinada por M.ª Águeda Moreno Moreno, coorganizada junto al Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social (del 5 al 22 de abril). Del 25 de abril al 10 de mayo se expondrás las fotografías de los Premios Facultad 2024 y del 16 de mayo al 28 de junio la exposición del VIII Certamen Microrrelato Ilustrado 2024. En el vestíbulo del B4 se podrá ver del 8 al 18 de abril el proyecto cultural expositivo ‘Jaén entre cuerdas’, coordinado por Natalia Barranco. Por otro lado, en Linares, se puede visitar hasta el 15 de abril ‘Libro de Artista 2023’ y hasta el 30 de abril ‘VII Microrrelato Ilustrado 2023’. A todo esto hay que añadir la exposición ‘Constantia’ Cardenal Merino, en las galerías altas de la Catedral de Jaén, organizada en el marco de la Cátedra Vandelvira y junto a la Santa Iglesia Catedral y la Fundación Caja Rural (hasta el 24 de marzo).

En el ámbito del patrimonio y como actividad con gran demanda, se realizarán dos visitas culturales, una a Segura de la Sierra y Orcera (a cargo de Miguel Ángel Carrasco), el 6 de abril, y otra a Cazorla y Quesada (a cargo de Ángel Marchal), el 18 de mayo. “De este modo, la Universidad de Jaén se muestra comprometida con su territorio, como Universidad de la provincia que quiere dar a conocer su patrimonio histórico, artístico y cultural”, ha indicado Marta Torres. Ambas visitas se adscriben a la actividad cultural prevista en el seno de la Cátedra Vandelvira de la UJA, con la colaboración y el patrocinio de la Fundación Caja Rural. En este marco, para el mes de mayo se han programado dos conferencias en torno al patrimonio artístico renacentista jiennense.

Además, se retoma la actividad de las fundaciones Juan Moral y Cesáreo Rodríguez-Aguilera. En cuanto a la Fundación Juan Moral, se ha organizado una visita guiada por el artista y el encuentro con la cultura ‘De Maestros a monumentos: esculturas emblemáticas en instituciones académicas’, a cargo de Manuela García Lirio (UGR) el 9 de abril.

Por lo que respecta a las convocatorias, destaca la relativa a los Premios de Creación Artística y Literaria, con sus tres certámenes (Pintura ‘Manuel Ángeles Ortiz’, Literatura ‘Miguel Hernández’ y Cortos ‘Triminuto’), de los que en estos meses se han entregado los relativos a la edición de 2023 y en primavera se publicará la convocatoria correspondiente a 2024. Además, destaca la puesta en marcha del VIII Certamen Microrrelato Ilustrado 2024, del 19 de febrero al 4 de marzo, así como una nueva convocatoria de proyectos culturales UJA destinada a la comunidad universitaria.

Para concluir, la Vicerrectora de Cultura ha recordado que el 10 de mayo se celebrará una nueva edición de La Noche en Blanco de Jaén, “liderada por la Universidad de Jaén y organizada junto al Ayuntamiento de Jaén, la Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía con los objetivos de contribuir a incrementar la oferta cultural de la ciudad, así como potenciar y fomentar la creación artística de Jaén, suponiendo un esfuerzo conjunto y coordinado de las principales instituciones de la misma por ofrecer a la ciudadanía actividades de diversa índole que se desarrollarán en distintos emplazamientos del casco histórico”.

Cine, teatro, danza, talleres y Aula Abierta

Por su parte, la directora de Secretariado de Actividades Culturales y Aula Abierta ha dado a conocer las actividades relativas al cine, el teatro, la danza, talleres y el programa para personas mayores de 55 años. En relación al cine universitario, se han programado 4 ciclos. El primero, coordinado por el profesor de la UJA Ángel Cagigas y denominado ‘La verdad de la mentira’, se ha celebrado en enero y ha constado de 3 películas españolas recientes. El Ciclo Marlon Brando (1924-2004), está coordinado por Miguel Dávila y se celebrará los días 12, 19 y 26 de febrero. En tercer lugar, los días 4, 11 y 18 de marzo tendrá lugar el Ciclo ‘Cine en el espacio ultraterrestre’, coordinado por Carmen Muñoz y Juan Manuel Faramiñán. El cuarto será el ciclo ‘Cambio de bobina. Ciclo de cine en salud mental’, coordinado por Lourdes Espinosa y Juan Pablo Molina, que tendrá lugar los días 8, 15 y 22 de abril. Todos los ciclos de cine se desarrollan en la Antigua Escuela de Magisterio de Jaén, los lunes a las 19:30, con coloquio posterior.

En cuanto a la actividad teatral, los tres grupos de la UJA (In Vitro, Mamadou y PUM Teatro Aula Abierta) llevan ya meses trabajando, los dos primeros en el marco del Taller FOCO de teatro. Isabel Abad ha explicado que, como fruto de sus ensayos, en febrero se podrá disfrutar del UJA Escena 2024 en el Aula Magna del Campus Las Lagunillas, en el que In Vitro interpretará ‘La luna llena sobre el Soho’ (13 de febrero), PUM Teatro Aula Abierta UJA interpretará ‘La loca de Chaillot’ (15 de febrero) y Mamadou Teatro interpretará ‘Morir o no morir’ (16 de febrero), en todos los casos a las 20,30 horas. Además, el 3 de abril se conmemorará el Día Mundial del Teatro en el CRAI.lab de la Biblioteca (11,30 horas). Por último, los montajes de este curso se estrenarán en el Festival de Teatro Universitario UJA 2024, que se celebrará del 13 al 15 de mayo.

