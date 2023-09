El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 175.000 euros en Linares, en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del martes, 29 de agosto.

La vendedora de la ONCE Jennifer Jiménez Viedma es quien ha llevado la suerte a Linares, con estos 175.000 euros que ha repartido desde su punto de venta situado en la calle Orujo, número 19.

Este cupón ha sido generoso con Andalucía, ya que a los 175.000 euros de Linares hay que sumar el premio de 500.000 euros que ha dado en Los Palacios y Villafranca; 70.000 euros en Utrera; y 35.000 en Sevilla.

El cupón del 19 de agosto, dedicado al 40 aniversario de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental, ha dejado también premios en Cataluña, Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana y Euskadi.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.