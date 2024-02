El Partido Popular de Linares resalta el valor de los Presupuestos para, dicen, «seguir atrayendo más inversiones y generar empleo en la ciudad». Por ello, pide el apoyo para que Linares continúe avanzando y para poder ejecutar proyectos que, consideran, «llevan años paralizados en un cajón». El vicesecretario de Comunicación, Enrique Alonso, argumenta que las cuentas son necesarias para continuar con el modelo de ciudad que demandan los linarenses, por lo que pide a los grupos políticos que no paralicen la ciudad y que sean protagonistas de su revitalización. “Necesitamos que las máquinas continúen trabajando en el Parque Empresarial de Santana para construir las diez nuevas naves que atraerán empresas y empleo, tenemos que comenzar cuanto antes las obras del Campo Municipal de Linarejos, queremos iniciar la expropiación de los terrenos para construir la nueva ciudad deportiva donde se hará la pista de atletismo, vamos a mejorar la Casa Consistorial para hacer una administración más cercana y que preste mejores servicios públicos y no podemos esperar más con las obras de los aljibes porque es una demanda ciudadana que se debe cumplir, hace falta cambiar el techo del Pabellón Andalucía y también intervenir en el Pabellón Cubierto Julián Jiménez”, afirma el vicesecretario del Comunicación, Enrique Alonso.

Asimismo, continúa: “El Gobierno municipal de Auxi del Olmo se caracteriza por el diálogo y el entendimiento, por lo que desde el Partido Popular estamos convencidos de que va a trabajar hasta llegar a un acuerdo, pero pedimos al resto de los grupos políticos que hagan lo mismo. No queremos que se aprueben unos Presupuestos del Partido Popular. Deseamos impulsar los Presupuestos que necesita la ciudad de Linares, por lo que instamos al resto de grupos políticos a presentar enmiendas realizables, cumplibles y que beneficien a los linarenses”.

En este sentido, ha puesto en valor el que considera como «magnífico trabajo» del concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Linares, Antonio Garrido del Toro, quien ha preparado un proyecto de Presupuestos que tienen como eje central a los linarenses y el desarrollo de nuestra ciudad. “Son unas cuentas realistas, ejecutables e inversoras. Nuestro concejal ha hecho un gran trabajo porque tiene claro lo que necesita Linares en este momento”. Además, añade: “Estoy convencido de que la alcaldesa, Auxi del Olmo, y su equipo no van a hacer otra cosa que negociar y negociar hasta que salga adelante estos Presupuestos”.

En este sentido, Enrique Alonso señala: “Nos entristece que el PSOE, desde el principio, esté más pensando en el rédito electoral que en el progreso de Linares. Por eso, busca excusas para no apoyar estas cuentas, pese a que no van a tener la capacidad de ponerse delante de los linarenses, mirarlos a los ojos y explicarles por qué no se hacen esos proyectos que son tan necesarios para la ciudad. Cuando se hagan estas obras y sean una realidad, lo diremos: Se hicieron pese a que el PSOE metió el codo en vez de arrimar el hombro”. Asimismo, continúa: “El PSOE, si vota en contra, tendrá que argumentar por qué paraliza la ciudad, por qué castiga a los linarenses. Nos apena ver a un PSOE de Linares tutorizado por Francisco Reyes, donde su secretario y vicesecretario general reciben órdenes directas de su jefe, que es el presidente de la Diputación”.

Precisamente, el vicesecretario de Comunicación del PP de Linares argumenta que no van a aceptar ningún acuerdo con el PSOE que conlleve la paralización de la ciudad: “El PSOE de Linares nos habla de un gran pacto de ciudad, pero ese gran pacto no va a ser el de una ciudad paralizada, como han tenido los socialistas a Linares durante estos años. No vamos a permitir que detengan las obras del Parque Empresarial de Santana, como hizo el Gobierno socialista durante los 11 meses que duró en el poder tras la moción de censura. Tampoco vamos a permitir que no se pongan en marcha las obras del Campo Municipal de Linarejos, igual que hizo el PSOE cuando estuvo esos once efímeros meses en la Alcaldía, que solo hizo marear la perdiz y abrir cismas hasta como el propio Linares Deportivo para utilizarlos como coartada para cumplir su verdadero objetivo: paralizar Linares”.

También alude a la «falsead del PSOE de Linares, que miente a la hora de decirles a los linarenses que se van a subir los impuestos», asegura: “El Presupuesto Municipal contempla una batería de inversiones que van a impulsar la ciudad. Compaginar las obras de Santana y de Linarejos supone poner en carga más de 17 millones de inversión, además de muchas otras propuestas. Si invertimos en la ciudad, habrá más movimiento económico, por lo que se recaudará más. De hecho, la propuesta del equipo de Gobierno del PP no pasa por subir los impuestos, sino por reducir la carga fiscal, es decir, por bajarlos. Ya lo hemos hecho en Andalucía y funciona. Se bajan los impuestos y se recauda más, por lo que se trata de una fórmula que también queremos implantar en la ciudad de Linares”.

El Partido Popular de Linares pide al resto de grupos políticos que trabajen en favor de la ciudad, que negocien y que aporten enmiendas porque Linares necesita unos Presupuestos para continuar con su desarrollo, para cumplir los acuerdos que existen con otras administraciones que sirven para impulsar proyectos estratégicos y para mejorar el bienestar de los vecinos.

Por último, Enrique Alonso pide al PSOE que piense más en Linares que en su partido porque, en este momento, a Linares le hace falta. “Los linarenses dejaron bien claro en las urnas qué modelo de ciudad quieren: una Linares dinámica, emprendedora, valiente, universitaria, generosa, social y con derechos. Pero, sobre todo, una Linares viva. Los ciudadanos tienen muy claro lo que ha hecho el Partido Socialista durante estos años. Saben lo que ha prometido y lo que nunca ha hecho, tienen claro que toda la campaña de los Presupuestos no es más que una cortina de humo para que Linares siga sometida. Pero, no lo van a conseguir”, concluye Enrique Alonso.