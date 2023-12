El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Jaén ha aprobado este jueves 21 de diciembre el presupuesto de la institución para el ejercicio 2024, que asciende a un total de 131.772.000 euros, lo que supone un incremento con respecto al ejercicio anterior del 0,04 por ciento. En este sentido, el Rector, Nicolás Ruiz Reyes, ha calificado como “presupuesto de subsistencia” las cuentas presentadas para el año próximo, como consecuencia de las denominadas “condiciones de contorno”: “Se trata de las limitaciones al gasto de personal autorizado y de financiación, que restringen notablemente la confección del presupuesto si queremos cumplir con la legalidad y la normativa aplicable”, ha afirmado.

Del mismo modo, Nicolás Ruiz ha añadido al respecto que, “desde que conocimos el proyecto de ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2024, todos los rectores y la rectora de las Universidades Públicas de Andalucía llevamos pidiendo un incremento del límite de gasto de personal y de financiación para garantizar el gasto estructural de las universidades, las políticas de promoción y estabilización de las plantillas y el abono de los acuerdos alcanzados con los sindicatos”. En este sentido, el máximo responsable de la institución vuelve a requerir a la Junta de Andalucía un mayor esfuerzo presupuestario, porque de lo contrario el normal funcionamiento de la institución se vería seriamente comprometido.

Asimismo, el Rector de la UJA pide también al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que cumpla con sus compromisos y aporte los fondos necesarios para la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), “que implica la adaptación de las plantillas del personal docente e investigador (PDI) a la nueva legislación, lo que supone una financiación extraordinaria para todas las universidades públicas españolas de 840 millones de euros y que, en el caso de la UJA, supera los 1,8 millones de euros”. “Es una financiación que nos falta por parte del Gobierno de España para que esa ley no se quede en papel mojado y pueda llevarse a cabo”, asegura Nicolás Ruiz Reyes.

En este sentido, el Rector ha señalado que el presupuesto de la UJA para 2024 se ha confeccionado tomando como base la información disponible, esto es, el proyecto de ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2024 y el Modelo de Financiación del Sistema Universitario Público de Andalucía. “Estos documentos determinan las cantidades consignadas para cada universidad de cara al próximo año, en aplicación del modelo y el importe máximo de gasto de personal que la Universidad de Jaén no puede sobrepasar”, ha analizado.

Al respecto, se parte de una cota de gasto de personal prácticamente igual a la liquidación de gasto de 2023, año que se cerrará por encima de la cota autorizada para este ejercicio. “Este exceso de cota se produce por cuestiones que nada tienen que ver con incrementos atribuibles a la UJA, sino que provienen del impacto que han supuesto los incrementos de las cotizaciones a la Seguridad Social, la elevación de la cotización máxima y las subidas salariales, cuestiones normativas ineludibles”, ha resaltado el Rector.

“En el contexto actual, la Universidad de Jaén no podrá afrontar, sin superar la cota autorizada, incrementos de gasto tales como el gasto derivado de la promoción de personal, el pago de los acuerdos de la mesa general de negociación tales como los complementos autonómicos para el PDI o el 50 por ciento del 5º Tramo del PTGAS, el impacto de la aplicación de la LOSU en el PDI y lo que se determine respecto de la carrera horizontal del PTGAS”, ha analizado el rector. “Con los condicionantes que tenemos, hemos tenido que elaborar unos presupuestos de supervivencia, por lo que es necesario un incremento de cota y una mayor financiación”, ha reiterado Nicolás Ruiz.

El rector ha explicado que, siguiendo la senda iniciada hace años, el presupuesto de este ejercicio incorpora unas fichas presupuestarias por programas (Vicerrectorados, Gerencia y Secretaría General), que recogen los objetivos estratégicos y políticos de la institución para el próximo ejercicio, con los recursos presupuestarios destinados a ellos. “Se consigue alinear, con esta medida, el presupuesto de la Universidad con el Plan Estratégico 2021-2025”, ha matizado Nicolás Ruiz Reyes.

El presupuesto se dedica básicamente a atender los gastos del personal, por importe de 91.135.000 euros (69,16% del total), los gastos corrientes en bienes y servicios con una cantidad de 19.593.000 euros (14,87%), así como las inversiones reales por un montante de 13.323.000 euros (10,11%). De estas últimas, 10,69 millones de euros se dedican a gastos de inversión inmaterial (investigación, fundamentalmente), mientras que el resto, por un importe 2,63 millones de euros se aplican en inversiones materiales, tanto de naturaleza nueva como de reposición.

En este último capítulo, se realiza una especial aplicación presupuestaria a diferentes actuaciones tales como el equipamiento docente, la instalación fotovoltaica para la recarga de vehículos eléctricos, la adquisición de hardware y software, los proyectos estratégicos digitales, así como las obras de adaptación de aseos del Colegio Mayor y de contraventanas para el Edificio de Apartamentos Universitarios, entre otras.

Además, los créditos presupuestados para inversiones materiales descienden, como consecuencia de la conclusión paulatina de las obras consignadas en ejercicios anteriores y la finalización del Plan Extraordinario de Inversiones, que fue autorizado por la Consejería de Hacienda para la utilización de remanentes.

Finalmente, en cuanto al estado de gastos, el capítulo relativo a transferencias corrientes asciende a 6,14 millones de euros. “En esta partida merece la pena destacar el esfuerzo dedicado a becas pre y postdoctorales, ayudas asistenciales a estudiantes, becas para prácticas en empresas y en la Universidad de Jaén, así como becas y ayudas para internacionalización y atracción de talento”, ha apuntado el Rector.

Todos los gastos mencionados se financian, por una parte, con 104.938.000 euros procedentes del capítulo de transferencias corrientes, en su mayoría, de los créditos presupuestados de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Por otra parte, la financiación privada más importante la conforman los ingresos derivados de tasas, precios públicos y otros, con una cantidad de 16.382.000 euros, de los cuales 11.517.000 euros proceden de la liquidación de derechos de matrículas del alumnado, por enseñanzas regladas. Finalmente, las transferencias de capital se sitúan en 8.520.000 euros que financian, básicamente inversión en investigación.

“Una de las prioridades del Equipo de Dirección consiste en potenciar la investigación en general, la transferencia del conocimiento al tejido productivo y a la sociedad, así como la inserción laboral de nuestro estudiantado. En este sentido, señalar que en el presupuesto de este año el crédito consignado para el Plan Operativo de Apoyo a la Investigación constituye una de las principales herramientas de apoyo a las misiones principales de la Universidad”, ha remarcado Ruiz Reyes

Otras prioridades, que también encuentran acomodo en el presupuesto de la UJA, son las referidas al impulso de la internacionalización, la digitalización y la sostenibilidad, el compromiso social, las políticas de igualdad e inclusión y la proyección de la cultura y el deporte.

“Por último, hay que señalar que a la hora de confeccionar este presupuesto hemos aplicado el principio de prudencia, como hacemos habitualmente, y que dicho documento presupuestario, se ha elaborado siguiendo los criterios y principios normativos, similares a los utilizados en ejercicios anteriores”, ha concluido el rector.