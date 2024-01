El Partido Popular de Linares destaca la nueva bajada del desempleo en la ciudad de Linares que, aseguran, es gracias al «impulso de la economía local» que ha comenzado a imprimir el equipo de Gobierno de Auxi del Olmo desde el Ayuntamiento de Linares. De esta manera, el vicesecretario de Comunicación, Enrique Alonso, señala que Linares ha cerrado el año 2023 con 295 parados menos que el año anterior y 210 menos respecto a noviembre, lo que avala una mejoría en las cifras de desempleo de la ciudad. De esta manera, Linares cerró el año con 5.497 demandantes de empleo, la cifra más baja de los últimos 15 años. “Las políticas económicas del PP en Linares comienzan a dar sus frutos. La ciudad tiene más dinamismo en el sector servicios y, además, se genera confianza, lo que hace que muchas empresas tengan expectativas en mejores cifras de facturación, algo que se traduce en nuevas incorporaciones en sus plantillas”, afirma Enrique Alonso. De esta manera, indica que se trata de una de las cifras de desempleo más bajas de los últimos 3 lustros, aunque recuerda que esto no nos puede hacer complacientes: “Es cierto que el paro comienza a bajar en nuestra ciudad. También estamos inmersos en la campaña de la aceituna que, pese a que Linares no tiene gran peso agrícola, también algo influye, al igual que la de Navidad. Vemos un cambio de tendencia, pero desde el Partido Popular de Linares vamos a continuar trabajando para que estas cifras se consoliden y que el desempleo continúe por la senda descendente. No solo nos preocupa el paro, sino también la tasa de actividad. Nuestras políticas tienen que ligar la bajada del desempleo y que nuestros hombres y mujeres no se marchen a otros lugares. De nada sirve que el paro baje si es a costa de perder población”.

Asimismo, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Linares asegura que las políticas del equipo de Gobierno de Auxi del Olmo «generan confianza, lo que redunda en la captación de nuevas inversiones», algo que es clave para la reactivación de la economía y de su tejido laboral. “El Partido Popular va a continuar con medidas de simplificación burocrática, como ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. Pero, además, estamos convencidos de que desde el Ayuntamiento de Linares se va a poner una alfombra azul para todas las empresas que quieran invertir en nuestra ciudad. Somos conscientes de que tenemos un enorme potencial industrial que hay que recuperar y que la ciudad se encuentra en un enclave geográfico inmejorable para la logística. De ahí que aplaudimos los pasos que se están dando en la revitalización del Parque Empresarial de Santana y en la puesta a disposición de terrenos en el Polígono Industrial de Los Rubiales, tal y como ha hecho el Ayuntamiento en colaboración con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que depende de la Consejería de Fomento y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía”.

No obstante, desde el Partido Popular de Linares se tiene claro que la «situación heredada» obliga a trabajar sin descanso para continuar avanzando. “Las mujeres en paro prácticamente duplican a los hombres, por lo que desde el PP también vamos a trabajar para reducir la brecha de género, que también se da en nuestra ciudad. Estamos ante una situación heredada del Partido Socialista que es fruto de unas políticas erróneas que hicieron que Linares perdiera miles de puestos de trabajo durante más de 20 años”, afirma Enrique Alonso.

Además, continúa: “Nuestra labor no solo se tiene que centrar en generar empleo en nuestra tierra, sino en incrementar su tasa de actividad o, lo que es lo mismo, trabajar para que muchos linarenses que se marcharon porque no tenían oportunidades vuelvan cuanto antes. Vamos a trabajar sin descanso para recuperar ese talento que se nos fue por falta de puestos de trabajo y estamos convencidos de que la labor del equipo de Gobierno de Auxi del Olmo va a continuar dando frutos positivos. Por ello, desde el PP resaltamos la importancia de seguir por este camino para consolidar la bajada del desempleo”.