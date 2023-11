Este miércoles 15 de noviembre la VIII edición del Festival de cine independiente de Linares “Cine no visto” pasa su ecuador acogió a las 18:00h la proyección del mediometraje El camino de las bestias escrito y dirigido por el joven cineasta santistebeño Guillermo Parrilla Sevilla con la presencia no solo del director, sino de un nutrido grupo de miembros de los equipos técnico y artístico de esta fabula localizada en la Guerra Civil que se ganó el favor del respetable que vino acompañada del tráiler exclusivo de Un polo de limón, el próximo cortometraje de Intersum Films, la productora que comparte Parrilla con Ana Villa Zamorano, a su vez también ayudante de dirección de El camino de las bestias.

A las 20:30h la Sala 4 de Cines Bowling Linares colgaba el cartel de sold out con la proyección “Picture Show” que en la tradición del certamen engloba las obras más brutales e inclasificables. Con el aforo no ya completo, sino desbordado, la noche comenzó con la proyección de los cortometrajes El padrastro y Turno de noche: El lugar equivocado que salpicaron de hemoglobina y vísceras la platea para después de la proyección contas con la presencia de algunos de sus responsable como José Casas, Juanjo Avi o Adrián Navarro que contaron como sacaron adelante estas dos muestras tan peculiares de cine extremo.

Pero el plato fuerte de la velado llegó a las 21:15h con la proyección de la película La mesita del comedor, co escrita y dirigida por Caye Casas y protagonizada por David Pareja, Estefanía de los Santos, Claudia Riera, Josep Riera, Itziar Castro, Eduardo Antuña, Emilio Gavira, Gala Flores, Paco Benjumea o Cristina Dilla. El primer largometraje en solitario de Casas, que co dirigió la también reivindicable Matar a Dios junto a Alber Pintó, es una mezcla entre comedia negrísima y drama desgarrador de la que es mejor no saber nada a la hora de enfrentarse a ella. Tras el pase gran parte del público hizo saber a los organizadores y demás participantes cuán impactados habían quedado con este film que aspira a 17 candidaturas para los premios Goya.

Hoy jueves la actividad comenzaba a las 11:00h con una nueva sesión de “Educa en valores” en la que un numeroso grupo de alumnos del colegio San Joaquín asistirán al visionado de varios cortometrajes de corte social seleccionados por la organización del certamen. Más cortometrajes conforman la proyección especial “Cine de la provincia” en la que serán seis las obras venidas de distintas zonas de Jaén las que deleitarán a nuestros paisanos. La guinda del pastel será la sesión dedicada a Septiembre, largometraje jienense de la sesión oficial a concurso dirigido por Carlos Aceituno protagonizado por Cristina Mediero y David Villanueva que dan vida a una ex pareja que se reencuentra en el pueblo en el que ambos crecieron.