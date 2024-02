El concejal-delegado de Hacienda, Antonio Garrido de Toro, ha reafirmado que desde el equipo de Gobierno municipal se trabaja para dotar al Ayuntamiento de Linares de “un presupuesto realista, equilibrado, responsable y ejecutable” para el ejercicio del 2024, al tiempo que ha señalado que no se contempla más presión fiscal para la ciudadanía, puesto que, en sus palabras, “se está trabajando en la bajada de los impuestos de construcciones, plusvalías, instalaciones de puestos de mercadillos ambulantes, veladores y la tasa de utilización de espacios”. “El borrador lo llevaremos a la próxima Comisión Informativa de Hacienda”, ha indicado el edil.

Con respecto al proyecto de las cuentas públicas para este año, Antonio Garrido de Toro ha apuntado que “contempla inversiones reales a acometer y además basa sus ingresos en las estimaciones de los derechos reconocidos que ha habido en el Ayuntamiento en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta criterios objetivos”. Así, el concejal ha detallado el progresivo aumento del valor de la recaudación experimentado en los últimos años en diferentes ámbitos, derivado de una serie de incrementos que no tienen que ver con el tipo impositivo.

“En impuestos indirectos, donde están incluidos el IBI, el impuesto de vehículos, el IAE y la plusvalía, en 2022 se recaudaron por derechos reconocidos 19.850.000 euros; en 2023 fueron 20.500.000 euros los que se recaudaron y nosotros contemplamos para este presupuesto 21.126.000 euros”. “También nos hemos basado en las nuevas construcciones que ha habido, en las ampliaciones, y tenido en cuenta los edificios censados en el Catastro, es decir, ha habido un aumento progresivo de construcciones y edificaciones nuevas, por tanto, se recauda más”, ha explicado el edil. Garrido de Toro ha manifestado también que el aumento de vehículos en circulación en Linares en los últimos ejercicios es otro indicador más que da pie a poder subir el valor de la recaudación.

“En cuanto a la recaudación por multas de tráfico, en 2023 se ingresaron 498.705 euros y nuestra estimación para este año es de 500.000 euros. Está claro que no hay presión fiscal ni afán recaudatorio con este tema”, ha puntualizado en respuesta a las recientes críticas lanzadas desde el principal partido de la oposición. “Vemos la demagogia con la que actúa este grupo, que intenta con su argucia distraer la atención de los ciudadanos, pero los linarenses ya no los creen. Dan argumentos poco o nada creíbles, ya que en ningún caso hay incremento de la presión fiscal como dicen”, ha rematado Garrido de Toro.

Asimismo, y también respecto al grupo socialista, el concejal de Hacienda ha lamentado que “a la vista de las enmiendas presentadas, han hecho un trabajo muy poco serio”, ya que “algunas son irrealizables”. “Nos piden que se aumente la partida del gasto por importe de 4,9 millones y, por otro lado, eliminar o reducir otras partidas de gasto por importe de 2,7 millones, es decir, tenemos una diferencia de 2,2 millones que no sabemos de dónde sacarlos ni no nos lo explican, solo nos sugieren en su propuesta alguna palanca presupuestaria; que nos digan qué quieren decir con esto”.

“Nos proponen en sus enmiendas la adquisición de la Casa de Socorro por 800.000 euros cuando tenemos una tasación de los arquitectos municipales muy por debajo de esa cantidad. También pretenden copiarnos nuestro plan de actuación en barrios, partida que, bajo la denominación de Infraestructuras en Barrios, ellos dotaron con 5.875 euros y nosotros ahora en 400.000 euros. Además, recogen la rehabilitación de la cubierta del Pabellón Julián Jiménez cuando en nuestro presupuesto ya está contemplada. Y lo peor es que pretenden minorar o quitar partidas para la rehabilitación de la Estación de Madrid; la rehabilitación del Mercado de Santiago, que ya es hora de actuar en este edificio y ponerlo en valor, y la renovación del pavimento del Paseo de la Ermita, obra cuyo contrato ya está adjudicado”, ha afirmado Antonio Garrido de Toro, al tiempo que ha defendido la capacidad de gestión y ejecución del actual equipo de Gobierno.

Por su parte, el concejal-delegado de Industria, Empleo y Empresa, Raúl Caro-Accino, ha tildado de “asombroso” que el grupo socialista “tenga tanto desconocimiento de las cuentas públicas”. “Venir a decir que vamos a subir los impuestos demuestra que o no se los han leído o no saben hacer unos presupuestos. Para elaborar unos presupuestos hay que ver qué se ha estado ingresando y cuál es la proyección de los ingresos del año anterior, y eso hemos hecho. Hemos intentado hacer un trabajo fiable y un proyecto de presupuestos ejecutable”. “Intentar venderle a los ciudadanos que va a subir la presión fiscal nos parece desleal y vergonzoso. Para subir o bajar impuestos hay que cambiar las ordenanzas, llevarlas al Pleno y exponerlas públicamente, sin embargo, no hemos hecho absolutamente nada de eso. Pero lo que sí vamos a hacer este año es esa reformar de ordenanzas necesaria para bajar los impuestos a los ciudadanos”, ha matizado Raúl Caro-Accino.

El edil ha reafirmado que el equipo de Gobierno va a seguir adelante con su proyecto de presupuestos municipales porque, en sus palabras, “son los que necesita esta ciudad para crecer, que es lo único que queremos”. Asimismo, Caro-Accino ha apostado por potenciar otras iniciativas de envergadura, como la traída de agua a Linares desde la antigua presa de El Centenillo, junto con la puesta en marcha de las obras de canalización de la calle Baños y el proyecto de los aljibes, “dos asuntos, estos últimos, que carecían de proyecto alguno”.