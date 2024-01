El Partido Popular de Linares destaca la importante reactivación de la economía de la ciudad durante los días de Navidad gracias al programa de actividades organizado por el equipo de Gobierno de la alcaldesa, Auxi del Olmo. En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP de Linares, Enrique Alonso, concluye en que la campaña de Navidad se cierra con un balance excelente para la ciudad. “Hemos conseguido atraer a muchos visitantes durante las fiestas navideñas y que miles de personas disfrutaran en las calles de nuestra ciudad. El balance que nos transmiten los hosteleros que hemos consultado es muy favorable, al igual que empresarios ligados al sector servicios. Las contrataciones se han incrementado, se han generado puestos de trabajo y los autónomos y las pequeñas empresas han aumentado la facturación”, indica. “Cuando se organiza una campaña de Navidad se piensa en la tradición y en los eventos culturales, pero estos son totalmente compatibles con una programación que dinamice la ciudad. Estamos plenamente satisfechos porque esto lo ha conseguido la alcaldesa, Auxi del Olmo, junto con su equipo de Gobierno”, afirma Enrique Alonso.

En este sentido, el vicesecretario de Comunicación afirma que, en diciembre, Linares registró la cifra más baja de demandantes de un puesto de trabajo desde 2008 con 5.497 personas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo. “Se trata de una cifra que nos invita al optimismo, ya que demuestra que se genera confianza porque la economía y la ciudad caminan hacia un horizonte mucho mejjor. No obstante, esto no nos puede hacer quedarnos en el conformismo y en la autocomplacencia. Mientras que haya un solo parado, no dejaremos de trabajar. Somos muy conscientes de cómo está Linares después de décadas de gobiernos del PSOE y hace falta mucho trabajo para que esta ciudad vuelva a sacar todo su potencial”, manifiesta Enrique Alonso.

El Partido Popular de Linares recuerda que la programación elaborada por el equipo de Gobierno de Auxi del Olmo ha conseguido llegar a todos los públicos con actividades variadas e innovadoras que han llenado de personas las calles de la ciudad. Además, recalca que se ha hecho conservando la tradición de la Navidad y, a la vez, las singularidades de la ciudad. Asimismo, Enrique Alonso afirma que desde el PP de Linares se quiere agradecer el trabajo de entidades, asociaciones y colectivos que han trabajado junto al equipo de Gobierno del Partido Popular para que la Navidad fuera un éxito. “Queremos dar las gracias a la Cámara de Comercio e Industria de Linares, a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares, a la Asociación de Hosteleros, al Grupo Motero de Linares, a la Agrupación de Hermandades y Cofradías y a tantos colectivos y personas que han trabajado, al igual que el equipo de Gobierno, para componer esta programación navideña que tan buenos resultados ha logrado”, declara.

Por otro lado, desde el PP de Linares se indica que la campaña de Navidad solo es un paso más dentro de la estrategia de reactivación y dinamización de la ciudad, no solo económicamente, sino también social y culturalmente. “Necesitamos que Linares siga avanzando en empleo, en riqueza, en desarrollo, en actividades culturales, en derechos y en bienestar. Por eso, desde el Partido Popular no vamos a parar de trabajar para poner en marcha medidas que conlleven el impulso de nuestra tierra. Queda mucho trabajo por delante y estamos convencidos de que, con la ayuda de todos, lo vamos a conseguir”, manifiesta el vicesecretario de Comunicación. También pide al PSOE que se ponga al lado de la alcaldesa, Auxi del Olmo, para trabajar por su ciudad en vez de asumir esa labor de crítica constante en la oposición, que solo contribuye a introducir pesimismo y apatía entre la población. “El PSOE sigue anclado en la fantasía de que Javier Perales construyó la ciudad del futuro en menos de 11 meses, que fue el tiempo que duró en la alcaldía antes de que los linarenses lo pusieran en la oposición. El partido de Pedro Sánchez debe de ser realista y asumir el buen camino que ha tomado la ciudad con el trabajo que está desarrollando el equipo de Gobierno de Auxi del Olmo. Tienen la oportunidad de ponerse a su lado y colaborar para que la ciudad avance. Caminar juntos, porque Linares lo necesita. Todavía queda mucho para las elecciones, por lo que le pedimos que dejen la crítica constante e injustificada, que solo busca intentar arañar algunos votos, y comiencen a trabajar por su municipio, tal y como se hace desde el Partido Popular”, concluye.