El Rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz Reyes, ha señalado los retos a los que se enfrenta la institución académica jiennense, que marcan las líneas maestras del actual programa de Gobierno de la UJA, y ha advertido de la necesidad de una financiación adecuada para conseguirlos. Lo ha hecho durante su intervención en el acto institucional de celebración del Día de la Universidad de Jaén, en el que se ha hecho entrega de diferentes reconocimientos y distinciones a miembros de la comunidad universitaria correspondientes al curso académico 2022-2023, coincidiendo este año con la conmemoración del 30 aniversario de la UJA.

Dichos retos, calificados por Nicolás Ruiz como “ventanas de oportunidad para seguir creciendo”, consisten en: reorientar y potenciar el actual mapa de titulaciones, para configurar una oferta más atractiva y diferencial, adaptada a la realidad socioeconómica de Jaén; apostar por el talento docente e investigador que facilite el relevo generacional y permita mejorar la competitividad en la captación de recursos externos para I+D+i, especialmente de carácter internacional; fomentar actividades culturales abiertas a la sociedad, especialmente orientada a las preferencias del estudiantado; abordar la internacionalización integral de la UJA, desde su posición como universidad coordinadora de la Alianza de Universidades Europeas NEOLAIA; abordar con urgencia proyectos estratégicos como son la implantación y uso generalizado de un Sistema Integrado de Información Institucional, así como reducir y simplificar las tareas administrativas; ser una universidad sostenible en términos económicos, medioambientales y sociales; reforzar la formación permanente a través de las oportunidades que brindan las TIC, para dar respuesta a las necesidades de alta especialización y formación avanzada de empresas e instituciones del territorio y mejorar la empleabilidad del estudiantado; incrementar la relevancia e impacto de la UJA en la provincia, contribuyendo a impulsar, por ejemplo, el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación CETEDEX.

“Todos estos retos los afrontamos con mucha ilusión y desde la unión entre la comunidad universitaria y la sociedad jiennense. Tenemos un arduo trabajo por delante, pero, a la vez, apasionante, porque está en juego el futuro de esta tierra y queremos contribuir a ser esa palanca necesaria de progreso”, ha asegurado Nicolás Ruiz.

En este sentido, para poder afrontar estos retos, el Rector de la UJA ha reclamado una financiación adecuada, alertando que, tras conocerse el anteproyecto de Ley de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024, “el nuevo modelo de financiación 2023-2027, que tanto esfuerzo nos llevó consensuar, puede quedarse en papel mojado”, asegurando que para que funcione, “se precisa un compromiso real y evidente del gobierno andaluz”.

“Como explicaba la semana pasada al Consejo de Gobierno de la UJA y este lunes defendía en el Parlamento de Andalucía el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, el Rector de la UPO, la financiación consignada para las Universidades Públicas de Andalucía es, a todas luces, insuficiente, porque no permite afrontar los gastos de obligado cumplimiento, establecidos por la ley. Y mucho menos, atender necesidades básicas de las universidades, como la estabilización y promoción de sus plantillas, la mejora y ampliación de sus infraestructuras, mejorar las condiciones laborales del PDI y del PTGAS o de proyectos de futuro, como la implantación de nuevos títulos”, ha apuntado.

En opinión de Nicolás Ruiz, “es tiempo del diálogo” para alcanzar un acuerdo común que permita a la Universidad de Jaén y al resto de Universidades públicas de Andalucía “cumplir con garantías las misiones que la ley les encomienda para que puedan seguir prestando un servicio público esencial, vertebrador y transformador del territorio y ascensor social”. En este sentido, ha remarcado que “en el camino del diálogo, la negociación y el consenso en la búsqueda de soluciones, todos los que me busquen me encontrarán, pero este Rector alzará la voz, reclamando con firmeza aquellas medidas necesarias para el progreso de la institución que tengo el honor de dirigir porque la Universidad de Jaén está por encima de todo”. En este punto, ha recordado la confianza depositada en él por parte de la comunidad universitaria para introducir los cambios que precisa esta institución para crecer. “Siento la responsabilidad, y también la obligación, de responder a esa confianza. Y lo haré con lealtad institucional, que, en modo alguno, está reñida con la defensa de los intereses de la UJA y, por ende, de Jaén. La UJA y Jaén serán lo que la comunidad universitaria y la sociedad jiennense decidan, abandonando el conformismo y apostando por la cultura emprendedora, la innovación y, sobre todo, por la unidad de acción”.

