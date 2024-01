La Universidad de Jaén construirá una residencia de estudiantes o colegio mayor en uno de los edificios de la antigua Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL) y cederá parte del otro a la Junta de Andalucía para la unificación de todos los juzgados y dependencias judiciales. Así lo ha anunciado este miércoles en Linares el Rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz Reyes, durante la presentación de los títulos solicitados a la Junta de Andalucía para impartir en el Campus Científico-Tecnológico.

En concreto, se trata de cuatro Grados (Ingeniería Biomédica, Ingeniería de la Energía, Ingeniería de Datos y Matemáticas e Industria Digital) y dos másteres (Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y el Máster en Digitalización y Gestión Agrícola), de los que algunos se impartirán conjuntamente con las universidades de Granada y Córdoba, y también, entre las EPS de Linares y Jaén e incluso con la Facultad de Ciencias Experimentales de la UJA. “Se trata de títulos con una elevada demanda social, una fuerte inserción laboral, una clara diferenciación con respecto al resto de universidades andaluzas, y una gran potencialidad para contribuir al desarrollo y transformación de la provincia de Jaén, y particularmente de Linares y su comarca”, ha declarado el Rector.

En este contexto, y ante el previsible importante aumento del número de estudiantes en la EPSL, y para dar respuesta a una “demanda histórica”, el Rector de la UJA y su Equipo de Gobierno han tomado la decisión de ubicar la futura residencia de estudiantes o colegio mayor de Linares en uno de los edificios de la antigua EPSL que mejor se adecúe a sus usos, “al objeto de mejorar los servicios destinados a los estudiantes de la Universidad de Jaén que cursan, o puedan cursar, sus estudios en Linares, y en beneficio del interés general de la ciudad y su comarca”. En este sentido, Nicolás Ruiz ha recordado que la UJA dispone de estos dos edificios en el centro de Linares, “uno de los cuales se adapta perfectamente, según nuestros técnicos, a las necesidades”, así como que el convenio de cesión de parte de esos inmuebles, firmado entre la Universidad de Jaén y la Consejería de Educación en el año 2018, ha expirado y desde entonces no se ha realizado proyecto o actuación alguna para el traslado del IES Santa Engracia. “La Universidad de Jaén tiene la necesidad legal, a la que se suma el compromiso moral expresado en el programa electoral de este Rector, de poner en uso y servicio los edificios antiguamente ocupados por la Escuela Politécnica Superior de Linares. No puede ser de otra manera si queremos ofrecer a los estudiantes que decidan matricularse en Linares unos servicios equiparables a los existentes en el campus de Jaén y en otras universidades de ámbito regional y nacional. De esta forma, garantizamos, no solo la consolidación, sino la potenciación de los estudios universitarios en la ciudad de Linares, apuesta absolutamente imprescindible para el desarrollo socioeconómico y la reindustrialización de la comarca de Linares”, ha declarado.

En relación al otro edificio de la antigua Escuela de Peritos, ha explicado que existe la firme voluntad de ceder parte del mismo a la Junta de Andalucía para la unificación de todos los juzgados y otras dependencias judiciales, “para así contribuir a potenciar los servicios de justicia en Linares y en toda la comarca Norte”, destinando otra parte del mismo al programa Aula Abierta, así como al desarrollo de otras actividades de índole cultural. “En relación a este proyecto, que avanza bien, desde mi toma de posesión como Rector de la UJA se han mantenido contactos y reuniones de trabajo. No puedo decir lo mismo en relación al proyecto de traslado del IES Santa Engracia, aunque debo admitir que este asunto se puso sobre la mesa en la reunión institucional que se produjo, justo después de mi nombramiento como Rector, con el delegado del Gobierno Andaluz en Jaén, sin que hasta la fecha se haya producido reunión alguna de trabajo y coordinación sobre el tema en cuestión”, ha apuntado Nicolás Ruiz.

El Rector de la Universidad de Jaén ha justificado las decisiones adoptadas en relación a los proyectos que se van a ejecutar en los edificios de la antigua Escuela de Peritos desde “la más absoluta lealtad institucional” y, a la vez, desde “la máxima transparencia exigible a los cargos públicos”. “A mi juicio, la ciudadanía demanda claridad, certezas y cumplimiento efectivo de los acuerdos, y eso es precisamente lo que pretendo con estas declaraciones. Por lo demás, seguiré apostando por la colaboración efectiva entre administraciones y poniendo la UJA a disposición de cualquier proyecto que suponga progreso para Jaén y bienestar para sus ciudadanos”, ha declarado.

