El Tecnigen Linares se impone (4-1) a Hujase Jaén en el estreno de las nuestras en la Liga Iberdrola. Golpe de autoridad del Tecnigen Linares ante Hujase Jaén. Nuestras chicas se impusieron en la tarde del viernes al conjunto del Santo Reino en un duelo en el que las linarenses dominaron en todo momento. La superioridad mostrada en prácticamente todo el encuentro, hace ilusionar a una afición que casi completó el aforo de la sala “Felipe VI”.

Aunque este año no tenemos a Thip, el Tecnigen Linares no se ha quedado sin número 1, y es que la capitana Roxana Istrate es más líder que nunca, no solo en el juego, sino en el apoyo a sus compañeras, a las que exige hasta el punto de hacerlas más competitivas.

Precisamente Istrate fue quien comenzó el duelo con una enorme autoridad. El primer punto lo disputó ante Edem Offiong, una jugadora que se presentaba como gran refuerzo de las visitantes y a la que Istrate venció con rotundidad en tres juegos, (1-11, 2-11 y 4-11).

El punto más complicado fue el segundo, disputado por Eunchae Ji ante una ex; Paula Bueno. La española presentó batalla a la koreana, a la que le costó meterse en el partido, si bien, finalmente se llevó el duelo por 3-2 poniendo el 2-0 en el general.

Una de las buenas noticias de la tarde fue el debut en Superdivisión de Andrea Benítez, una jugadora de enorme futuro que fue la apuesta del Tecnigen Linares en el inicio liguero, y con el que se reafirma el compromiso por las jugadoras nacionales jóvenes que salen del vivero del CEEDA y Centro de Tecnificación del Club. Andrea no pudo con el gran juego de Tijana Jokic, pero dejó destellos de la gran jugadora que puede llegar a ser.

Como comentamos en la previa, este año ha desaparecido el dobles, por lo que el cuarto punto también iba a ser individual. Ji y Offiong eran las protagonistas, y la koreana del Tecnigen se llevaba el duelo por 3-1. Precisamente, 3-1 era el resultado que marcaba el general. Todo quedaba para que Roxana cerrara el duelo, de igual manera que lo había abierto.

La líder del equipo se medía a Jokic, a quien se imponía por 3-1 cerrando así el partido; un partido dominado en todo momento por el Tecnigen Linares.

La próxima semana, las nuestras viajan para medirse al reforzadísimo Museo de la Almendra de Priego de Córdoba. Mientras tanto, se saborea una victoria que da valor al Tecnigen Linares.