30 años de creación de la UJA

En relación a la conmemoración del 30 aniversario de creación de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz ha destacado la “profunda influencia” que ha tenido la UJA en la articulación social, económica y cultural de la provincia. “Si hay un paradigma de universidad que ha cumplido sus fines fundacionales, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo y transformación del territorio al que se debe, este modelo lo representa fielmente la UJA”.

Así, ha apuntado que “la UJA es referente para la sociedad jiennense, uno de los principales motores de desarrollo social, económico y cultural de Jaén”. “Junto a los tres rectores que me han precedido en el cargo, desde el que ahora tengo la responsabilidad de dar continuidad al gran legado dejado, mi gratitud debe extenderse a todas aquellas personas que han arrimado el hombro en estos 30 años para el avance científico, humanístico y social del más potente instrumento transformador de nuestro territorio, la Universidad de Jaén”. En este sentido, Nicolás Ruiz ha indicado que, desde esa responsabilidad adquirida, con la comunidad universitaria en particular y con toda la provincia en general, “nuestra gestión se encamina a potenciar tres aspectos fundamentales: una docencia de calidad, una investigación de excelencia y nuestro compromiso con el entorno territorial”.

Asimismo, ha resaltado que, desde la creación de la UJA hasta la actualidad, más de 75.000 egresados han salido ya de las aulas, aportando al conjunto social los resultados de su aprendizaje. “Hoy, casi 16.000 estudiantes, 1.100 profesores y 600 miembros del PTGAS hacen posible la labor diaria de una institución que ha sido, es y quiere seguir siendo un elemento central de la sociedad jiennense y de sus esperanzas de progreso”.

Entrega de reconocimientos y distinciones

Junto al Rector de la UJA, en la mesa presidencial han estado representados todos los colectivos que forman parte de la comunidad universitaria. Así, además de la Secretaria General, María José Carazo Liébana, que fue la encargada de nombrar a las personas reconocidas y distinguidas, la mesa ha estado formada por: María Marta Martínez Jiménez, presidenta del Consejo de Estudiantes de la UJA, que intervino en representación del estudiantado; Francisco Luis Rodríguez Fernández, profesor del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales, que intervino en representación del Personal Docente Investigador (PDI) y Juan Carlos Sánchez Rodríguez, del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante, que intervino en representación del Personal Técnico de Gestión de Administración y Servicios (PTGAS).

Tras la intervención de presidenta del Consejo de Estudiantes de la UJA, se ha procedido a la entrega de los Currícula Platino, por los méritos acreditados al estudiantado durante su estancia en la Universidad de Jaén, tanto académicos como de interés universitario y social, que les hacen merecedores del calificativo de estudiantes excelentes; como muestra de reconocimiento a un rendimiento académico extraordinario durante su etapa de formación de Grado y Máster en la Universidad de Jaén, se entregaron los Premios Extraordinarios de Grado y Máster para el alumnado que finalizó sus estudios durante el curso académico 2022/2023, así como los Premios a Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster con Proyectos de Emprendimiento, los reconocimientos al alumnado voluntario colaborador de estudiantes con necesidades específicas y los Premios Extraordinarios de Doctorado.

Tras la intervención de Francisco Luis Rodríguez Fernández, se ha procedido a la entrega de los Premios de Innovación Docente y los reconocimientos al profesorado con Buenas Prácticas Docentes. Posteriormente, tras la intervención de Juan Carlos Sánchez Rodríguez, se han entregado los reconocimientos a las buenas prácticas y la gestión universitaria (Aula Verde y Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones – Unidad Técnica). Por último, se entregaron los premios UJA Cultura (Grupos de teatro Mamadou e In Vitro Teatro, junto al programa Aula Abierta), las distinciones al personal activo que este año cumple 25 años de servicio en la Universidad de Jaén, a los nuevos y nuevas catedráticos y catedráticas de Universidad y la entrega de distinciones a aquellas personas que hasta su jubilación han prestado sus servicios en la UJA.

“Hoy es un día para hacer universidad, para reforzar nuestro sentimiento de orgullo y pertenencia a esta gran familia que es la UJA y, sobre todo, para felicitar a quienes merecidamente habéis recibido algún reconocimiento o distinción”, ha declarado Nicolás Ruiz.