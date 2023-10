El Tecnigen Linares cae a domicilio ante el Museo de la Almendra (4-0). Puede sonar a excusa, pero el acta de un encuentro que nuestro Tecnigen Linares perdió por 4-0 refleja la igualdad real del encuentro. No es cuestión de maquillar un resultado (4-0) que es inapelable, pero si de reflejar lo sucedido en el juego.

Y ese juego y ese acta nos demuestran que para nada fue un mal partido de nuestras chicas, a las que si que les faltó fortuna o, quien sabe, si una pizca de confianza, para que el resultado hubiera sido otro.

En el primer punto no hay excusas. Meng superó a nuestra canterana Mercedes Cayuela por un claro 3-0, demostrando así el alto nivel de la asiática prieguense y el margen de crecimiento de la almeriense de Linares.

El segundo punto lo disputaron Patricia Santos y Eunchae Ji. El partido se fue al quinto set después de que la lusa del Museo de la Almendra remontara un 2-0 a nuestra coreana. Fue sorprendente ver como la nuestra ganaba con facilidad los dos primeros tantos y perdía los tres siguientes con máxima igualdad.

El duelo de los duelos, quizá de los mejores que se pueden ver en Liga Iberdrola, lo disputaron Marija Galonja y Roxana Istrate. Se lo llevó la hispano-serbia del Museo de la Almendra también en cinco mangas. Empezó mandando Marija, pero pronto Roxana le daría la vuelta al marcador. No obstante, y no sin dificultad, Marija pudo rehacerse y llevarse los dos siguientes para poner el 3-0 a favor de su equipo. Era Mercedes Cayuela la que podía dar vida al Tecnigen Linares, pero era alto complicado. La canterana volvía a caer 3-0 ante la portuguesa Patricia Santos.

Así las cosas, el resultado, duro, sirve para seguir aprendiendo de situaciones de partido que unas veces se dan de cara y otras de cruz como en esta ocasión. La próxima semana, el viernes a las 20:00h., recibiremos a Irún Leka Enea en la sala “Felipe VI”.