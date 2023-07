El Rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz Reyes, ha realizado una valoración positiva, y al mismo tiempo prudente, de la propuesta de nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas elaborado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y del “documento Anexo” que le han añadido los rectores andaluces (reunidos en pleno del Consejo Andaluz de Universidades, CAU) que incluye las propuestas de mejora y las reivindicaciones de las universidades públicas andaluzas asumidas e incorporadas al documento principal por el Consejero José Carlos Gómez Villamandos como compromiso a cumplir.

En este sentido, Nicolás Ruiz ha explicado cómo se han conformado los dos documentos (principal de la Consejería y anexo del CAU) en uno único. A partir de la propuesta del nuevo modelo presentada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, “los rectores entendíamos que tenía una formulación adecuada” y era “conceptualmente positivo”, pero que necesitaba “ser complementado con una serie de aportaciones y mejoras” impulsadas por la Universidad de Jaén junto a otras universidades perjudicadas por la aplicación en el año 2022 del “modelo Velasco”. Mejoras y reivindicaciones, que han sido aceptadas en su mayor parte por el Consejero e incorporadas como un documento adicional anexo al presentado por la Consejería.

Entre las reivindicaciones incorporadas se incluye la concreción de una “financiación de nivelación” para corregir los perjuicios ocasionados por la aplicación de 2022 del modelo Velasco, “lesivo para la Universidad de Jaén, así como para otras universidades y por tanto para el sistema universitario público andaluz”, ha declarado.

LA “PARTIDA DE NIVELACIÓN” DE LOS AÑOS 2023 Y 2024 PARA COMPENSAR A LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y A OTRAS UNIVERSIDADES PERJUDICADAS POR EL MODELO VELASCO EN 2022:

En relación a la Universidad de Jaén, el Rector ha explicado que, junto a otras universidades afectadas por una peor financiación recibida en 2022 por la aplicación del “modelo Velasco”, ha reivindicado para la UJA y estas universidades, y así se ha aceptado e incorporado al documento de la Consejería, que la pérdida de financiación que tuvieron se compense por el mecanismo de una “financiación de nivelación”, no concretada en la propuesta de la Consejería, que ahora sí se recoge de modo más preciso en el documento anexo de los rectores al nuevo modelo. Dicho mecanismo de nivelación operará mediante una “partida de nivelación” durante los años 2023 y 2024.

En el año 2023, la partida de nivelación consiste en una financiación adicional que será del 0,5% del presupuesto total destinado a las universidades públicas andaluzas, equivalente a unos 8 millones de euros, que se destinará a las universidades que fueron perjudicadas por el actual modelo Velasco en 2022. Y en el año 2024, esta partida de nivelación ascenderá a un 1% del total, equivalente a unos 14 millones de euros, que repartirán aquellas universidades damnificadas por el anterior modelo.

Con lo que reciba la Universidad de Jaén por esta fuente adicional, la UJA recuperará la pérdida de financiación que no recibió en 2022 y también recuperará el “peso” en el sistema público andaluz de universidades. Este peso de la UJA en el sistema público andaluz de universidades pasará a ser el 6,2 % en 2003 y el 6,4% en 2024, que es el peso que ha tenido en los últimos años la UJA, y que determina en gran medida el nivel de financiación a recibir como universidad pública en los años siguientes. Esta financiación adicional es una financiación limpia (no de Fondos Feder), es decir, autofinanciada, que no está afectada y con la que se puede atender los gastos corrientes y el funcionamiento de la universidad.

Con la partida de nivelación, la Universidad de Jaén recibirá un incremento del presupuesto en 2023 en torno al 5% (bastante superior al recibido en 2022). Y en el año 2024, la UJA recibirá un incremento de financiación incluso superior al 6 %. Con estos incrementos, la Universidad de Jaén, en la medida en que estos acuerdos se cumplan, tendrá una financiación adecuada en su funcionamiento y podrá avanzar en los nuevos proyectos, según ha manifestado Nicolás Ruiz.

La valoración del Rector de la UJA es que “supone un primer paso muy positivo que despeja el horizonte”, sin embargo, “queda terreno por recorrer” y sobre todo han de cumplirse los compromisos adquiridos. En todo caso, Nicolás Ruiz considera que de este nuevo modelo resulta un sistema universitario público andaluz (SUPA) cohesionado, y que supondrá “la derogación del modelo Velasco”, lesivo para la Universidad de Jaén, para otras universidades y para el SUPA. “Hemos dado un paso importante, porque se trata de un acuerdo de todas las universidades públicas andaluzas, que hemos votado favorablemente al nuevo modelo de financiación, pero ‘condicionado’ a que se atiendan nuestras reivindicaciones incorporadas en un modelo anexo de los rectores aprobado por el Consejero José Carlos Gómez Villamandos este martes en el CAU, por lo que se trata de dos documentos indisolubles, unidos el uno al otro”, ha indicado el Rector de la UJA.

Nicolás Ruiz asegura que ahora se entra en un nuevo escenario, con un nuevo modelo de financiación, ante el que “estaremos muy pendientes en su aplicación para que todos los compromisos adquiridos y refrendados en el CAU se vayan cumpliendo”.