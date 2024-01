El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha registrado una moción este lunes, que defenderá en el próximo pleno, para urgir al Estado a «empezar a cumplir de una vez su deuda con nuestra provincia» y acometer la «larga lista de compromisos adquiridos, infraestructuras e inversiones» que debe a Jaén. “Son ya más de cinco años de gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez y no hemos notado mejoras en Jaén en cuanto a las competencias del Gobierno de España. Hemos oído mucho sobre las inversiones que se van a realizar, y sobre lo que ello va a suponer en términos de empleo, y esperamos y deseamos que sea así, pero eso no puede esconder toda una serie de proyectos que corresponden al Estado que llevan demasiados años parados y que han sido reivindicados por todos los ciudadanos de la provincia de Jaén y por los agentes económicos y sociales”, ha esgrimido el diputado provincial y portavoz económico Raúl Caro-Accino.

El popular ha destacado que se trata además “de obras estratégicas y clave para la provincia” para combatir, por ejemplo, los efectos de la sequía. “Hablamos de la puesta en marcha de infraestructuras hídricas de su competencia como la presa de Siles, inaugurada en 2015 y que sigue sin funcionar por la falta de conducciones; la Balsa del Cadimo en la capital, finalizada en 2018 y sin uso aún; la construcción de la presa de la Cerrada de la Puerta, en Pozo Alcón, eliminada del Plan Hidrológico Nacional; la ampliación de riego del Guadalmena; o las obras de modernización de la comunidad de regantes del Rumblar, entre otras”, ha enumerado.

También se solicita el impulso a la conexión ferroviaria Jaén-Madrid, una apuesta decidida por el Corredor Central Mediterráneo y conexión con Granada; la finalización de la A-32, la autovía Linares-Albacete; la conversión en autovía de la N-432, necesaria para el desarrollo de la Sierra Sur; y las grandes líneas de muy alta tensión, las llamadas ‘autopistas eléctricas’ para poder generar y evacuar energía. Entre los compromisos incumplidos están también la nueva comisaría de Policía Nacional en Jaén; la galería de tiro del Complejo de la Enira; un nuevo reparto de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y ayudas para agricultores y ganaderos por la sequía; así como el cumplimiento con su parte correspondiente de los fondos europeos de la Inversión Territorial Integrada (ITI).

“Después de tantos años queremos dejar de seguir escuchando el mismo discurso, ‘se van a licitar los proyectos de…’, ‘estamos trabajando en…’, ‘tal proyecto está en estudio’, fotos, reuniones y más fotos… Los fondos Next Generation suponen una oportunidad de oro para impulsarlos, con unos nuevos presupuestos además en el horizonte. Jaén no puede perder otro tren”, ha subrayado Caro-Accino, quien ha recordado que en los últimos años la provincia siempre ha aparecido a la cola de inversión en los presupuestos pese al indudable déficit que arrastra, en el puesto 51 de 52 en inversión por habitante en los pasados presupuestos, penúltima de toda España, “ese ha sido su compromiso hasta ahora con Jaén, no dando además ni un euro de los 220 millones de fondos europeos que debían venir de la ITI de parte del Gobierno”.

Por todo ello, el popular considera que “esta lista de reivindicaciones debe de ser asumida no solo por esta Diputación, sino por todos los ayuntamientos y por todos los ciudadanos de la provincia de Jaén. Estamos seguros que, si todos reivindicamos esas inversiones, nos encontraremos también todos juntos reivindicando inversiones al Gobierno de Andalucía y en todos aquellos sitios donde sea necesario que sea escuchada nuestra voz, la voz de todos los jienenses”.