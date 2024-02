El PSOE de Jaén reclamó hoy a la Junta de Andalucía “menos marketing del juanmanismo y más información” sobre el proyecto de traslado de los Juzgados de Linares al edificio de Peritos. En la Comisión de Justicia del Parlamento andaluz, el parlamentario socialista Víctor Torres preguntó al consejero “qué hay inversión estimada hay de este proyecto”, puesto que sólo hay un protocolo firmado con Ayuntamiento de Linares y UJA, mientras que en los Presupuestos de la Junta para 2024 “no hay planificación ni se menciona el traslado de estos Juzgados”.

Torres recordó que en la provincia de Jaén “ya hay una mala experiencia” en esta materia, concretamente en Villacarrillo, donde la Junta “lleva 5 años consignando presupuesto” para unas obras en las que todavía no se ha movido nada.

“Hemos visto a la Junta firmando distintos protocolos con Ayuntamientos y Diputaciones de toda Andalucía y no deja de ser un marketing del ‘juanmanismo’. Los protocolos son buenas intenciones, pero no tienen vinculación jurídica mientras no se traduzcan en convenio”, explicó. Así las cosas, subrayó que “más allá del marketing”, la Junta debería aclarar “cuál es la verdadera voluntad de la Consejería” y “qué es lo que pone y cuáles son los compromisos del Ayuntamiento de Linares”. De hecho, señaló que la firma del protocolo “no es novedoso”, ya que “existía un convenio previo entre UJA y Consejería, aunque estaba a punto de expirar”.

Torres advirtió que la Junta dice que todos esos protocolos van dentro del Plan de Infraestructuras Judiciales, pero apuntó que no sabe “qué órgano lo ha aprobado”. “Creo que no existe. Ustedes están haciendo un plan ad hoc. Conforme se van firmando protocolos, los van sumando al Plan, pero sin ninguna planificación”, resumió.

Así las cosas, exigió a la Junta de Andalucía que aclare “bajo qué condiciones va a ofertar la posibilidad de que el Ayuntamiento de Linares adquiera el bien patrimonial donde ahora se ubican los Juzgados”. También quiso saber si la Consejería “va a reinvertir la venta de ese inmueble en infraestructuras judiciales o va a pasar el dinero a Patrimonio, para que sea la Consejería de Hacienda quien disponga de ese dinero”. De igual modo, preguntó si la cesión del inmueble también incluye el IES Santa Engracia o si esa parte se ha desvinculado del acuerdo.