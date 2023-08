Laura Cerezuela Expósito es a fecha de hoy la única representante en la Corporación del Ayuntamiento de Linares de la coalición de izquierdas Para la Gente (IU, Más País y Verdes Equo). En la legislatura anterior, esta política de 37 años de edad, ostentó con mucho trabajo e ilusión las delegaciones de las Áreas de Emergencias, Policía, Infraestructuras y Servicios Públicos en el gobierno de coalición con el PSOE. El boxeo, el deporte en general y viajar son algunas de la pasiones de la edil progresista.

Linares28: La primera pregunta es obligada. ¿Playa o montaña?

Laura Cerezuela: No podría decidirme por una de las dos, procuro hacer escapada tanto a la sierra como a la playa, es una energía distinta la que se recarga. Me encanta hacer rutas por la sierra, dormir en tienda de campaña, sentir el frío del agua de los ríos… Igualmente, me encanta andar por la arena, nadar, ver las puestas de sol… De hecho este año, ya he estado en dos sitios que se complementan en este aspecto, en Madeira que es espectacular para hacer levadas y rutas, y en Cádiz, con esas playas kilométricas que permiten andar y tener tranquilidad.

L28: ¿Qué es para ti el verano?

L.C.: Época de desconexión y de ir preparando la mente para lo que empieza. Siempre he sentido que el año empieza en septiembre.

L28: ¿Qué recuerdos tienes de infancia del verano?

L.C.: Las vacaciones en Barbate con la familia, juntarnos todos, tíos, primos, abuelos… la locura que era coordinarnos todos, jugar en la playa… es algo que parece como muy lejano… ahora sería dificilísimo poder cuadrarnos todos, pero son recuerdos que nunca se olvidan.

Y cuando íbamos al pueblo de mi madre, ir al río a bañarnos, saltar en las pozas… Todo menos estar tranquilos.

L28: ¿Te gusta viajar estos días o prefieres el descanso?

L.C.: Compatibilizar las dos cosas, ir de viaje a sitios tranquilos sin mucha aglomeración de gente y descansar.

L28: ¿Qué planes de desconexión tienes para este verano? (Si se pueden contar)

L.C.: Me gustaría hacer una escapada a Cazorla y volver a Cádiz antes de que acabe el verano. Terminar de cargar las pilas y respirar.

L28: Una canción de verano que recuerdes especialmente ¿Por qué?

L.C.: ‘El Canario’ de No me pises que llevo chanclas. Recuerdo que mi tío Tomás se compró el cassette y cada vez que nos montábamos los primos en el coche con él, nos lo ponía y cantábamos como locos.

Más actual ‘Copacabana’ de Izal, la canción perfecta para conducir después de un día de playa y sentir ganas de un conciertazo veraniego en directo

Una playa andaluza: El Palmar (Cádiz) 8 kilómetros de arena clara, una playa salvaje, casi virgen, agua limpia… Lo más parecido al paraíso…

Un libro para el verano: ‘El jardín de las delicias’ de Francisco Ayala. Es un libro compuesto de pequeñas piezas, ligero a la lectura y a la vez profundo por lo personal del mismo.

Una película para ver este verano: Cualquiera de las partes de ‘Hotel Transilvania’. El verano casi es sinónimo de comedia o películas que inviten a relajarse, reír… y esta saga me hace muchísima gracia, creo que los dobladores se lo tuvieron que pasar genial

Una playa a la que te gustaría ir y no has ido: Dubrovnik (Croacia)

Un viaje que te gustaría hacer y no has hecho: La Patagonia, Argentina. Es casi un sueño, espero que no imposible, poder ir y ver el contraste de la parte chilena y argentina… tener delante la inmensidad de los glaciares, andar por sus bosques…

Un rincón de Linares para disfrutar la época estival: El patio de mi abuela Mari. No cabe una maceta más, es precioso, lo cuida con mucho mimo y cenar por la noche en él es mejor que un estrella Michelín.

Algo que nunca falta en tu maleta: Las zapatillas de correr. Salir a correr por la mañana temprano para activarme para el resto del día me encanta, y hacerlo por el paisaje que el destino de viaje me proponga, es un regalo