Un total de 3.848 jóvenes jiennenses han solicitado el Bono Cultural Joven correspondiente a 2023, lo que supone el 57,64% del total de potenciales beneficiarios, es decir, de quienes este año cumplen los 18 años. A ellos se suman los 4.273 a los que se les ha concedido el Bono de 2022, que ya disfrutan de 400 euros para la adquisición y el disfrute de productos, servicios y actividades culturales.

La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha animado a los jóvenes jiennenses que en 2023 cumplen la mayoría de edad a solicitar el Bono Cultural, antes del 30 de septiembre. “Este programa presenta la oportunidad a los jóvenes de entrar en la mayoría de edad de la mano de la cultura, pudiendo disfrutar durante un año de las ventajas de 400€ destinados al consumo o a la compra de productos o actividades culturales, como ya están haciendo los más de 4.273 jóvenes que lo recibieron el pasado año”.

Hasta el momento se han contabilizado 18.1638 operaciones en 41 establecimientos adheridos en Jaén, lo que eleva el gasto en la provincia a través del Bono Cultural Joven 2022 a 675.939 euros. “El objetivo del Ministerio de Cultura y Deporte con esta iniciativa tiene un doble sentido: por un lado, muestra el interés de un amplio espectro de la población joven española por la cultura, que esta iniciativa ayuda a fidelizar como público y consumidor cultural de cara al futuro; y, por otro lado, ofrece un respaldo adicional al sector cultural para reactivar la economía”, ha explicado la representante del Ejecutivo en funciones.

Para los potenciales solicitantes solo hay que entrar en la web https://bonoculturajoven.gob.es/ e identificarse de forma digital a través de Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el Certificado digital. Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite personalmente o a través de la representación de un adulto, para lo cual es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por beneficiario y representante. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

Al programa tienen derecho las personas jóvenes de 18 años de nacionalidad española, así como aquellas extranjeras que ostenten residencia legal en España, solicitantes de asilo, desplazados temporales y las personas extranjeras ex tuteladas en trámites de obtención del permiso de residencia.

El plazo para solicitar el Bono Cultural Joven 2023 se abrió el pasado 13 de junio para las personas nacidas en 2005 y permanecerá abierto hasta el próximo 30 de septiembre.

Sobre el Bono Cultural Joven

A partir de la concesión de la ayuda, las personas beneficiarias disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, que ya superan los 3.000 en toda España.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta prepago que las personas beneficiarias pueden tener en formato virtual en su dispositivo móvil o en formato físico que recibirá en su domicilio o dirección indicada en la solicitud.

Con esa tarjeta puede disfrutar de experiencias y productos culturales, que se dividen en tres tramos para favorecer la diversificación entre los distintos sectores culturales, con la siguiente distribución:

➢ 100 euros para productos físicos, por ejemplo, libros, prensa o discos.

➢ 100 euros para productos digitales, como prensa digital, podcast, videojuegos en línea y plataformas virtuales.

➢ 200 euros para artes vivas: teatro, ópera, cine, danza, museos o espectáculos taurinos.