El Conservatorio Privado de Danza “Danzarte” adaptará el próximo 21 de diciembre en el Teatro Cervantes de Linares, Frizie, la novela del linarense Emilio Prieto. Se trata de una colaboración conjunta que contará con un guion original, escrito por el propio autor, que será interpretado por los alumnos de Arte Dramático del conservatorio. “No veremos a un Frizie tal y como conocemos. En esta ocasión, iremos más allá de sus personajes. Las escenas de danza, la música y las coreografías nos trasladarán a las historias más profundas contadas en el libro”, afirma Prieto.

Desde los alumnos más pequeños, que forman parte del grupo de Predanza (dos años y medio y tres años) hasta los más veteranos de Enseñanzas Profesionales, pasando por todas las disciplinas y estilos de la danza: ballet, danza española, danza contemporánea, danza urbana o flamenco, entre otros, completarán un plantel de más de 200 alumnos que formarán parte de un montaje escénico nunca visto hasta la fecha. “Desde que se fundó ‘Danzarte’, en el curso 2014/2015, hemos realizado más de una veintena de funciones, la mayoría con representaciones de obras propias e inéditas, creadas y escritas por mí misma”, explica Raquel Parrilla, directora del centro quien, además, añade: “Hemos hecho numerosas colaboraciones con otros colectivos, como la Agrupación Musical de Linares 1875, la Agrupación Musical Maestro Alfredo Martos e, incluso, con el Ballet de San Petersburgo. Actualmente, dada la originalidad de cada una de las obras, reflejada en sus textos, vestuario, cartelería y coreografía, hacemos solo dos funciones al año: la de navidad, en diciembre, y la de verano, en junio. Siempre hemos colgado el cartel de ‘sold out’ en nuestras funciones, de hecho, somos un colectivo que llena, por completo, el Teatro Cervantes”.

La obra que se representará, que es la primera novela de una pentalogía homónima, narra la historia de Frizie, un joven recién llegado a Estigia, un internado lleno de niños que tienen la habilidad de solo tener un sentimiento y, además, transmitirlo con el contacto físico al resto de los mortales. Tenerlos encerrados supone mantener a la sociedad a salvo de una pandemia emocional, pero ¿son estas pasiones tan peligrosas como nos han hecho creer? “Hay conversaciones entre el amor y el odio, por ejemplo, o la vanidad y el arrepentimiento, que son de mis escenas favoritas. Personificar tales emociones y pensar de qué hablarían si pudieran fue un ejercicio de psicología emocional que estuvo tutelado por profesionales de la salud mental de Linares, a quienes acudí en busca de consejo antes de comenzar la novela, y a los cuales agradezco enormemente su colaboración”, confiesa Prieto.

Casi una década después de su publicación, Frizie saltará del papel a las tablas del teatro linarense. De bien es recordar que la obra de Prieto ya contó con las colaboraciones de algunas asociaciones culturales, como Vientos del Tiempo, además de un videoclip protagonizado por la cantautora Laura Godó y rostros famosos como Silvia Abril, Vicente del Bosque, Dani Mateo o Salva Reina, entre otros. Ellos mismos, a través de la novela, se encargaron de dar voz y visibilidad a la ALES, la Asociación jiennense para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre, cuyos beneficios iniciales de la venta de la obra fueron donados por su autor. “Frizie tuvo una acogida muy bonita en mi tierra. He podido compartirlo y disfrutarlo con muchas personas, desarrollar una parte solidaria, divulgadora y cultural que me enamoró durante mucho tiempo”, admite Prieto quien, además, señala: “Cuando Raquel Parrilla me propuso convertir el libro en un espectáculo que mezclara el teatro y la danza, no di crédito. De hecho, al principio, ni me lo creí. Trabajar con ella ha sido una experiencia inigualable. Me gusta la seriedad y disposición que pone en todo lo que hace. Es una profesional”.

Más de medio millar de butacas se llenarán estas navidades en un estreno único repleto de emociones, teatro, música y danza. Las entradas se pondrán pronto a la venta y costarán 9 euros, independientemente de la localización. Podrán conseguirse de manera física en el Conservatorio Privado de Danza “Danzarte”, situado en la calle Navas de Tolosa, 21, en Linares.

Se dispondrán de las fechas de venta a través de las redes sociales. “Detrás de Frizie hay mucho más trabajo del que se podrá ver luego sobre el escenario, pero debo decir que esta obra tiene el sello ‘Danzarte-Prieto’. No será la típica representación de danza en el que un grupo baila, luego otro y después otro. No. Frizie no será así. Nos aguardan muchas sorpresas a todos”, finaliza Parrilla.

De esta manera, y por una noche, el Conservatorio Privado de Danza “Danzarte” se convertirá en el internado Estigia. Sus alumnos encarnarán la personificación de los sentimientos e intentarán escapar del Teatro Cervantes a través de la música, la teatralidad y la danza, el próximo 21 de diciembre, a las 19:30 horas.