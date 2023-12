En un mundo laboral cada vez más competitivo y en permanente evolución es fundamental comprender como la falta de formación influye en las oportunidades de empleo y provoca desigualdades y brechas en el acceso a un puesto de trabajo, especialmente en el colectivo de personas con discapacidad. Según el último informe del SEPE (diciembre 2022), el 43,93% de las personas con discapacidad llevaban desempleadas más de 24 meses. [1]

La Fundación CEOLI, fundada en 2023 en Linares, inicia su actividad identificando las dificultades de acceso al empleo del colectivo de personas con discapacidad para enfocar sus futuras actividades con el objetivo de favorecer la empleabilidad de este y alcanzar la igualdad plena. Para ello, ha elaborado un informe sobre la necesidad de la formación para la empleabilidad de las personas con discapacidad en la provincia de Jaén con el objetivo de concienciar sobre las barreras a las que se enfrenta este colectivo.

“Las personas con discapacidad se encuentran constantemente con obstáculos físicos, actitudinales, de accesibilidad o estigmatización. Desde la Fundación CEOLI buscamos impulsar cambios positivos desde todos los ámbitos para eliminar dichas barreras”, declara Concha Guzmán, secretaria del patronato de la Fundación CEOLI.

La encuesta sociológica, realizada a 700 personas con una discapacidad del 33% o más en edad y disposición de trabajar, refleja que la población jienense se enfrenta a gran cantidad de barreras a la hora de acceder a una formación de grado superior. Los resultados dejan claras tres áreas de mejora: el 79% señala la influencia del estigma o discriminación que les desanima en la búsqueda de una educación avanzada, el mismo número de personas que incide también en desafíos financieros a los que se enfrentan diariamente las familias (78%), mientras un 56% denuncia la falta de información por parte de centros educativos, empresas o entidades.

La formación, una herramienta clave en el desarrollo profesional

Andalucía se sitúa como la primera de las cuatro comunidades autónomas con un 19,6% atendiendo a su distribución territorial, en las que la población de personas con discapacidad supera el 10% del total[2]. Un colectivo que se enfrenta a diferentes obstáculos a la hora de acceder a una formación superior.

Uno de los principales es la falta de información: el 32% de las personas encuestadas admite no conocer ejemplos de personas con discapacidad con titulación superior, por lo que no lo contemplan como una opción realista para ellos. Algo con lo que están de acuerdo la mitad de los encuestados (56%), que afirma directamente no recibir ningún tipo de información sobre estos programas.

La salud juega también un papel relevante, el 14% de los encuestados requiere de cuidados y apoyo adicional, lo que dificulta la asistencia a clase y dedicación al estudio, son dependientes de otros para realizar desplazamientos. Así mismo, un 9% comenta que no cuentan con condiciones de salud optimas que le impiden la asistencia continuada a clase y al cumplimiento de requisitos académicos, obligándoles en muchos casos a abandonar el programa formativo.

En Jaén, las mayores oportunidades de empleo se encuentran en sectores como la agricultura, los servicios y la industria, pero no es suficiente, ya que sigue siendo uno de los territorios andaluces con mayor tasa de paro en personas con discapacidad. Estos jóvenes se enfrentan a procesos de selección complicados, no solamente por su discapacidad, sino por requisitos extras como la preparación en campos específicos y el requerimiento de conocimientos como la titulación de un segundo idioma o certificados en IT (Tecnologías de la Información y de la comunicación).

“Desde Fundación CEOLI creemos que el camino para abordar este desafío requiere de un trabajo entre los empleadores y la sociedad. Esto es clave para eliminar los estigmas y prejuicios a los que se enfrenta el colectivo”, señala Concha Guzmán. “Es importante impulsar iniciativas conjuntas para que las personas con discapacidad se animen a seguir formándose y garantizar así la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el empleo”.

Sobre Fundación CEOLI

La Fundación CEOLI nace con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito laboral como herramienta de inclusión social plena. Para ello, la fundación lleva a cabo actividades dirigidas a favorecer la empleabilidad de las personas con discapacidad de cualquier tipo y grado, así como de las personas en riesgo de exclusión social a través del análisis de la situación concreta y la formación e intermediación laboral.