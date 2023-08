Javier Perales Fernández es en la actualidad Concejal en el Ayuntamiento de Linares por el PSOE y Diputado Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio. Además hasta hace tan solo unos meses fue alcalde de la ciudad. A sus 47 años disfruta en su tiempo libre de diversas aficiones, practicar deporte y viajar serían las principales según nos confiesa.

Hablamos con el ex alcalde del verano y su correspondiente periodo vacacional.

Linares28: La primera pregunta es obligada. ¿Playa o montaña?

Javier Perales: Montaña, para mi es casi obligado cada cierto tiempo disfrutar de la sierras de Jaén (Cazorla, Segura y Las Villas, Cuadros, Mágina, etc,,,) ese encuentro con la naturaleza te hace desconectar un poco de todo y desestresarte de la continua presión a la que solemos estar sometidos los cargos públicos. Yo soy de tienda de campaña, de libertad, también de casa rural pero lo que te da un camping, esa cordialidad y compañerismo que te da el camping no lo encuentras en otro sitio.

También la playa me gusta ya que mi hija mayor desde que se fue a la universidad vive en Málaga, y eso nos da a mi mujer y mi otra hija la posibilidad de visitar la costa varias ocasiones al año.

L28: ¿Qué es para ti el verano?

Para mí el verano son los días largos, no sólo por las horas de sol sino por esa posibilidad de hacer más cosas durante más tiempo. Es poder sacar tiempo para estar con mi familia, hacer más deporte al aire libre, más tiempo para ir a terrazas y disfrutar los amigos, son noches largas en las que disfrutar de la ciudad. El verano siempre me sabe a viajes.

L28: ¿Qué recuerdos tienes de infancia del verano?

La piscina con mis hermanos, la playa con mi familia en Septiembre (antes era las vacaciones de la clase obrera), las horas interminables en la calle jugando sin tener que estudiar y luego subir a casa a dormir en el balcón con mi padre. Creo que los que tenemos cierta edad (47), hemos vivido unos veranos muy diferentes y con otro sabor a lo que se vive ahora.

L28: ¿Te gusta viajar estos días o prefieres el descanso?

Prefiero viajar, hacer cosas, todo el que me conoce sabe que no paro, y que mi forma de descansar es haciendo cosas. El descanso es compatible con viajar, y tanto. Lo mismo debería descansar más, que es lo que me piden mucho mi familia, pero mi hiperactividad me impide ver otra forma de relajarme que no sea esa,

L28: ¿Qué planes de desconexión tienes para este verano? (Si se pueden contar)

Pues en ello estoy, espero pasar unos días en la Sierra, como siempre, y después lo que mis hijas y mi mujer propongan. Este año también me he propuesto conocer lugares que aún no he visitado y hacer kilómetros. Espero un verano que me permita meterme en las fiestas y costumbres de otros sitios que creo que es una forma muy bonita de disfrutar el verano, ya sabes, donde fueres haz lo que vieres.

L28: Una canción de verano que recuerdes especialmente ¿Por qué?

Ahí hemos dado con callo, jejeje. No me gustan las canciones de Verano ni las comerciales, soy más de otro tipo de música. Pero ya tengo mi lista de reproducción musical preparada para este verano.

Una playa andaluza: Roquetas de Mar, Salobreña, La Malagueta, Conil, son muchos recuerdos. No podría quedarme con una sóla.

Un libro para el verano: Ahora estoy releyéndome “Rebelión en la granja” de George Orwell, soy mucho de leer 2 o 3 veces un mismo libro que me haya calado.

Una película para ver este verano: Estoy esperando ver Indiana Jones 5, son de esas típicas películas “especial Verano” que no esperas ni que sean buenas, solo que te entretengan.

Una playa a la que te gustaría ir y no has ido: Cualquier playa Asturiana, el Principado de Asturias es la única comunidad autónoma española en la que no he estado nunca, me apetece.

Un viaje que te gustaría hacer y no has hecho: Praga, y no tardaré mucho. Es de esos destinos de los que siempre has oído hablar y que uno quiere visitar para ver si cumple con las expectativas. Yo he estado en Alemania, Italia, Francia, Portugal, Bélgica, etc.., pero siempre por trabajo, ahora espero viajar más por ocio y ese será uno de mis destinos prioritarios.

Un rincón de Linares para disfrutar la época estival: Distrito Minero, está claro. No lo cambio por nada. Es de los rincones que aún visitándolo asiduamente no deja de sorprenderte y de enseñarte cosas que

desconocías.

Algo que nunca falta en tu maleta: Las zapatillas de deporte para andar el lugar donde viajo, ya sea por trabajo o por ocio suelo “andorrearlo” todo, no me dejo rincón sin ver.