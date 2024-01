En una comparecencia ante medios de comunicación llevada a cabo en la sede del PSOE de Linares, el Secretario General, Javier Perales, anunció la presentación de una moción titulada «Creación de un registro de proveedores y profesionales para los contratos menores». La iniciativa tiene como objetivo mejorar el perfil de transparencia del Ayuntamiento de Linares y abordar las deficiencias actuales en la gestión de contratos menores por parte del equipo de gobierno.

En su intervención, Perales destacó la importancia de la transparencia como pilar fundamental en la administración municipal. La moción propone la elaboración de un registro abierto y actualizable de proveedores y profesionales para contratos menores, con el fin de garantizar la transparencia, publicidad y concurrencia competitiva en la contratación municipal.

El dirigente socialista subrayó que los contratos menores, aquellos cuya cuantía no supera los 40,000 € en obras y los 15,000 € en suministro y servicios, deben ser abordados con mayor claridad y transparencia. Enfatizó que, históricamente, estos contratos se han utilizado para agilizar la administración, pero ahora es necesario revisar su aplicación, especialmente cuando no se informa adecuadamente a los grupos municipales y la ciudadanía.

Perales criticó la falta de transparencia del actual equipo de gobierno, señalando que la información sobre contratos menores a menudo se revela en plenos anteriores o a través de decretos, sin la debida publicidad ni consulta a los grupos municipales. Esta falta de transparencia, según el PSOE, perjudica a los empresarios locales al no permitirles presentar ofertas para servicios que podrían beneficiar a la ciudadanía.

Perales destacó un ejemplo preocupante: el contrato de los presupuestos de Linares se otorgó a una empresa de Villacarrillo, a pesar de la capacidad de empresas locales en Linares para llevar a cabo dicho contrato. Las empresas locales de Linares no han sido informadas ni se les ha solicitado de manera pública para presentar una oferta para la realización de los presupuestos. Es importante hacer hincapié en que no se ha publicitado entre las empresas locales y no se sabe con qué fórmula se ha solicitado a la empresa de Villacarrillo.

La propuesta del PSOE busca también corregir prácticas como la externalización de servicios, como el caso de la asistencia jurídica, que deberían ser gestionados por el propio servicio jurídico del Ayuntamiento. Además, se destaca la importancia de la concurrencia competitiva para asegurar servicios de calidad y economía, evitando la repetición de contratos otorgados sistemáticamente a los mismos proveedores.

La moción, que se presentará en el próximo pleno municipal, pretende instar a la creación de un registro que permita la participación de proveedores y profesionales de manera voluntaria, contribuyendo así a una contratación más transparente, competitiva y beneficiosa para los ciudadanos de Linares.

El PSOE espera que esta propuesta marque un cambio significativo en la política de contratación del Ayuntamiento, promoviendo la igualdad de oportunidades y la eficiencia en la gestión municipal.