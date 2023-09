En una rueda de prensa celebrada esta mañana, el Partido Socialista realizó una evaluación de los primeros 100 días de gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento. En la misma, han intervenido el Secretario General del PSOE de Linares, Javier Perales, y la Portavoz en el Ayuntamiento, Paqui Díez.

Javier Perales, Secretario General del PSOE de Linares, expresó su preocupación por lo que considera una «nula gestión» por parte del actual gobierno municipal. Señaló que no se han presentado nuevos proyectos más allá de aquellos heredados de la administración anterior y destacó la falta de diálogo con la oposición y la comunidad local.

Según Perales, el PSOE ha presentado más de 14 escritos al gobierno actual, los cuales, hasta el momento, no han recibido respuesta. Además, se vieron obligados a convocar dos comisiones y una mesa general de negociación para abordar asuntos cruciales.

En cuanto a proyectos clave, Perales mencionó que las obras en el Periquito Melchor, que estaban paralizadas, se reanudaron gracias a la gestión del PSOE para evitar la pérdida de fondos europeos. También destacó que las obras en Santana comenzaron cuatro años después de recibir la subvención, gracias a la gestión previa del PSOE.

En relación con el proyecto del Estadio de Linarejos, Perales señaló que se presentó un proyecto básico adjudicado durante el mandato del PSOE, pero el proyecto de ejecución aún no se ha completado. Perales expresó su preocupación por el estado actual del Parque Comercial, del cual no se han proporcionado actualizaciones desde julio. Además, mencionó que el gobierno no ha mostrado interés en proyectos importantes como SAC Bikes Composites y no se ha reunido con ellos.

También criticó la falta de atención hacia el proyecto del grupo Punch, que podría generar empleo de calidad en el sector automovilístico de Linares.

En cuanto a la gestión de remanentes, Perales afirmó que el actual equipo de gobierno no ha sabido utilizarlos adecuadamente y ha olvidado proyectos propios, como la creación de un edificio de usos múltiples en la estación Linares-Baeza, la rehabilitación del polideportivo de La Paz y el apoyo a la cultura, la subvención a cofradías y la intervención en el Hospital de Los Marqueses de Linares.

Paqui Díez, Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Linares, mencionó que la reunión con la alcaldesa, Auxi del Olmo, careció de contenido y podría haberse utilizado para discutir los presupuestos. Además, cuestionó la existencia real de «Los martes con Auxi» y destacó que numerosos vecinos han registrado instancias sin obtener respuesta.

Díez también expresó su preocupación por la delegación de competencias de la alcaldesa en sus tenientes de alcalde y lamentó que no se hayan convocado todas las comisiones oportunas, incluyendo la de urbanismo.

En resumen, el Partido Socialista de Linares subrayó una gestión «deficiente en los primeros 100 días del gobierno del PP, caracterizada por la falta de proyectos innovadores, el escaso diálogo con la oposición y la ciudadanía, y la ausencia de claridad en cuanto al proyecto de ciudad del PP».