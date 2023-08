María Auxiliadora del Olmo Ruiz es actualmente alcaldesa de Linares por el Partido Popular. El pasado mes de mayo, los linarenses escogieron por primera vez a una mujer para que lleve las riendas del Ayuntamiento, labor a la que ahora mismo esta totalmente dedicada. A sus 57 años de edad, esta Profesora de Secundaria, Licenciada en Filología hispánica, tiene entre sus aficiones el viajar, leer y encontrar la quietud y la relajación escuchando música.

Hablamos con Auxi del Olmo buscando la faceta humana, para que nos cuente cómo afronta estos días de un verano tan especial para ella, con las responsabilidad de estar al frente del Ayuntamiento de Linares.

Linares28: La primera pregunta es obligada. ¿Playa o montaña?

Auxi del Olmo: La playa. Para mí es una pausa necesaria porque el sol me recargar de energía.

L28: ¿Qué es para ti el verano?

A.O.: Es la época perfecta para viajar y disfrutar con mi familia de días llenos de relajación, de conversaciones y de risas. Ellos me entienden, me apoyan y me divierten.

L28: ¿Qué recuerdos tienes de infancia del verano?

A.O.: Muchos y todos bonitos. Recuerdo los domingos en mi casa esperando a que llegaran mis primos a bañarse en nuestra piscina. Pasábamos las tardes todos juntos jugando y recuerdo que esperaba esos días con muchísima ilusión. Y por supuesto las vacaciones en familia en la playa en la segunda quincena de agosto. Al principio nos perdíamos la feria pero fuimos adelantando la vuelta conforme nos hicimos mayores para poder disfrutar de los conciertos y la fiesta en nuestro recordado Benidorm.

L28: ¿Te gusta viajar estos días o prefieres el descanso?

A.O.: Viajar me apasiona, recorrer España y viajar al extranjero es una forma de aprender, de vivir, de valorar y de conocer algo distinto a lo nuestro. Y si lo haces con la gente a la que aprecias es aún mejor.

L28: ¿Qué planes de desconexión tienes para este verano? (Si se pueden contar)

A.O.: Debido a mis obligaciones actuales y a temas personales, los planes del verano los hemos tenido que cambiar, aunque alguna escapada haremos fuera de Linares.

L28: Una canción de verano que recuerdes especialmente ¿Por qué?

A.O.: Una canción que solíamos escuchar mucho en el coche durante los viajes con mis padres y que he continuado escuchando después con mi marido e hijos es ‘How deep is your love’ de los Bee Gees.

• Una playa andaluza:

Cualquier playa de San José en Almería, especialmente la de ‘La Media Luna’.

• Un libro para el verano:

Me volvería a releer una y mil veces ‘El cuaderno de Noah’ de Nicholas Sparks. Tengo subrayadas algunas de las frases de libro, me gusta tenerlas presentes.

• Una película para ver este verano:

Una película que veo casi todos los veranos con mi hija es ‘Mamma mia’. Aunque aprovecho para recomendar una serie que me ha encantado: ‘This is Us’. Es muy humana y te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida y de lo que es vivir en familia, bajo un importante nexo de unión.

• Una playa a la que te gustaría ir y no has ido:

Cualquier playa de las Islas Canarias. También me gustaría ir a las playas de las Islas Griegas.

• Un viaje que te gustaría hacer y no has hecho:

Al lago di Como y al lago Garda, eran alguno de nuestros destinos de este verano.

• Un rincón de Linares para disfrutar la época estival:

Cualquier terraza de un bar con una tapa y algo fresquito. Aunque el lugar en el que más me relajo en verano es el patio de mi casa. Me genera más calma y paz que cualquier otra cosa, especialmente en momentos más densos.

• Algo que nunca falta en tu maleta:

Información de cualquier destino que vaya a visitar, me gusta llevarla en papel y todo organizado y si es verano, mis abanicos.