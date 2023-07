Alcalá la Real vuelve a ser epicentro musical del 13 al 16 de julio con la celebración de los Encuentros Étnicos de la Sierra Sur, ‘Etnosur 2023’, uno de los cinco festivales que forman parte de la acción promocional ‘Jaén en Julio’ que impulsa la Diputación de Jaén. En esta 26ª edición, Latinoamérica tendrá un papel especial y se contará con la participación de artistas como Albert Pla, Estrella Morente o Iseo & Dodosoun. “Se trata de un festival muy consolidado en nuestra provincia que a lo largo de su recorrido ha destacado por su crecimiento exponencial”, ha señalado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, que ha presentado esta nueva edición de Etnosur junto al alcalde alcalaíno, Marino Aguilera, y el director de producción de este festival, Rafael López.

Asimismo, el diputado de Promoción y Turismo ha resaltado que “este festival trae consigo un crisol de multiculturalidad, donde la música internacional y la regional nos va a acompañar durante cuatro días con una programación intensa y muy bien cuidada en el que se entremezclan distintos ámbitos y aficiones destinados a todos los públicos”. De igual forma, Francisco Javier Lozano ha puesto de relieve el impacto de este evento que “pone la cultura a disposición del desarrollo económico y social de Alcalá la Real y de la comarca de la Sierra Sur, y especialmente del tejido empresarial”.

Por último, el director de producción de Etnosur, Rafael López, ha enumerado los conciertos y actividades programadas para esta nueva edición. “Una cita que contará como eje transversal con la música y cultura latinoamericana, y con la participación de artistas y grupos procedentes de cuatro continentes”, ha apuntado. Estrella Morente, Iseo & Dodosoun; Instituto Mexicano del Sonido; Minyo Crusaders; Albert Pla; Querbeat; AfrotroniX; Héctor Guerra; Dry Martina; Tito Ramírez; Ruth Mahogany and the ARB Music Band; Ara Queen of Drums; We are not DJ´s; y Mr. Paradise son los nombres que ocupan el cartel de conciertos de esta edición.

Además, Etnosur vuelve a ofrecer dos espectáculos de circo, que es la única actividad para la que es necesaria entrada y cuya recaudación irá destinada los colectivos sociales del municipio. Además el programa ofrece talleres de yoga musical, de graffiti urbano, de comida mexicana, de realización de máscaras mayas, de cometas, de arcilla, de batucada en familia, de ludopuzzle; narradores y cuentacuentos; cine; el aula de literatura, dos foros sobre temas de actualidad; y la exposición fotográfica ´La copa rosa’, dirigida por la ginecóloga y coordinadora de proyectos de la Fundación Ramón Grosso, Laura de Mingo Romanillo.

Asimismo, Lozano ha remarcado la importancia de la acción promocional ‘Jaén en Julio’, de la que forman parte ‘Un Mar de Canciones’ BluesCazorla, Etnosur, Vértigo Estival e ImaginaFunk y que “cuenta con una oferta conformada por estos cinco eventos musicales, cada uno con una identidad propia y con unas características que lo hacen singulares y que, asimismo, permiten que se pueda disfrutar de esta oferta turístico-cultural, de vivir unos días intensos de música y de disfrutar de un turismo de primer nivel durante la época estival en nuestro paraíso interior”.