Respecto a los talleres, además de los que se vienen desarrollando desde inicio de curso relativos a la Orquesta, Coro, Batucada y Teatro, se celebrará un el taller de escritura poética ‘Palabras encantadas, mundos desencantados’, impartido por María Elena Higueruelo (Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, 2021), en colaboración con RIUL, los días 15 y 16 de marzo. Y también el proyecto cultural ‘Ecopoética: Femenino singular’ coordinado por María José Sueza y con la colaboración del Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable, los días 7, 19, 21 de marzo y 4 de abril de 2024. En el marco de la escritura y la creación literario, a finales de mayo se celebrará el VIII Certamen de Microrrelato Ilustrado, que incluye el Taller de microrrelato ilustrado, impartido por Pepa y Soledad Maldonado, el 31 de mayo, que vendrá seguido por la sobremesa literaria donde se hará entrega de los reconocimientos de esta octava edición de dicho certamen.

En el ámbito del Aula de Artes Escénicas se contará el 20 de abril con un taller de danza urbana que impartirán en Linares los bailarines y profesores de danza Laura Merelo (Premio Duende 2023 a la Mejor Coreógrafa de Ballet Clásico a nivel nacional) y Juan Manuel Moya. Por otro lado, se celebrará el Encuentro con la Cultura ‘Mujeres y Música’, que será una actividad mixta con una conferencia a cargo de la profesora Mª Paz López-Peláez y un concierto a cargo de alumnado del CSMJ, que tendrá lugar el 5 de marzo de 2024. Asimismo, se desarrollarán otros dos Encuentros con la Cultura relacionados con la Obra invitada “La ingeniería que te ilumina”, a lo largo del mes de mayo.

En relación al programa Aula Abierta, programa universitario para mayores de 55 años, continúa con la impartición de los seis cursos en Jaén hasta mayo, así como en las cinco sedes externas (Alcalá la Real, Andújar, Martos, Linares y Úbeda). En Jaén, además de las asignaturas y cursos monográficos programados para cada uno de los cursos, se han preparado tres talleres que se impartirán los próximos meses, uno de ellos promovido desde el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, sobre ‘Género y vulneración de derechos de las personas mayores’, un segundo en abril en el marco del convenio con la Diócesis de Jaén sobre los orígenes del cristianismo y un último taller sobre ‘Edadismo’ (forma de discriminación social por cuestión de la edad y que afecta a muchas personas mayores). La clausura del curso 2023/2024 tendrá lugar el 28 de mayo y contará con el concierto de jazz a cargo de Carmen Quesada (Aula Magna del Campus Las Lagunillas, 17 horas).

Programación musical y editorial universitaria

Por último, el Director de Secretariado de Editorial Universitaria y Proyección de la Cultura ha dado a conocer las actividades relativas al ámbito musical y de la propia UJA Editorial. En plano musical, además del concierto ofrecido por Antonio Lo Riso en el marco del proyecto ‘UJA Cultura en La Económica’ el pasado día 18 de enero, el 23 de febrero la Orquesta de la UJA ofrecerá un concierto con un programa dedicado al Romanticismo europeo, con una travesía sinfónica desde las estepas rusas hasta Noruega. Por otro lado, el 27 de abril se celebrará el concierto ‘Primavera Sacra’ cargo de la Orquesta y Coro de la UJA, en la Catedral de Jaén a las 20.30 horas, con un enfoque más amplio, no circunscrito de manera exclusiva a la Semana Santa.

En el marco de los proyectos culturales o encuentros con la cultura de temática musical, el 14 de febrero tendrá lugar el Proyecto Cultural ‘El retablo de Maese Pedro’, coordinado por Joaquín de la Hoz, con la colaboración del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social. El 18 de abril se desarrollará el Proyecto Cultural coordinado por Natalia Barranco con el concierto ‘Jaén entre cuerdas’ a cargo de Hadira Plectro (Orquesta de pulso y púa), con temas folklóricos de Jaén y otros de compositores jiennenses. En colaboración con el Conservatorio Superior se celebrará el Concierto de la Orquesta Sinfónica profesores del Conservatorio Superior el 14 de marzo, ‘Música de cine’ con la Banda de trompetas el 24 de abril y concierto de la Big Band del Conservatorio Superior el 23 de mayo de 2024. El resto de actuaciones musicales son: ‘Querido Manuel Raúl Zambrano’, guitarra Fidel Monroy, lectura de cartas (4 de mayo, en la Fundación Casa-Museo Andrés Segovia de Linares), Concierto Oleosónica. Jaén Music Fest (25 de mayo), con Vetusta Morla a la cabeza, y el concierto al aire libre fin de curso con ‘Hammond Soul Xperience’, el 7 de junio en la Plaza de los Pueblos.

Por último, desde UJA Editorial, se darán a conocer durante los próximos meses algunos de los títulos más relevantes publicados. Además, la Universidad de Jaén celebrará su tradicional Fiesta del Libro el día 25 de abril, con la presentación de la edición de ‘Agosto, perseidas’, poema de Juan Antonio Bernier (Colección La Rueca) y del 3 al 12 de mayo participará en la Feria del Libro de Jáen, con la actuación de Batucada, del Aula de Teatro UJA, el proyecto cultural coordinado por Juana Lombardo y el Encuentro con la Cultura ‘Escritoras del siglo XIX en Andalucía: Gertrudis Gómez de Avellanada, precursora de la literatura antiesclavista’, impartido por Víctor Hugo Pérez Gallo.