Shidow vuelve a la carga presentando un disco que da un paso adelante en su carrera musical. ‘Home’ es el segundo trabajo de la banda de Linares, un LP que ha sido grabado en los estudios La Villa de Baeza bajo la producción de Javi Valverde y que ve la luz en formato CD y vinilo, con una próxima tirada también en casete. El álbum está compuesto por ocho canciones en las que mezclan su habitual género ‘Americana’ con otras sonoridades modernas que les confiere un toque más personal y auténtico.

En cuando a la elección del estudio, Javi Shidow, líder de la formación, confiesa que “el principal motivo ha sido aprovechar la sonoridad de la sala grande principal. Para ello, utilizamos micrófonos para recoger la reverberación de la sala y con poca microfonía cercana, emulando las grabaciones antiguas para darle un cierto sabor añejo”.

Aunque el amor es la constante presente en sus composiciones, en este nuevo disco también se tratan otros temas, como los recuerdos de la infancia, motivo que queda plasmado en temas como ‘She is my life’. Pero también hay espacio para la utopía, con canciones de hablan de un nuevo mundo como ‘Vaviloms’ o ‘Woman and Mom’, “un tema que refiere las gracias a las creadoras de la vida: nuestras madres y mujeres”, afirma Javi Shidow. Sin dejar de lado la parte más sentimental, Shidow ha querido que en este nuevo disco aparecieran alguna línea más contundente con la que lograr el equilibrio perfecto entre las composiciones. Algunas de ellas rememoran la mejor de formaciones como Wilco, The Jayhawks o Ryan Adams.

La magia de Shidow es posible gracias al compacto trabajo que desarrolla la banda disco tras disco y en sus directos. Así, con Javier Hernández liderando el proyecto a la voz y guitarra, la banda está formada por Ricardo Ortega (bajo), Francisco Carrasco (batería), Jaime García (guitarra) y José Enrique Fontecha (teclados).

Como es habitual, Shidow gusta de crear sinergias con otros músicos a los que admiran, y esta vez no ha sido menos, por lo que el LP cuenta con las voces de Sara López, las Steel guitars del maestro Pedro Peinado, la trompeta de David Escudero, el piano de Álvaro Avilés, el banjo de Natanael López y la harmónica de Aurelio Morales.

Antes de presentar el álbum, disponible en todas las plataformas digitales junto a varios videoclips, la banda ha tomado tres temas como singles con los que abrir boca. Se trata de ‘Hurricane’, ‘She is my life’, y ‘Stay with me’, cortes que no hacen sino ensalzar esa nueva dirección que toma el grupo con nuevas armonías y sonoridades, huyendo de las tendencias musicales al uso y creando un universo propio a la hora de componer e interpretar los temas que dan vida a ‘Home’.

Un año prometedor para la banda

El verano de 2023 ha sido especialmente intenso para Shidow, ya que, mientras daban los toques finales a su nuevo disco, han conquistado escenarios de renombre, como BluesCazorla Festival, que contó con ellos para el cartel de su pasada edición. Su próxima cita sobre las tablas será el 27 de enero en la Sala La Yesera de Murcia, cuyas entradas ya están disponibles en este enlace: https://www.compralaentrada.com/event/shidow-en-concierto-murcia-2024 .

Con la vista puesta en nuevos conciertos de presentación, la banda comparte orgullosa esta nueva andadura que para todos ellos significa ‘Home’. Y es que, en la vida de artistas como Shidow, no hay casa más confortable que las notas que confieren sentido a sus propias canciones.