Títulos solicitados

El Rector de la Universidad de Jaén ha estado acompañado en su intervención por la Vicerrectora de Enseñanzas Oficiales, Hikmate Abriouel, y por el Director de la EPS de Linares, Manuel Valverde. La Vicerrectora de Enseñanzas Oficiales ha sido la encargada de detallar cada uno de los cuatro nuevos Grados y dos másteres solicitados a la Junta de Andalucía para su impartición en el Campus Científico-Tecnológico. “Estas nuevas titulaciones permitirán dar respuesta a las necesidades de esta provincia, con la vista puesta en las profesiones del futuro, así como impulsar y liderar proyectos transformadores para Jaén, como el CETEDEX; igualmente, pretendemos favorecer la reindustrialización de determinados territorios de Jaén, como es el caso de Linares y la comarca norte, y contribuir de forma decisiva a la profesionalización y modernización de sectores tradicionales, como es el caso del sector oleícola”, ha afirmado Nicolás Ruiz, que ha explicado que en el marco de la programación plurianual universitaria 2025-2028, correspondiente a los cursos académicos 2025-2026 a 2028-2029, la Universidad de Jaén ha solicitado a la Junta de Andalucía un total de 10 nuevos grados, 13 nuevos másteres y 2 nuevos programas de doctorado.

En el ámbito de los Grados, el Grado en Ingeniería Biomédica es un grado conjunto entre la UJA (EPSL) y la UGR, “singular y exclusivo a nivel andaluz”, que surge de la gran demanda por profesionales con conocimientos interdisciplinarios en estas áreas, debido al gran crecimiento en la industria de la atención médica y la tecnología médica. El Grado en Ingeniería de la Energía (EPSL-EPSJ) se plantea como una alternativa al Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos, cuyas competencias seguirán impartiéndose en el Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras. Se plantea para dar respuesta a cambios profundos en la disciplina, actualizar los contenidos relacionados con la producción, distribución y utilización de la energía en sus diversas formas y así formar profesionales capaces de abordar los retos actuales y futuros en el campo de la energía. El Grado en Industria Digital (EPSL-EPSJ) dará respuesta a la demanda empresarial de disponer profesionales titulados con sólidos conocimientos en tecnologías industriales, telecomunicaciones e informática, y su aplicación estratégica en entornos industriales, ante la necesidad de desarrollar las competencias necesarias en los profesionales de la industria 4.0. Por último, el Grado en Ingeniería de Datos y Matemáticas es una propuesta del Equipo de Gobierno que permite combinar dos campos muy relacionados y demandados como lo son la ingeniería de datos y las matemáticas. Se trata de un título singular y exclusivo en Andalucía con mención dual e implica a tres centros: EPSL, EPSJ y la Facultad de Ciencias Experimentales. Tiene como objetivo formar profesionales versátiles y competentes para abordar desafíos dinámicos en la ingeniería de datos. Junto a estos cuatro nuevos títulos de Grado, también se plantea la reverificación de un título ya existente, el Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, ya que surge la necesidad, tras el análisis realizado por la EPS de Linares respecto a la prospectiva estratégica de su oferta formativa, de plantear tres menciones (Explotación de Minas, la mención de Sondeos y Prospecciones Mineras y la mención de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos).

Por lo que respecta al ámbito de los másteres, en el Máster en Digitalización y Gestión Agrícola participan la EPSL y la EPSJ para dar respuesta a los desafíos en el sector agrícola, enfocándose desde la integración efectiva de tecnologías digitales avanzadas, como la agricultura de precisión, sensores remotos y el Internet de las cosas, con el propósito de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la producción agrícola. Por su parte, el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, conjunto entre la UCO y la UJA, viene a completar el mapa de titulación para el ámbito de la Ingeniería Civil en Andalucía, con una propuesta de máster conjunto con mención dual y modalidad de enseñanza híbrida y bilingüe (oferta única en España).

“Tanto los centros, en el caso que nos ocupa la EPSL, como la UJA han hecho sus deberes para adaptar y actualizar su oferta formativa, y cómo no, fortalecer los dos campus de Linares y Jaén, crear sinergias con otros centros de la propia UJA y también con otras universidades. No cabe duda que la propuesta presentada a la Junta de Andalucía es muy atractiva, razonable y coherente con lo que demanda nuestro estudiantado y nuestra sociedad”, ha apuntado Hikmate Abriouel.