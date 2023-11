El parlamentario socialista Víctor Torres denunció que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024 “están calcados” de 2019, son “un copia y pega” de todos los proyectos que han ido repitiendo año y tras año, pero que siguen sin ejecutar. “Juanma More-NO se ríe una vez más de Jaén y ha vuelto a confirmar que es el presidente del NO a Jaén, el presidente que no invierte en esta provincia”, reprochó con ironía en rueda de prensa.

Torres criticó que la Junta de Andalucía ha recortado más de 70 millones de euros la inversión en Jaén respecto al año pasado, perdiendo la provincia 115 euros por habitante, y eso a pesar de que los Presupuestos en Andalucía han subido hasta casi los 47.000 millones de euros. “Juanma Moreno sube el presupuesto en Andalucía un 2,5% y en Jaén baja la inversión un 18%”, afirmó.

En cualquier caso, indicó que en todos estos años ha quedado claro que los Presupuestos de la Junta “son un espectáculo propagandístico, con una lluvia de millones que luego no se ejecutan”. “Son papel mojado, no se cumplen y no tienen ninguna credibilidad”, abundó. En este sentido, puso el ejemplo de este mismo año, con 9 meses en los que la Junta sólo ha ejecutado 40,5 millones de euros en Jaén en las inversiones provincializadas de los capítulos 6 y 7. “De los 626 euros que iban a invertir por habitante, sólo llevan 65 euros ejecutados. Por tanto, es una cifra ridícula y muy alejada de las promesas de Juanma Moreno, que dijo que llevaba invertidos 1.700 millones en Jaén. Necesitaría más de 40 años para alcanzar esa cifra a este ritmo de inversión”, advirtió.

Torres indicó que los grandes proyectos que aparecen en 2024 son los mismos que aparecían en 2019 y subrayó que en 5 años apenas ha habido avances en ninguno de ellos. Se refirió al Tranvía, que se iba a poner en marcha en 2020 y que ahora traslada la previsión a 2025, aunque con el dinero consignado para el año que viene “estamos ya más cerca de 2026”. “Eso sí, para la ampliación del Metro de Granada, la Junta presupuesta más de 40 millones de euros”, compara.

Sobre la Ciudad Sanitaria, señaló que 5 años después lo único que dice ahora la Junta es que “a ver si pueden empezar unas obras hidráulicas y una Lavandería”. A pesar de la propaganda de la Junta, el anexo de inversiones sólo contempla 9,3 millones de euros para infraestructuras sanitarias en la provincia “frente a los 127 millones de euros de Málaga”.

“La Ciudad de la Justicia ha vuelto a poner el contador a cero tras 5 años. No hay dotación presupuestaria alguna para Jaén, pero sí hay 20 millones de euros para la Ciudad de la Justicia de Granada”, vuelve a comparar. A lo que hay que añadir “la broma del Presupuesto” con los juzgados de Villacarrillo, para los que presupuestan otro año más aunque “no hay ni proyecto”.

Torres advirtió que la Autovía del Olivar “cumplirá en 2024 su sexto año sin construir ni un solo kilómetro”, puesto que no hay ninguna partida específica y sólo se habla de nuevos proyectos cuya redacción se iniciaría presuntamente el próximo año. Sobre la Torredonjimeno-El Carpio y la Jaén-Fuerte del Rey-Andújar, apuntó que estos Presupuestos “confirman que ya no van a ser autovías y que sólo se va a parchear algunos kilómetros”, es decir, que suponen “una gran estafa” y “una traición” a los pueblos esos ejes.

Añadió que el ramal Linares-Vadollano es un proyecto de “herencia netamente socialista” y que el Conservatorio de Jaén “no incorpora ninguna nueva partida presupuestaria” tras los retrasos y paralizaciones sufridos en estos años. Tampoco habrá obras en 2024 en el Víboras-Quiebrajano, puesto que hasta la fecha sólo está la licitación de la redacción del proyecto con un plazo de ejecución de 9 meses y después habría que licitarlos. “O sea, que en 2024 tampoco nada”, apostilló.

Sobre agricultura, el parlamentario indicó que buena parte de las inversiones “son las mismas inversiones anunciadas una y otra vez”, que incluyen además transferencias rutinarias que se dan en todas las provincias o incluso inversiones en caminos rurales “que están pendientes de ejecutar del Plan Itinere que viene del año 2020”. También presupuestan unos pírricos 210.000 euros para Ciudades Inteligentes CITI “cuando hay 7 municipios en la provincia de Jaén que llevan esperando desde 2021 una inversión global aprobada de 2,5 millones de euros”.

Torres se refirió a las críticas de otros años formuladas por Jaén Merece Más y calificó su valoración de este año como “dócil”, preguntando “dónde está el espíritu reivindicativo y de protesta con el que nació”. “¿De verdad no tiene nada más que decir ese Jaén Merece Más que le regaló la Alcaldía al PP y que tanto defendía antes los intereses de la provincia? ¿No dice nada más con 70 millones de euros menos y donde se repite el mismo bucle de proyectos de 2019? ¿Dónde está el cumplimiento del Acuerdo Por Jaén? ¿Y el Fondo de Convergencia para la provincia? ¿Y todas esas promesas en las visitas de consejeros?”, cuestionó.

El parlamentario lamentó que en Jaén Merece Más “ya sólo defienden al PP y a Juanma Moreno, defienden lo indefendible, defienden una gestión dañina para la provincia y específicamente para la capital, donde se supone que cogobiernan hasta que sean engullidos por absorción por el PP”.

La broma final, añadió Torres, es que Jaén Merece Más diga que va a presentar enmiendas a través del PP. “Es decir, el muerto va a confiar en el enterrador”, señaló. El parlamentario admitió que estará “expectante” de conocer esas enmiendas, si bien garantizó que el PSOE sí presentará enmiendas reales para defender a la provincia de Jaén en los Presupuestos de Andalucía, así como que “vigilará y denunciará” las inversiones no ejecutadas y exigirá al PP que se cumplan.