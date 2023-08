Sonia Padilla Díaz, es una de las voces más conocidas de nuestra ciudad. A sus 40 años, esta periodista linarense es la jefa de Contenidos de Radio Linares Cadena SER. Su voz, junto a la de su compañera Rocío López y su compañero Tomás Ballesteros, nos acerca cada día la actualidad de Linares desde las mágicas ondas de la radio. Leer, tapear, ver series o aprovechar las rebajas para hacer unas compras son algunas de las aficiones de nuestra compañera. En la siguiente entrevista Sonia nos cuenta algunas cosas sobre su particular verano.

Linares28: La primera pregunta es obligada. ¿Playa o montaña?

Sonia Padilla: Me encanta la montaña y, por suerte, tenemos auténticas joyas en nuestra provincia. Sin embargo, cuando llega el verano, elijo la playa. La tenemos lejos de Linares y la cojo con muchas ganas cuando tengo vacaciones, me recarga las pilas.

L28: ¿Qué es para ti el verano?

S.P.: Es alternar el trabajo con vacaciones, (mucho) calor, terracitas, piscina, playa, familia, amigos… Es tomarse la vida con más calma y disfrutar de los días más largos. Me gusta mucho esta época del año y finalizarla con nuestra gran feria de San Agustín, que no me pierdo ningún año.

L28: ¿Qué recuerdos tienes de infancia del verano?

S.P.: A mis padres les gustaba mucho veranear en camping, ya fuera en la sierra o en la playa. Me encantaba, hacía muchos amigos, nos apuntábamos a las actividades de animación y teníamos una tienda de campaña muy grande. Mis padres tardaban horas en montarla, pero luego era toda una aventura dormir por las noches y escuchar el sonido del exterior. También recuerdo ir todos a buscar pozas escondidas y zonas de baño y lanzarnos a esas aguas gélidas de la montaña.

L28: ¿Te gusta viajar estos días o prefieres el descanso?

S.P.: «Descanso» no abunda mucho en mi vocabulario actualmente, con dos hijos pequeños (jajaja). Así que, si no viajamos, siempre hay cosas que hacer. Piscina, planes familiares, actividades lúdicas… ¡nos apuntamos a todo!

L28: ¿Qué planes de desconexión tienes para este verano? (Si se pueden contar).

S.P.: Este año hemos veraneado en Fuengirola. Nos decantamos por la Costa del Sol por su alegría, sus chiringuitos y pescaito, paseo marítimo, dinamismo y, por supuesto, la playa. Quizá nos espere alguna otra escapada en agosto. Además de viajar me gusta hacer nuevas actividades con mis hijos, aquellas que otras épocas del año no nos permiten hacer.

L28: Una canción de verano que recuerdes especialmente ¿Por qué?

S.P.: Torero de Chayanne me transporta a mis fiestas de juventud y a la feria con mis amigas de toda la vida y mi prima Jéssica de Madrid, que no se perdía un San Agustín. Lo dábamos todo en ese ferial de tierra que tantos recuerdos trae a los de mi generación.

Una playa andaluza: Fuengirola

Un libro para el verano: Cualquiera de la saga de ‘Los Bridgerton’.

Una película para ver este verano: ‘Elemental’ de Pixar

Una playa a la que te gustaría ir y no has ido: El Palmar

Un viaje que te gustaría hacer y no has hecho: Galicia (en general, el Norte de España).

Un rincón de Linares para disfrutar la época estival: Una buena terracita tomando un Valgas.

Algo que nunca falta en tu maleta: Un bañador.