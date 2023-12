El Partido Popular de Linares aplaude lo que considera «el compromiso de la alcaldesa, Auxi del Olmo, para mejorar los servicios públicos y la plantilla del Ayuntamiento de Linares». El vicesecretario de Comunicación, Enrique Alonso, ha comparecido esta mañana ante los medios locales para explicar la satisfacción del partido por las políticas que está desempeñando la regidora en estos primeros seis meses de Gobierno municipal que, en materia de personal, se traduce en la consolidación de los puestos de trabajo y la incorporación de un centenar de empleados públicos. Por un lado, ha resaltado la importancia de consolidar 82 puestos de trabajo en la plantilla municipal.

“Era un compromiso que estaba escrito en el programa electoral del Partido Popular de Linares y que Auxi del Olmo ha cumplido nada más llegar a la alcaldía. El proceso de estabilización de estos empleados públicos comenzó en 2019, con el PP de Linares en el Gobierno municipal, y ha concluido en los primeros seis meses de Gobierno, también con el PP en el Gobierno”, ha indicado Enrique Alonso. Precisamente, en este sentido ha resaltado que la consolidación de estos 82 puestos de trabajo constituye una de las mayores ofertas de estabilización laboral de Andalucía y de España que contribuyen a hacer un Ayuntamiento más moderno, eficaz y eficiente. “Desde el PP de Linares queremos que los servicios a la ciudadanía no paren de mejorar y aquí los trabajadores públicos son esenciales. También se trata de un acto de justicia, ya que los empleados del Ayuntamiento merecían, de una vez por todas, estabilizar su situación laboral después de, en muchos casos, años y años de servicio público”, indica Enrique Alonso.

Por otro lado, el vicesecretario de Comunicación ha destacado que el PP de Linares está muy satisfecho con la incorporación de 18 nuevos bomberos al Parque de Linares. “Hemos visto como la plantilla mermaba y mermaba en los años de gobierno socialista. El Parque de Bomberos ha funcionado de manera sobresaliente por la capacidad, implicación y profesionalidad de las personas que lo integran, pero estaba claro que hacía falta mucho más personal. Tanto que la alcaldesa Auxi del Olmo ha concluido un proceso que conllevó la incorporación de 18 profesionales a la vez. Ahora, contamos con un servicio de extinción de incendios con más personal y mucho más joven, por lo que estamos convencidos de que este es el camino por el que tenemos que continuar”, indica. En este sentido, Enrique Alonso ha precisado: “Realmente, desde el Partido Popular de Linares nos quedamos muy sorprendidos cuando vimos una comparecencia de concejales socialistas quejándose de que los bomberos no se incorporaban el martes siguiente en vez de un miércoles. Y nos sorprendió que un partido que ha dejado abandonado a los bomberos durante años, lustros y décadas, de repente, tuviera tanta prisa en la incorporación. Una prisa de 5 días antes o después de años y años mirando para otro lado. Sin duda, una actitud que solo se entiende bajo la premisa de la búsqueda de la fotografía fácil y la crítica injustificada”.

De ahí que desde el PP de Linares se insta al PSOE a construir y trabajar. “Desde el PP no vamos a escatimar esfuerzos ni trabajo en favor de Linares. Pero también le pedimos al PSOE que haga lo mismo. Le pedimos que deje de contar fotografías y que proponga más, que trabaje más. Los linarenses no los han votado para que salgan en fotografías, sino para que la fotografía de nuestra tierra sea la de una ciudad más próspera y con más futuro. Desde el PP lo tenemos clarísimo, pero parece que el partido de Pedro Sánchez en esta ciudad no opina igual. De ahí que instamos al PSOE a ponerse al lado de la alcaldesa en vez de enfrente. A construir, a colaborar, a tender puentes. En el PP de Linares tenemos siempre la mano tendida para trabajar por nuestra tierra. Linares necesita que todos arrimemos el hombro en vez de meter tanto el codo”, manifiesta.

Por último, el vicesecretario de Comunicación ha hecho balance del Plan de Ayudas para Compensar el Sobrecoste Energético de 2022 que ha puesto en marcha el Gobierno de Juanma Moreno. Se trata de unas subvenciones de la Junta de Andalucía que tratan de compensar la subida del precio de la energía derivada de la Guerra de Ucrania. Concretamente, en Linares hay 149 empresas, casi todas pymes y autónomos, que se han acogido a esta medida y que recibirán 615.562 euros en ayudas antes de que finalice el año.

“Una vez más, el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía se pone al lado de los autónomos y los pequeños empresarios apoyándolos para que mantengan su competitividad. En el caso de Linares, sustentar el tejido económico de los trabajadores autónomos y pymes resulta determinante, ya que sustentan miles de empleos y están sufriendo debido a las políticas erróneas que está desempeñando Pedro Sánchez en el conjunto de España derivadas del incremento de los costes de las materias primas y de la energía”, concluye.