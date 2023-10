La Arqueología cognitiva es una rama del estudio arqueológico iniciada con la Nueva Arqueología o Arqueología procesual (Rivera, A & Menéndez, M., 2023) que pretende conocer el sistema cognitivo que con el paso del tiempo ha ido desarrollándose y componiendo las capacidades que conforman el entresijo del comportamiento del hombre desde sus inicios.

Una buena definición de Arqueología Cognitiva es aquella que trata de conocer, en la medida de lo posible, la forma de pensamiento de las culturas prehistóricas, averiguar qué tipo de características presentaban los procesos mentales de las culturas ágrafas más tempranas en la evolución del homo sapiens, incluyendo conceptos como el espacio, el tiempo y las ideas del yo, del nosotros y del ellos.

Con base en el modelo psicobiológico planteado por Cloninger (2000), la Arqueología Cognitiva intenta comprender el origen y desarrollo de la conducta humana a lo largo de su historia. Se fundamenta en la idea de que a partir de pinturas rupestres, utensilios, armas y otros restos como ajuar, joyas, etc. de las culturas primitivas, se pueden interpretar las conductas tras las cuales tendrá que haber algún tipo de capacidad simbólica, producto de todo un procesamiento cognitivo (procesos intelectuales) cada vez más complejo. Este procesamiento mental se daría en respuesta a estímulos externos al individuo, tanto de tipo social (familia, otros miembros del grupo y miembros de otros grupos) o ambiental (cambios en el clima, alimento escaso, depredadores…) que se sienten o perciben del medio en donde se vive.

Como todo lo referente al mundo Antiguo, nos movemos también en la Arqueología Cognitiva en el terreno de las hipótesis plausibles, por lo que aunque partimos de la idea de que se puede saber el tipo de pensamiento que debían tener las personas prehistóricas, siempre estaremos abiertos a cambiar de criterio o de paradigma según aparezcan nuevos descubrimientos arqueológicos, antropológicos y neurocientíficos.

El modelo psicobiológico supone que el ser humano es un organismo con naturaleza biológica y cultural. Es por ello que el comportamiento humano se debe entender de forma interdisciplinar, combinando conocimientos propios de ciencias tanto de la salud como sociales, como la biología evolutiva, la neurología, la antropología, la psicología y la sociología. A la hora de estudiar y hacer hipótesis sobre la evolución del pensamiento y la capacidad simbólica de los humanos, la Arqueología Cognitiva se fundamentará en las características anatómicas de los fósiles diferentes hallados del homo sapiens, en particular del cerebro y de sus circunvoluciones, así como de la capacidad para el lenguaje, y de las influencias del entorno físico y social de los grupos.

A modo de ejemplo del desarrollo de la Arqueología Cognitiva en el conocimiento de la evolución cultural del ser humano, citaremos el complejo arqueológico de Göbekli Tepe. Los hallazgos recientes desafían las hipótesis planteadas hasta principios de nuestro siglo acerca de la Revolución Neolítica, es decir, nuestra primera transición del hombre cazador y recolector al humano agricultor asentado o sedentario.

Desde el trabajo de Cauvin (1994/2000), “el nacimiento de los dioses y la agricultura”, se ha planteado una nueva hipótesis gracias a los hallazgos de la Arqueología Cognitiva aplicada al yacimiento de Göbekli Tepe, por la cual se plantea para la revolución neolítica que en lugar de que los asentamientos permanentes y la agricultura hayan sido requisitos previos para la religión, la especialización social y la escritura, la evidencia, como digo de Göbekli Tepe, parece indicar que esos cambios «psicológicos» son los que permitieron el sedentarismo y la agricultura, y no al contrario. El análisis de quién construyó el complejo, del uso que se le dio como “templo” y la evidencia de los primeros «protoescritos» conocidos, parecen ilustrar la relevancia que Göbekli Tepe tiene para la psicología y para la ciencia en general. A su vez, el fenómeno psicológico social de la narración, ilustraría tales descubrimientos según Tracy B. Henley (2018).

Bibliografía consultada:

– Cauvin, J. (2000). The birth of the gods and the origins of agriculture (T. Watkins, Trans.). New York, NY: Cambridge University Press. (Original work published 1994).

– Cloninger, C. Robert (2000) Biology of personality dimensions. Curr Opin Psychiatry 13:611±616. # 2000 Lippincott Williams & Wilkins.

– Henley, Tracy B. (2018) Introducing Göbekli Tepe to Psychology. Review of General Psychology. 2018, Vol. 22, No. 4, 477– 484. – Rivera-Arrizabalaga, Á. (2005), Arqueología cognitiva: Origen del simbolismo humano, Madrid: Arco Libros. ISBN 84-7635-623-4. – Rivera, A & Menéndez, M., (2023) Manual de Arqueología y Paleoantropología cognitivas. UNED.