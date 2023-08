Con un papel destacado en el panorama empresarial de nuestra ciudad, María Jerez Carrillo es la Gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Linares. A sus 47 años, María es una figura ampliamente reconocida en el mundo empresarial local.

Más allá de su rol profesional, María encuentra el equilibrio en su vida mediante la dedicación a diversas actividades. En sus momentos de relajación, María se sumerge en la práctica del yoga y el crossfit, demostrando su compromiso con un estilo de vida saludable y activo. Además, se une al grupo de «Runners Linares» para disfrutar de sesiones de carrera, una actividad que le permite mantenerse en forma y conectarse con otros amantes del deporte.

La pasión por la lectura también es una parte importante de la vida de María. Entre sus responsabilidades profesionales y su estilo de vida activo, encuentra tiempo para sumergirse en las páginas de libros que amplían sus horizontes y la mantienen conectada con el mundo de las ideas.

Linares28: La primera pregunta es obligada. ¿Playa o montaña?

María Jerez: Ambas, la playa me relaja, la identifico con descanso, con paz pero después de unos días, necesito actividad (me encanta el deporte), y por eso intento en mis vacaciones alternar e ir algunos días a Cazorla.

L28: ¿Qué es para ti el verano?

M.J.: Es cambio de rutinas, cambio de horarios, de alargar el día, viajar, hacer actividades que en el resto del año es complicado hacer por trabajo y porque los días son más cortos. También es tiempo de estar en familia y con los amigos, en general es tiempo para los míos y para mi. Lo tomo como si septiembre fuera enero, y aprovecho para planificar el próximo curso.

L28: ¿Qué recuerdos tienes de infancia del verano?

M.J.: Recuerdo que cuando era niña en verano mi padre tenía 15 días de vacaciones solamente, que era cuando la fábrica de envases Carnaud “las latas” cerraba en agosto, y nos íbamos al chalet de una hermana de mi madre donde también coincidía otra hermana suya. Éramos muchos primos, imposible aburrirse, ninguna preocupación en la mochila y muchas ganas de divertirnos y hacer trastadas. Y como no, una tradición de Linares: volver para la feria, a lo que, por supuesto, los primos de fuera se unían.

L28: ¿Te gusta viajar estos días o prefieres el descanso?

M.J.: No puedo elegir. Cuando llega el verano necesito desconectar, descansar, pero una vez que recargo las pilas, necesito volver a la carga y viajar con mi familia. Conocer otros lugares en los que suelo aprovechar, no puedo evitarlo, para coger ideas que pueden ser buenas para trasladarlas a Linares en temas de empresa, comercio o de dinamización.

L28: ¿Qué planes de desconexión tienes para este verano? (Si se pueden contar)

M.J.: Acabo de llegar de Gran Canaria con mi familia. Como mis hijos son ya mayores, necesitábamos unos días de compartir tiempo juntos y disfrutar tanto de la playa como como hacer rutas a pie como el descenso a la Caldera de Bandama, Roque Nublo… la Playa del Inglés, las Canteras… y antes de septiembre como es tradición, a Cazorla. Para qué ir más lejos si tenemos apenas a unos kilómetros el mayor espacio protegido de España y segundo de Europa.

L28: Una canción de verano que recuerdes especialmente ¿Por qué?

M.J.: ‘Las cosas pequeñitas’ de Junior Miguez. Esta canción me evoca muchas cosas, sobre todo las importantes, las pequeñitas, las que están ahí y muchas veces no las valoramos, amistad, família, pequeños detalles….

Una playa andaluza: Torre del Mar, tengo grandes amigos allí y muy buenos recuerdos de juventud.

Un libro para el verano: Estoy acabando ‘Escrito en el agua’ de Paula Hawkins. Me está gustando mucho, es la misma autora de ‘La chica del tren’, una novela negra que me mantiene expectante todo el tiempo.

Una película para ver este verano: Aprovechamos para ver alguna saga y creo que nos toca ver las de la Guerra de las Galaxias ( que son, si sumamos las antiguas, un montón).

Una playa a la que te gustaría ir y no has ido: Me gustaría conocer la playa de Ribadesella en Asturias, leí hace un tiempo que es de las más bonitas de España y esa zona me encantaría visitarla.

Un viaje que te gustaría hacer y no has hecho: Últimamente mi hijo me pide que visitemos las auroras boreales de Noruega. ¡¡¡¡Por pedir!!! Jajaja… Pero es cierto que me encantaría poder verlas con ellos algún día.

Un rincón de Linares para disfrutar la época estival: Uff… ¡Hace tanto calor! Jajajajaja

Algo que nunca falta en tu maleta: «Las ganas» de viajar, relax, disfrutar, en definitiva… ¡vivir!