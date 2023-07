Más de una decena de artistas y grupos participarán en esta cita con la música soul y funk, que tendrá lugar del 27 al 29 de julio en la localidad de Pozo Alcón

Imagina Funk pone el cierre a una nueva edición de la acción promocional ‘Jaén en julio’ de Diputación. Esta iniciativa contará en su 15ª edición con un nuevo escenario, la localidad de Pozo Alcón, y donde se celebrarán del 27 al 29 de julio distintas actividades paralelas. Cerca de una decena de artistas y bandas participarán en esta cita musical “que está considerada como una de las más importantes de Europa especializada en música funk y soul”, ha subrayado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, que ha presentado hoy esta iniciativa junto al alcalde de Pozo Alcón, Iván Raúl Cruz, y el director de Imagina Funk, Juan Ramón Canovaca.

“Este festival destaca por tener un cartel muy consolidado y de gran calidad, que este año contará además con un nuevo escenario estratégico, reserva de la biosfera, como es el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y puerta de entrada a nuestro destino Jaén, Paraíso Interior”, ha resaltado el diputado de Promoción y Turismo durante su intervención. De igual forma, el alcalde de esta localidad ha remarcado que “el pueblo de Pozo Alcón está muy ilusionado con la celebración de este festival, que va a dar una imagen muy bella de nuestro municipio y de la provincia”. Los escenarios donde se desarrollarán los conciertos se ubicarán en la caseta municipal, situada en los patios de los colegios; en la plaza del ayuntamiento, donde tendrá lugar el concurso de bandas; en la piscina municipal, que acogerá la pool party; y en las áreas recreativas del pantano de La Bolera y de La Rambla de El Fontanar.

Por su parte, el director de Imagina Funk, Juan Ramón Canovaca, ha sido el encargado de desgranar el contenido del cartel de este año, que contará con un concierto inaugural, que correrá a cargo de la artista nigeriana ‘Ara Queen of Drums’, el próximo 27 de julio. Entre los grupos y artistas invitados a esta nueva edición del festival se encuentran: Julián Maeso Organ Sextet, Mop Mop, Omar + QCBA, Martina Skat, The Agapornis, Gata Brass Band, Ruth Mahogany and The Arb Music Band; y Dj Floro – David Dj.

Otra de las novedades de esta cita musical especializada en música funk y soul es la celebración de actividades paralelas como pasacalles, una exposición fotográfica que recorre las catorce ediciones de este festival, que correrá a cargo de Sitoh Ortega; un taller de hip hop o una masterclass centrada en el bajo.

Las personas interesadas pueden encontrar más información sobre este festival, así como los abonos para poder asistir al mismo, en la página web https://imaginafunk.com/.