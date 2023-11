La Asociación de Empresarios y Profesionales, PROA Jaén, manifiesta su profundo malestar con la situación de los servicios ferroviarios en la provincia. Esta misma mañana se ha producido una nueva incidencia, al suprimir Renfe, sin previo aviso y sin ningún tipo de explicación posterior, el tren de las 6:12 horas desde Jaén capital hasta Madrid. Más de medio centenar de pasajeros se ha quedado sin poder acudir a sus compromisos en la capital de España, mientras desde Renfe sólo han ofrecido como alternativa que los pasajeros esperasen al siguiente tren, el de las 8:32 horas, que llega a Madrid cerca de las 13 horas. El problema ha repercutido del mismo modo en le Estación de Linares-Baeza.

Desde PROA consideran que este tipo de incidencias ratifican una vez más la “paupérrima situación del transporte ferroviario en Jaén”. Así se manifiesta el presidente de PROA, Óscar Arévalo, que recuerda que “en las tres últimas décadas, la provincia de Jaén ha perdido el 90% de los trenes que circulaban por ella, más del 47% de las paradas y cientos de miles de pasajeros”. Y añade que actualmente Jaén es el territorio con menos servicios ferroviarios de Andalucía oriental. “En esta situación, nuestra provincia no puede seguir guardando silencio, por lo que exigimos a las administraciones un acuerdo, que lejos de alcanzar una realidad deseada a corto plazo, al menos consiga una situación de mínima dignidad con nuestras infraestructuras, que nos ayude a converger con el resto de provincias en cuanto a servicios ferroviarios. Parece que a los jiennenses se nos trata como ciudadanos de segunda”, expone Arévalo.

Tras suprimir en el día de hoy RENFE el servicio de ferrocarril de las 7:12 horas de la mañana y emplazar a los usuarios de esta línea 18031 con destino Madrid a coger el tren de las 9:12 horas “con el consiguiente perjuicio que se causa a estas personas” como así ha destacado el responsable de la plataforma en defensa del ferrocarril de Jaén y Linares-Baeza, Luis Marín.

Marín ha explicado que ese hecho viene como consecuencia del retraso del tren 18036 de ayer por “lo que el maquinista de ese tren tenía que haber iniciado el viaje con destino a Madrid esta mañana, sin embargo, este trabajador no tenía el descanso reglamentario. A pesar de esta situación en la que el maquinista no había cumplido con el descanso exigido, había un maquinista de reserva en la estación al que no se le avisó para suplirlo porque

el centro de gestión de Madrid no trabaja de noche. La externalización de las cargas tiene estas consecuencias como no sacar los citados trenes en su momento”.

Asimismo, Marín ha resaltado que “es imperdonable, es indignante, lo que está pasando a nivel ferroviario en este país en concreto en nuestra provincia de Jaén”.