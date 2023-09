La Universidad de Jaén (UJA) ha cerrado este lunes en el Campus Científico-Tecnológico de Linares la celebración de sus Jornadas de Bienvenida a Estudiantes de Nuevo Ingreso, con las que ha recibido al nuevo estudiantado del curso 2023-2024 desde el pasado jueves. El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha dado la bienvenida este lunes al estudiantado de nuevo ingreso correspondiente a las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL).

Nicolás Ruiz ha indicado que se trata de un curso universitario que comienza “muy ilusionante, con retos muy importantes”. En este sentido, se ha referido al reto que afronta la UJA relativo a la reconfiguración y ampliación de su oferta formativa, “tanto aquí para la Escuela Politécnica Superior de Linares, como para el resto de centros de la UJA”. “Desde hace 12 años, por diversas cuestiones, no hemos tenido la oportunidad de implementar nuevas titulaciones salvo Medicina, que estaba aprobada desde 2010. Pero ahora tenemos la gran oportunidad de reconfigurar la oferta formativa y hacerla más atractiva, implementando, aquí en la EPSL y también en otros centros, titulaciones pensando en las profesiones del futuro. En el Campus de Linares tenemos unas infraestructuras magníficas, pero debemos incrementar el número de estudiantes, de otras provincias y extranjeros, y la única manera de hacerlo es con titulaciones con una alta demanda social y laboral, las que ya tenemos la tienen, y sobre todo que nos singularicen. Las Universidades andaluzas tenemos que colaborar entre nosotros, no competir entre nosotros”, ha declarado el Rector de la UJA.

En este sentido, Nicolás Ruiz ha indicado que la UJA ya ha establecido una estrategia de colaboración con universidades como la de Granada o Córdoba, “para implantar un paquete de titulaciones muy potente, preferentemente en Linares, que permita dar un salto cualitativo y cuantitativo a este centro”, continuando la apuesta por el ámbito de las Ingenierías, “con las titulaciones existentes y con otras a las que vemos muchas potencialidades, pensando en lo que va a demandar el mercado laboral, combinándolas con el ámbito de la salud, la economía circular, el ámbito de la logística y el transporte o la industria digital”. “La industria de hoy no es la de hace 10 años. No podemos mantener la industria tal y como se ha concebido, sino que hay que ir evolucionando. En definitiva, existe un paquete de profesiones muy potente que ya tenemos definido y que sabemos que van a necesitar titulados con una alta cualificación, una cualificación que le vamos a ofrecer desde la UJA y en este caso, desde la EPSL”.

Por otro lado, en su intervención ante el alumnado, Nicolás Ruiz volvió a recalcar que “han elegido bien, porque han elegido una gran Universidad donde vamos a estar pendientes de sus inquietudes y de sus necesidades. Vamos a formarlos para que sean los profesionales que demanda la sociedad del siglo XXI. Pero también los vamos a formar como personas, porque para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes reciban una formación en valores atemporales, porque serán quienes lideren el futuro”, ha afirmado Nicolás Ruiz. Asimismo, se ha referido a la UJA como “una gran Universidad, claramente internacionalizada, con una muy fuerte vocación territorial para apoyar al territorio, en la que van a encontrar muchas oportunidades”. “En la Universidad de Jaén los estudiantes no son números, son personas, son el activo más importante que tenemos”, ha afirmado el Rector de la UJA.

En el acto de bienvenida al nuevo alumnado, el Rector de la Universidad de Jaén ha estado acompañado por la Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, María Teresa Pérez Giménez, la Directora del Secretariado de Atención al Estudiante y Procesos Académicos, Nuria Ruiz Fuentes, el director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, Manuel Valverde, y Javier Martínez Martínez, en representación del Consejo de Estudiantes de la UJA (CEUJA).

Tras la intervención del Rector de la UJA y la celebración de una sesión informativa general, el alumnado ha visitado los distintos stands informativos instalados en el Edificio de Servicios Generales del Campus de Linares, donde han recibido información por parte del Aula de Debate, la Biblioteca, el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM), el Consejo de Estudiantes de la UJA (CEUJA), el Servicio de Deportes, Movilidad Internacional y Asociaciones de Estudiantes. Finalmente, el estudiantado ha participado en sesiones informativas específicas ofrecidas por la EPSL.