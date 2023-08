Sara Ester Rivilla es una joven cantante linarense con una voz extraordinaria que cautiva. A sus 30 años, esta vocalista afronta un verano lleno de trabajo cantando de plaza en plaza con su orquesta, la gran ‘Memory Band’ y algún que otro espectáculo. Sara Ester, es una cara conocida por muchos porque ha pasado además por diversos talent show de distintas televisones. La fotografía y el maquillaje son algunas de las aficiones de esta artista linarense.

Linares28: La primera pregunta es obligada. ¿Playa o montaña?

Sara Ester: Si me das a elegir entre las dos opciones te diría playa, porque el mar me transmite tranquilidad y me relaja.

L28: ¿Qué es para ti el verano?

S.E.: Para mí el verano es una de mis temporadas preferidas. Los demás meses preparamos el espectáculo para la gira de verano. El verano es la temporada donde más conciertos tengo. Viajo por pueblos de España, de plaza en plaza.

L28: ¿Qué recuerdos tienes de infancia del verano?

S.E.: Playa y camping, con mi familia. Sobre todo recuerdo un camping que se llamaba “Mar Azul” en El Ejido (Almería). Aún miro fotos de cuando era pequeña y me da muy buenos recuerdos porque precisamente en ese camping fue cuando me subí por primera vez a un escenario, allá por el verano del año 2003.

L28: ¿Te gusta viajar estos días o prefieres el descanso?

S.E.: Me gusta viajar, llevo prácticamente toda la vida viajando. Me encanta conocer sitios nuevos. Suelo viajar mucho por tema de trabajo. Visito muchos pueblos y como he dicho antes, voy a pueblos de plaza en plaza y después busco información de esos pueblos para ver su encanto.

L28: ¿Qué planes de desconexión tienes para este verano? (Si se pueden contar)

S.E.: Mis vacaciones y desconexión ya creo que han acabado este verano. Me fui a Conil, a Menorca y a Torrox. También he estado haciendo una ruta por Cazorla. Así que desde ya (hoy, día 8 de agosto) empieza la gira fuerte.

L28: Una canción de verano que recuerdes especialmente ¿Por qué?

S.E.: No te podría decir ninguna ahora mismo, porque relaciono las canciones con sus respectivos años en las que fueron publicadas y con las estaciones del año. Así que me tiraría horas recordando canciones relacionadas con el verano… jajaja

Una playa andaluza: Cala de San Pedro (Cabo de Gata, Almería). Sin duda me quedo con las de Cabo de Gata, que me parecen un paraíso.

Un libro para el verano: Este verano estoy leyendo con mi novio un libro que se llama “Creciendo más juntos”

Un viaje que te gustaría hacer y no has hecho: Tengo varios viajes pendientes, pero el primero que me ha venido a la cabeza es París.

Un rincón de Linares para disfrutar la época estival: Cualquier bar de Linares, todos tienen su encanto y ponen tapas riquísimas.

Algo que nunca falta en tu maleta: Tengo varias listas desde hace tiempo para los viajes y al final siempre suelo llevar las mismas cosas. Pero lo primero que me ha venido a la cabeza son los 10 pendientes de mi oreja derecha y mis anillos. Los suelo llevar siempre encima pero también algunos de repuesto en la maleta.