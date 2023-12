El Ayuntamiento de Linares ha publicado en la Sede Electrónica la convocatoria de las Becas Deportivas 2023, impulsadas desde la Concejalía de Deportes y financiadas con cargo a los recursos propios de la Administración local. El objetivo de estas ayudas es fomentar el deporte y la participación en el mantenimiento y realización de actividades deportivas, ayudando al deportista en la consecución de las mismas. La cuantía global máxima destinada para la concesión de estos incentivos es de 14.500 euros. Estas becas se convocan por procedimiento de concurrencia competitiva, no siendo necesaria su justificación al tratarse de méritos realizados durante la anualidad anterior, cuya acreditación en la solicitud ya justifican.

Según se recoge en las bases de la convocatoria, podrán beneficiarse de las becas los/as deportistas que reúnan los siguientes requisitos: estar inscrito/a en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Linares, al menos desde el primer día del período a tener en cuenta por la convocatoria; disponer de licencia en vigor por la federación deportiva que corresponda, al menos desde el primer día del período a tener en cuenta por la convocatoria, anualidad 2022; no estar cumpliendo sanción firme por infracción disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy grave; no estar incursos en alguna de las causas contempladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a cuyo efecto se suscribirá declaración responsable. Además, como requisito básico en la valoración y puntuación, únicamente se tendrá en cuenta la obtención de un primero, segundo o tercer puesto, previa presentación de la pertinente certificación de la federación, no teniéndose en cuenta rankings, clasificaciones, publicaciones, etcétera.

Las solicitudes de beca, mediante instancia general, podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Linares, sito en la Plaza del Ayuntamiento, dirigidas al Servicio Municipal de Deportes o bien a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Se abrirá un único plazo de presentación de solicitudes que será de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios de la convocatoria en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Linares (15 de diciembre).

Los deportistas interesados deberán presentar la solicitud en la forma que se determina en la convocatoria, con una serie de documentación que se indica en la misma. El órgano instructor encargado del procedimiento será el Servicio Municipal de Deportes, que acordará todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución de concesión. El concejal-delegado de Deportes, Martín De la Torre, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de estos incentivos económicos, destacando el esfuerzo del Ayuntamiento de Linares para poder ayudar a los deportistas locales.