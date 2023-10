Cerca de 40 grandes murales de artistas internacionales convierten a Linares en uno de los mayores museos de arte urbano al aire libre del mundo. En esta IV edición de 23700 ARTE URBANO LINARES, 8 enormes murales de artistas internacionales se han sumado a la colorida exhibición permanente en las calles de nuestra ciudad, visita obligada para el turismo cultural mundial.

Una iniciativa de RAMPA impulsada por la Diputación de Jaén y el Área de Juventud del Ayuntamiento de Linares que constituye una auténtica democratización del arte y un impulso económico y turístico para la ciudad linarense. Un destino que se incluye ya en todas las agendas de arte contemporáneo y una ciudad que se dinamiza gracias a su apuesta por exponer un tesoro artístico en sus calles a la vista de todos.

Este año han participado 8 participantes de lujo llegados desde diferentes puntos del planeta: Smug One @smugone (Australia), Digital Does @digitaldoes (Holanda), Dan Ferrer @danferrer_art (Madrid), Julieta Xfl @julieta_xlf (Valencia), María Die @mariadie.art (Sevilla), Bosska @bosska_art (Alicante) y Wah @w_.a._h (Linares) que han tenido como anfitrión a la estrella local Miguel Ángel Belinchón, Belin, @belin.es impulsor y alma de este festival, que este año ha traído un nuevo mensaje: “MAKE ART NOT WAR”.

En el vídeo de cabecera el concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Linares, Martín de la Torre, nos habla de la importancia de esta iniciativa y su r

I EDICIÓN DEL CONCURSO DE GRAFITI “EL ARTE ES NUESTRO CÓDIGO”

En esta edición hemos podido disfrutar además de la I EDICIÓN DEL CONCURSO DE GRAFITI “EL ARTE ES NUESTRO CÓDIGO”, recuperando los populares concursos que tuvieron lugar en Linares en la década de los 2000 y que se convirtieron en un referente del mundo del grafiti. Diez artistas compitieron por llevarse los tres premios dotados con 1.500, 800 y 500 euros respectivamente. El ganador del concurso fue @Moxaico, el segundo premio fue para @Jotalo López y el tercero para @Raquel Coba.

Os dejamos también una galería con las obras de estas grandes promesas -muchas ya realidades- del graffiti andaluz y español.