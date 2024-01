La presidenta del Partido Popular de Linares, Mariola Aranda, agradece el «compromiso y el impulso» del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la ciudad de Linares, que se ha vuelto a poner de manifiesto con una nueva visita para repasar proyectos e inversiones con la alcaldesa, Auxi del Olmo, y establecer una programación guiada de medidas que fomenten el empleo, la industrialización y el impulso al sector comercial y hostelero. “Sabemos que nuestro presidente está con Linares y su compromiso se encuentra en el interés que tiene en nuestra ciudad y en las constantes medidas de apoyo y el seguimiento que realiza a las mismas”, afirma la presidenta del Partido Popular de Linares. Además, Mariola Aranda destaca la importancia de escuchar y trabajar al lado de los sectores productivos e innovadores de la ciudad, como lo hizo el presidente durante la reunión con la Cámara de Comercio e Industria de Linares y con el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (Cetemet), que se encuentra alojado en el Parque Empresarial Santana. De esta manera, la presidenta de los populares linarenses asegura que «los sectores empresariales encuentran un respaldo en Juanma Moreno porque, una vez más, se sienten escuchados y pueden trasladar sus iniciativas y proyectos directamente al propio presidente de Andalucía».

En este sentido, Mariola Aranda recuerda algunos de los proyectos que puso encima de la mesa Juanma Moreno, como la conexión del Parque Empresarial Santana con la línea ferroviaria Madrid-Cádiz, un proyecto que supone una inversión superior a 30 millones de euros y que estará finalizado este año gracias a una inversión de 5,6 millones de euros y que fomentará el transporte de mercancías con el acceso de trenes al núcleo empresarial una vez que finalice la playa de vías, cuyo proyecto está en redacción y supone una inversión de 7 millones de euros. Además, la presidenta del PP de Linares agradece el interés del presidente de la Junta de Andalucía por las obras de revitalización de Santana, que están en marcha y en las que el Gobierno andaluz ha invertido 6,4 millones de euros para construir un gran centro de empresas y naves modulares para atraer industria. Mariola Aranda tampoco se olvida de los 9,2 millones para las obras de reforma del Campo Municipal de Linarejos, que comenzarán a finales de este primer semestre del año, o los 6 millones de euros que ha destinado el Gobierno de Juanma Moreno para hacer que la UCI del Hospital San Agustín sea referente en calidad y modernización y en construir unas nuevas Urgencias o una nueva área de Pediatría. Asimismo, Mariola Aranda recuerda la importancia del nuevo proyecto de unificación de los juzgados en uno de los edificios de la antigua Escuela Universitaria Politécnica o el millón de euros que se ha destinado en el último año a Cástulo para poner en marcha una excavación, que ha estudiado el pasado judío, y para construir nuevos accesos y vías para los turistas.

En este sentido, la presidenta del Partido Popular de Linares pide al PSOE que se ponga a trabajar por la ciudad de Linares, tal y como hace el presidente, Juanma Moreno, y la alcaldesa, Auxi del Olmo. “Sé que para el PSOE es difícil explicar a los linarenses por qué Susana Díaz nunca vino a Linares y siempre le dio de lado y Juanma Moreno ya ha estado en siete ocasiones para interesarse por nuestra ciudad desde que los andaluces lo eligieron presidente. No obstante, creo que el PSOE debe olvidar ese complejo y trabajar por Linares, tal y como lo hacemos desde el PP. No tiene sentido alguno que hubiera concejales socialistas en una comisión en el Ayuntamiento, ayer por la mañana y, luego, salieran corriendo a esconderse porque venía el presidente de la Junta de Andalucía a Linares dejando sola a la portavoz. Sé que no es fácil mirar a los ojos a los linarenses y decirles que Susana Díaz no hizo nada por Linares y que ellos lo consintieron y ver ahora la implicación de Juanma Moreno, pero entiendo que es algo que deben superar cuanto antes y ponerse a trabajar por su ciudad”, indica Mariola Aranda. Además, la presidenta del Partido Popular de Linares añade: “El PSOE de Linares está en un ambiente de falta de coherencia. El jueves, en el pleno, el grupo municipal socialista pregunta que cuáles son las inversiones que ha realizado la Junta de Andalucía en la ciudad. Un día más tarde, viene el presidente Juanma Moreno y, en vez de escuchar las inversiones y proyectos para la ciudad de primera mano, de la voz del propio presidente, se van a esconderse porque no saben cómo explicarle a los linarenses que ellos apoyaron y consintieron a Susana Díaz cuando maltrataba e ignoraba a nuestra ciudad”. De ahí que la presidenta del PP de Linares insta al PSOE «a superar ese complejo, que le hace moverse en un ambiente incoherente y a ponerse a trabajar por los linarenses, que hace falta».