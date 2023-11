Ayer martes Cines Bowling se ponía en funcionamiento a las 11:00h de manera exclusiva para la proyección de cortometrajes “Educa en valores” que en la tradición del festival recopila obras de calado social para concienciar a las nuevas generaciones. En esta ocasión se recibieron a 130 alumnos de colegio Salesianos que visionaran trabajos de distintas temáticas y problemáticas para después dar lugar a un interesante debate entre asistentes y organizadores del certamen.

A las 18:00h la sección oficial a concurso de largometrajes volvía a la Sala 4 de Cines Bowling Linares con la película Folie à Familie, escrita y dirigida por el cineasta Álex Sereno siguiendo los pasos de unos hermanos que vuelven a la casa familiar para formar parte de una reunión en la que acontecerán situaciones disparatadas acordes con la personalidad divertida de sus personajes. Marcaban los relojes las 21:15h cuando iniciaba el pase de El Efecto Darma, film escrito y dirigido por el realizador J.L. Rojas en el que el joven trabajador de unos multicines con aspiraciones cinematográficas conoce a una nueva compañera de trabajo de la que acabará enamorándose y haciéndola partícipe de la producción de la película amateur que rueda con sus amigos.

Hoy miércoles el día viene cargado de proyecciones de lo más variopintas. A las 18:00h podremos ver el cortomeraje El camino de las bestias dirigido por el joven y prometedor cineasta santistebeño Guillermo Parrilla que cuenta la historia de un equipo de televisión que se dirige hacia un pequeño municipio jiennense para encontrarse con Miguel, un hombre de cerca de 70 años bien conocido en la villa por una historia oscura y fantástica que le rodea. El reportero lo entrevista y cuando Miguel comienza a relatarnos su historia: volvemos al pasado. A la proyección del trabajo asistirán miembros de los equipos técnico y artístico del mismo para departir con los asistentes.

También contaremos con la presencia de los autores de los dos cortometrajes que se proyectarán a partir de las 20:30h, ya que el director Juanjo Avi y el actor y también director José Casas deleitarán a los espectadores más amantes del cine de género más desprejuiciado y salvaje con “Turno de noche: En el lugar equivocado” y “El padrastro”, este último recién venido de la sección Brigadoon de la última edición del prestigioso Festival de Sitges. Estas obras ideadas por nuestros paisanos serán la antesala perfecta para el plato fuerte, no ya de la jornada, sino de toda la edición de “Cine no visto”. Hablamos nada más y nada menos que de la película “La mesita del comedor”, dirigida por Caye Casas y protagonizada por el actor y humorista David Pareja. Una cinta multipremiada para los amantes de las sensaciones fuertes y no recomendada para estómagos sensibles.