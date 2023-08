Eduardo Palomares Fernández es una de las personas más conocidas en Linares. A sus 69 años, su vida ha estado vinculada a su profesión de galerista y marchante de arte. Esto quiere decir que, al margen de las exposiciones organizadas en su propia galería, ha desarrollado una labor de difusión y conocimiento de las obras de varios artistas, en muchas otras ciudades, galerías y lugares diversos, ayudándoles en esta labor expositiva.

Las grandes aficiones siguen siendo el mundo del arte, las relaciones sociales y la comunicación. Y estas aficiones, son la escuela que le permiten seguir viviendo moderadamente bien, asegura. Así como seguir creciendo en el afecto, amor a los demás, y en seguir siendo útil a una sociedad que califica como un tanto discordante, aturdida, y de muy difícil convivencia.

Linares28: La primera pregunta es obligada. ¿Playa o montaña?

Eduardo Palomares: Montaña y playa. En ambas, me he encontrado bien y justamente hace unos días estuve una semana con todos mis hijos y nietos en la sierra de Cazorla, disfrutando de buenos baños, en aguas limpias, cristalinas, y muy frías. A pesar, de las temperaturas que estábamos sufriendo en Linares, por las noches venía bien taparse con una sabanita, produciendo una sensación muy agradable. Días después fui a la playa; provincias de Almería y Málaga; en Roquetas y Fuengirola. Igualmente unos días muy agradables. Así que, ambas opciones son válidas, todo depende de con quien estás. En cualquier caso, si quieres una respuesta concreta, desde hace muchos años… me inclino por la montaña.

L28: ¿Qué es para ti el verano?

E.P.: Es una estación del año peculiar, diferente y parece más larga en el tiempo. Aunque mi respuesta a esta pregunta, sería la «esperanza”, y te lo explico contestando a la siguiente pregunta.

L28: ¿Qué recuerdos tienes de infancia del verano?

E.P.: A la edad de, nueve, diez, doce, catorce años. La “esperanza” de venir a Linares, a mi tierra, a mi casa, ver a mi madre, estar con ella, comer sus guisos, etc. Con esa edad, y algunos años más, yo vivía en Madrid, interno en el Colegio alemán llamado “El Porvenir”, aún existe, pero ya no hay internos. Solamente venía, en las vacaciones de verano por falta de medios económicos de mi familia. No venía en Navidad, ni en Semana Santa. Así que el verano significaba la “esperanza” cumplida, de estar en casa con mi madre y toda la familia, después de esperar todo un año.

Y hay un tiempo después, significativo, una segunda parte para recordar el verano años después. Donde, por más de quince años, mis veranos fueron Santander y Pontevedra. Santander, la feria de arte, mi “esperanza” para el mantenimiento de la galería de arte Eduma. ‘ArteSantander’, una importantísima Feria de arte, cuyas ventas, me proporcionaban ingresos suficientes para mantener mi galería en Linares, prácticamente todo el año. Y en Galicia el placer y el disfrute de la gastronomía, el clima y de la gentes maravillosa que conocí, y con las que compartí muchas horas y momentos extraordinarios en mi asistencia a una escuela bíblica. El disfrute de una de las grandes aficiones que siempre tuve, desde mi juventud, el estudio de la Biblia.

L28: ¿Te gusta viajar estos días o prefieres el descanso?

E.P.: Por mi parte no viajaría en estas fechas. Precisamente por la cantidad de gente que lo hace, pero es también cuando pueden los tuyos, es decir, la familia, y a veces no hay más remedio que unirse a ellos y viajar.

L28: ¿Qué planes de desconexión tienes para este verano? (Si se pueden contar)

E.P.: Sin darme cuenta ya tengo unos años y la edad marca las diferentes pautas y periodos de la vida, estoy en ese periodo de desconexión casi todo el año, aunque es cierto, que no acabo de desconectar totalmente. Como diría en aquel poema Leda Fuertes …simplemente nos llegó la tarde… y la tarde esta para aprovecharla.

L28: Una canción de verano que recuerdes especialmente ¿Por qué?

E.P.: Una Canción… bueno ya que estoy recordando un poema, pues voy a contestar con otro hermosísimo poema y bellísima canción. «Quizás porque mi niñez, Sigue jugando en tu playa… y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor…«, ‘Mediterráneo’ de Joan Manuel Serrat. En esos primeros versos está la respuesta, me describen perfectamente. Yo soy ese Mediterráneo que describe Serrat, y me retrotraen a mi niñez, y además, porque las canciones te llevan al tiempo que tenías cuando la canción la empezaste a escuchar. La música forma parte de la memoria de cada uno.

Una playa andaluza: Seguramente no diga la mejor playa, porque en mis recuerdos están aquellas en las que mejor lo pasé y, no obstante, mencionaré una, la paya Virgen del Carmen de Zahara de los Atunes, en Cádiz.

Un libro para el verano: Posiblemente este que puede ser un tanto popular, y muy importante para estos tiempos… ‘Encuentra tu persona

vitamina’, de Marian Rojas Estapé.

Una película para ver este verano: No sabría contestar, llevo mucho tiempo sin ir al cine.

Una playa a la que te gustaría ir y no has ido: La playa de Rijana, en Granada.

Un viaje que te gustaría hacer y no has hecho: Mira, no me importaría hacer un crucero por los fiordos noruegos. Aunque en Noruega sí estuve, conozco Oslo, la capital.

Un rincón de Linares para disfrutar la época estival: Antaño la Piscina Benidorm y ahora seguiremos paseando por el Paseo de Linarejos a partir de las 22:00 horas.

Algo que nunca falta en tu maleta: Alegría, optimismo, ilusión, afecto entrañable y una Biblia.