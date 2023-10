En la mañana de hoy, Javier Perales, secretario general del PSOE de Linares y Francisco Mañas, concejal socialista en el Ayuntamiento de Linares, han mantenido una reunión con María del Mar Espín, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Colón.

Durante el encuentro, se han tocado temas concernientes al centro: la falta de profesores y horarios adecuados para los niños con necesidades especiales en el colegio.

«La realidad del colegio Colón es que no hay tres profesionales que se encarguen de ayudar a los niños con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Uno de ellos es el director y otra de las docentes tiene más de 55 años, así que no pueden estar disponibles todo el tiempo. En resumen, solo cuentan con un especialista. María del Mar Espín aseguró que no van a dejar de luchar por lo que necesitan», dicen los socialistas en un comunicado.

Javier Perales se ha comprometido a que, desde el PSOE se llevará a cabo una pregunta en el Parlamento Andaluz, para solicitar respuestas y soluciones concretas a los problemas en las escuelas de Linares.

«No olvidemos que a este problema también se suma la mala gestión de las obras en el IES Santa Engracia, donde los andamios todavía están presentes mientras los estudiantes tienen clases y, el problema en el colegio Jaén, con la eliminación de un aula para niños pequeños y la creación de un aula mixta en el CEIP Europa», concluyen.