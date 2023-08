Hoy hablamos con una de las personas más carismáticas de nuestra ciudad, Jose Antonio González Beltrán -Aouita-, atleta de élite Paralimpico. A sus 51 años, reconoce que el atletismo es su vida y practicamente le mantiene apartado de cualquier otra actividad o afición. En este sentido, realiza conferencias y organiza proyectos para carreras sólidarias y ONGs.

Linares28: La primera pregunta es obligada. ¿Playa o montaña?

Aouita: Montaña, prefiero montaña. Me gusta la tranquilidad, el silencio. El sonido de las aves y animales de la montaña me desconecta y me hacen pensar y recapacitar y, sobre todo, pensar en próximos proyectos. Escuchar el sonido de todo lo que rodea la montaña te hace sentir bien y desconectar para vivir esa tranquilidad.

L28: ¿Qué es para ti el verano?

Aouita: Cuando llega el verano para mí es una forma de desconectar de la competición, ya que en toda mi vida no he dejado de correr. Puedes seguir entrenando pero con menos presión, a no ser que haya una competición importante. Nunca he tenido unas vacaciones como tal, pero el verano es momento para relajarte, despejar la mente, el estrés, pensar y recapacitar para prepararte para lo que viene.

L28: ¿Qué recuerdos tienes de infancia del verano?

Aouita: Mi vida siempre ha estado vinculada al atletismo desde niño, y los recuerdos que me vienen de mi infancia debido a mi enfermedad. De pequeño me afectó la polio, en mi hemicuerpo izquierdo, pierna y brazo. Mi madre estuvo cuidándome debido a mi enfermedad hasta que pude andar y recuperarme. Recuerdo que en mi barrio algunas familias y amigos se iban de vacaciones; se iban a la playa y muchos nos quedábamos en Linares en el barrio, sin vacaciones. Muchas familias como la mía no se podían permitir unas vacaciones pero disfrutábamos de una u otra manera siempre.

L28: ¿Te gusta viajar estos días o prefieres el descanso?

Aouita: Me gusta viajar. Mi mujer y yo no solemos ir de vacaciones, pero si tenemos la oportunidad escaparnos a cualquier lugar debido a alguna competición o cualquier evento que nos surja lo hacemos. En verano si tengo que seguir entrenando y preparar la próxima temporada sigo entrenando, con menos carga para no perder la forma del todo. Ahora estoy empezando después de una lesión que he tenido, soy de los que descansan poco y siempre tengo la mente ocupada.

L28: ¿Qué planes de desconexión tienes para este verano? (Si se pueden contar)

Aouita: Prácticamente, como he dicho antes, desconecto poco. Soy una mente inquieta y siempre tengo algo en la cabeza. Hace poco impartí una conferencia en un Campus de ‘La Garza’ y al final pues no desconecto a no ser que algún fin de semana nos escapemos algún lugar. Siempre busco algún paraje para entrenar, pero siempre preparando próximos proyectos y objetivos.

L28: Una canción de verano que recuerdes especialmente ¿Por qué?

Aouita: Una canción especial de verano que recuerdo es ‘Quiero’ de Rebujitos, no es una canción estival, pero el verano del 2008 la recuerdo estar siempre oyéndola. Fue el año que me casé con Juani y era especial para nosotros en nuestra boda. Ese mismo verano acogimos una niña Saharaui en casa, experiencia que repetimos varios años. Siempre ponía esta canción y le gustaba mucho, era nuestra canción, una canción especial para nosotros.

Una playa andaluza:

El Zapillo en Almería, al lado está el estadio de la Juventud y la pista está cerca para entrenar. Almería me gusta, siempre busco una pista cerca en cualquier ciudad que vaya.

Un libro para el verano:

‘Nacidos Para Correr’ de Christopher Mcdougall. Va sobre una tribu llamada los Tarahumaras, una tribu nacidos para correr los mayores corredores del mundo .

Una película para ver este verano:

‘Campeonex’, la segunda parte. Un gran ejemplo de superación y esfuerzo y dónde actúa un gran amigo mío Roberto Sánchez Chinchilla estuvo en Linares corriendo varios años la Milla Paralimpica aquí en Linares y estuvo en mi casa y aún estamos en contacto , una gran película y leccion para la sociedad con grandes actores donde actuan como son ellos en la vida y naturales en todos los sentidos.

Una playa a la que te gustaría ir y no has ido:

No tengo ninguna en especial, pues no soy de playas, pero por decir una en especial la Playa de Baia do Sancho, en Fernando de Noronha, en el Archipiélago brasileño en Brasil. Una playa cristalina con arena muy fina y de las mejores del mundo para poder correr allí.

Un viaje que te gustaría hacer y no has hecho:

He viajado mucho. He estado en más de dieciséis países debido a mi deporte y por la competición no daba tiempo visitar todo el entorno. Me gustaría viajar a Atenas, en Grecia. Allí se celebró en el 1896 la primera olimpiada .

Un rincón de Linares para disfrutar la época estival:

Para disfrutar de la época estival en nuestra ciudad, el Paseo de Linarejos. El mejor sitio con sus árboles y el sonido de las aves para pasear y disfrutar. Desde ahí seguir hasta la Ermita de Linarejos y visitar a nuestra Patrona la Virgen de Linarejos. Desde la Paloma hasta la Ermita casi un kilómetro de distancia para disfrutar de nuestro entorno, lo más bonito y querido de nuestra tierra .

Algo que nunca falta en tu maleta:

Siempre que viajo nunca faltan mis zapatillas y las de clavos por si hay una pista cerca, pantalón corto si no hace frio o las mallas largas si las temperaturas son bajas. Siempre busco una pista cerca.